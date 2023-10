LeBron James consacre la saison des Lakers à Bronny ; James Harden saute la journée des médias des 76ers

Ce fut une intersaison mouvementée en NBA, culminant avec un échange à succès la semaine dernière qui a envoyé Damian Lillard à Milwaukee et un transfert résiduel dimanche lorsque les Boston Celtics ont acquis Jrue Holiday.

De nombreuses intrigues persistent encore : la demande commerciale de James Harden n’a pas encore été accordée et le MVP 2023, Joel Embiid, pourrait surveiller de près les mouvements des autres prétendants à la Conférence Est.

Aux côtés de la multitude de nouveaux visages dans de nouveaux endroits, Victor Wembanyama, le choix de draft NBA le plus attendu de mémoire récente, est sur le point de se lancer dans sa saison rookie avec les San Antonio Spurs. La classe de repêchage 2023 regorge de talents alors que la prochaine génération de stars commence à se former.

La saison 2023-24 commence officieusement lundi alors que la majorité des équipes de la NBA se présentent au camp d’entraînement et participent à leurs journées médiatiques annuelles. Suivez Yahoo Sports pour les mises à jour de toute la ligue.

LeBron James révèle que Bronny a été opéré après un arrêt cardiaque

LeBron James a révélé lundi que son fils, Bronny, avait été opéré cet été après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un entraînement de basket-ball avec l’USC.

James n’a pas fourni de détails sur la procédure ni sur le moment où elle a eu lieu, mais a déclaré que Bronny se remettait bien de l’incident et qu’il s’attend à ce que son fils joue pour l’USC cette saison.

L’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James écoute une question lors de la journée des médias le 2 octobre 2023, à El Segundo, en Californie. (Photo AP/Ryan Sun) (PRESSE ASSOCIÉE)

« Bronny se porte extrêmement bien », a déclaré James aux journalistes lors de la journée des médias des Lakers. « Il a commencé son processus de rééducation pour revenir sur le terrain cette saison avec ses coéquipiers et l’USC – grâce à l’opération réussie qu’il a subie. Mais il est de plus en plus en forme.

« C’est vraiment un tourbillon et beaucoup d’émotions pour notre famille cet été. Mais la meilleure chose que nous avons, c’est l’un l’autre. … Nous sommes heureux de voir où il en est aujourd’hui et nous avons hâte de voir ce que son avenir lui réserve encore. magasin pour lui.

En savoir plus sur les commentaires de James sur Bronny lors de la journée des médias des Lakers.

La star des Grizzlies, Ja Morant, voyagera et s’entraînera avec l’équipe tout en purgeant une suspension de 25 matchs

Bien que Ja Morant ratera les 25 premiers matchs de la saison pendant qu’il purge sa suspension, la star des Memphis Grizzlies sera autorisée à voyager avec l’équipe et à participer pleinement aux entraînements.

Le directeur général des Grizzlies, Zach Kleiman, a confirmé lundi lors de la journée médiatique de l’équipe que Morant – qui a été suspendu 25 matchs pour conduite préjudiciable à la ligue après avoir montré une arme de poing sur plusieurs vidéos Instagram Live la saison dernière – n’aura pas à s’éloigner de l’équipe jusqu’à ce qu’il peut revenir.

« Je pense que c’est génial pour Ja, et je pense que c’est génial pour le groupe qu’il puisse être avec nous au quotidien », a déclaré Kleiman, via Tim MacMahon d’ESPN. « La NBA a essentiellement dit que tant que Ja continuerait à rester sur la bonne voie, il serait clair qu’il participerait à toutes les activités privées de l’équipe, donc les entraînements, les tirs, les voyages avec l’équipe. Il ne sera pas avec nous, évidemment. pour les matchs préparatoires et les 25 premiers, mais nous le verrons là-bas et nous avons hâte de le retrouver lors du match 26. »

En savoir plus sur la façon dont les Grizzlies gèrent la suspension de Morant.

Kevin Porter Jr. n’était pas présent à la journée médiatique des Houston Rockets lundi. Le gardien ne rejoindra pas non plus l’équipe pour le camp d’entraînement ni pour la pré-saison.

Pour la première fois depuis que Porter a été arrêté à New York le mois dernier pour agression domestique et étranglement, l’entraîneur Ime Udoka et le directeur général Rafael Stone ont répondu à des questions sur la situation. C’est à ce moment-là que Stone a informé les médias que le mandat de Porter avec les Rockets était terminé.

Porter doit revenir devant un tribunal de Manhattan le 16 octobre, alors que sa procédure pénale est en cours.

« Les allégations portées contre lui sont profondément troublantes », a déclaré Stone. « Il y a quelques semaines, dès que j’ai entendu les allégations, j’ai informé ses représentants qu’il ne pouvait pas faire partie des Houston Rockets. Il n’a plus été avec l’équipe ni autour d’elle depuis ce temps. »

En savoir plus sur les commentaires de Stone à propos de Porter.

James Harden saute la journée des médias des 76ers

La course pour voir qui clignote en premier dans la saga James Harden et Philadelphia 76ers continue. Dans l’épisode le plus récent, le meneur a sauté la journée médiatique de l’équipe lundi, alors qu’il continue de chercher un échange avec la franchise.

Tout cela fait partie de la vilaine bataille qui se déroule entre Harden et le président des opérations de basket-ball des 76ers, Daryl Morey, alors que leur relation s’est rompue.

En août, il a été rapporté que l’équipe ne cherchait plus à échanger la star. Vincent Goodwill de Yahoo Sports a rapporté le mois dernier qu’une autre chose à surveiller – s’il y avait une partie de poulet prolongée entre les deux équipes – pourrait être le moral du centre vedette des 76ers, Joel Embiid.

Cam Johnson ratera le début du camp d’entraînement

Le Les Brooklyn Nets annoncés Lundi, Cam Johnson sera absent pour commencer le camp d’entraînement. Lors d’un entraînement sur le terrain la semaine dernière, l’attaquant s’est contracté les ischio-jambiers gauche.

Les Hornets s’associent à M. Beast sur un patch du New Jersey

Les Charlotte Hornets s’associent au populaire YouTuber Mr. Beast sur un patch de maillot pour la saison NBA 2023-24. Le patch apparaîtra sur le côté gauche du maillot, en face du logo NBA.

C’est la première fois qu’une équipe de la NBA s’associe à un influenceur des médias sociaux.

Les Charlotte Hornets lancent un partenariat de patchs de maillot avec YouTube et la sensation des médias sociaux Mr. Beast, une première entre un influenceur et une franchise NBA pic.twitter.com/3XYduRwYFY –Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 octobre 2023

M. Beast fait partie des créateurs de contenu les plus populaires sur YouTube. Il comptait 188 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube principale et obtient régulièrement des centaines de millions de vues sur chacune de ses vidéos.

Zion Williamson en pleine forme pour la saison 2023-24

Le grand homme des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, a porté sa routine d’entraînement à un tout autre niveau cette intersaison. Le directeur des Pélicans, David Griffin, a déclaré que c’était la première fois que Williamson embauchait des personnes pour prendre soin de son corps pendant l’intersaison.

Griffin a ajouté que c’est la première fois que Williamson « prend sa profession au sérieux » en ce qui concerne les entraînements hors saison.

Griff dit que Zion a embauché des personnes indépendantes pour l’aider à prendre soin de son corps : « C’est le premier été que Zion prend son métier au sérieux à cet égard » – Shamit Dua (@FearTheBrown) 2 octobre 2023

Williamson n’a disputé que 29 matchs la saison dernière en raison de blessures. Il a produit à un niveau élevé lorsqu’il était en bonne santé, avec une moyenne de 26 points et 7 rebonds par match.

Chauncey Billups excité pour Damian Lillard à Milwaukee

L’entraîneur des Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, n’a rien de négatif à dire sur le départ de Damian Lillard de la franchise. Billups a déclaré qu’il avait hâte de voir ce que Lillard ferait avec sa nouvelle organisation, soulignant que c’était « la meilleure équipe ». [Lillard has] jamais été dessus. »

Chauncey Billups : « Dame est dans une position où il fait partie de la meilleure équipe dans laquelle il a jamais été. Je suis vraiment excité pour lui. » -Sean Highkin (@highkin) 2 octobre 2023

Lillard a demandé un échange aux Trail Blazers pendant l’intersaison. L’équipe a exaucé son souhait mercredi en le remettant aux Milwaukee Bucks. Les fans de Milwaukee sont venus en force saluer Lillard samedi, à son arrivée à l’arène des Bucks.

