LeBron James célèbre une nuit record avec un somptueux Bash

Vous ne pouvez pas arrêter le RÈGNE

roi James a ajouté un autre joyau à sa couronne en battant le record de tous les temps de la NBA (anciennement détenu par Kareem Abdul Jabbar) devant un éventail d’invités étoilés, dont Jay Z, Huissier, Shannon Sharpe, Mauvais lapin, Denzel Washingtonet plus.

“Être en présence d’une légende aussi grande que Kareem, cela signifie tellement pour moi. C’est très humiliant », a déclaré James après avoir battu le record lors d’une brève cérémonie sur le court central. « À tous ceux qui ont participé à cette course avec moi au cours des 20 dernières années, je veux juste dire merci beaucoup. “À la NBA… Je vous remercie beaucoup les gars de m’avoir permis de faire partie de quelque chose dont j’ai toujours rêvé. Je n’aurais jamais, jamais rêvé dans un million d’années que c’est mieux que ce que c’est ce soir.

Dans une vidéo spéciale qui a suivi la tendance après le match, Canard, Rihanna, Kendrick Lamar, Steph Curry, Kevin Durant, Snoop Dogg, Shaqet plus encore a félicité le roi pour sa nuit inoubliable.

Plus tard dans la nuit, Bron-Bron a célébré son exploit historique avec ses proches, dont sa femme Savane, Maverick Carter, Paul richeet bien d’autres lors d’un dîner exquis au LAVO Ristorante.

Après le dîner privé, Savannah a porté un toast à son mari historique lors d’une soirée chic propulsée par Lobos 1707 Tequila & Mezcal et Amazon Music Rotation à The Fleur Room.

“Vous êtes la personne qui travaille le plus dur que je connaisse”, a-t-elle déclaré lors du toast super sucré. “Je suis témoin jour après jour de votre dévouement, de vos sacrifices et de votre respect pour le jeu chaque jour.”

Invités spéciaux à l’affaire somptueuse inclus Tems, Donner sur, Kelly Rowland, Brent Faiyaz, Jimmy Iovine, Corey Gamble, Karrueche Tranet d’autres qui ont apprécié les cocktails de spécialité Lobos 1707 Tequila comme le All-Time Scorer, le Leader of the Pack et The Rotation.

Outre les boissons fluides et le décor resplendissant, les invités ont également profité d’une authentique station de fabrication de cigares et de séances de portraits.

Regardez la vidéo récapitulative EPIC et sélectionnez la nuit légendaire ci-dessous :