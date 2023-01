Anniversaire Bron-Bron !

Mégastar de la NBA James Lebron a célébré son 38e anniversaire avec une somptueuse fête sur le thème du “parrain” qui a fait ressortir 2 chaînes, Anthony Davis, Keri Hilson, Lou Williams, Juan Toscano-Andersonet plus encore à The Gathering Spot à Atlanta.

L’événement super exclusif s’est déroulé avec des cocktails de spécialité Lobos 1707 Tequila (Fools Rush In, Blushed Martini, Lobos 1707 Paloma et Reposado on The Rocks) et de l’eau parrainée par LifeWTR lors d’une nuit épique qui a fait le buzz de la ville.

Les invités ont également eu droit à une station de roulage de cigares, des scènes immersives construites à partir de Le parrainet un décor décadent comprenant une voiture italienne Don of Akron à l’ancienne.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

La fête bourdonnante est survenue quelques heures seulement après que le futur Hall of Famer a marqué 47 points lors d’une victoire de 130-121 contre Atlanta.

“Je me sens mieux que [I did at] 18 », a déclaré James après la victoire. “Je ne savais pas ce que je pouvais devenir à 18 ans. Mais je savais juste que si je continuais à travailler, je continuais à être fidèle au jeu, alors je pourrais être l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué à ce jeu. J’ai toujours cru cela. «Il y a des moments où je suis sur le sol où je me sens à nouveau comme un enfant. Ça c’est sûr.”

Sa Royale Finesse Savane James et Gloria James étaient au match pour encourager Bron-Bron alors qu’il marquait le deuxième plus grand nombre de points qu’il ait jamais eu le jour de son anniversaire