LeBron James: Bronny et les Oregon Ducks ont un intérêt “mutuel”

L’anticipation se construit autour de Bronny James – le fils aîné de la superstar de la NBA LeBron James – et de son annonce concernant l’endroit où il jouera son basket universitaire la saison prochaine.

Les Oregon Ducks pourraient-ils avoir le dessus ?

Bien que l’Oregon n’ait pas offert de bourse à James, LeBron a déclaré L’Oregonien dimanche qu’il y a “intérêt mutuel entre son fils et les Ducks. James a discuté de cette perspective avec l’entraîneur-chef des Ducks Dana Altman au cours de l’été sur le campus de Nike, situé dans l’Oregon. Bronny a signé un accord d’approbation NIL avec Nike en octobre.

LeBron a également déclaré que l’Oregon faisait partie des “cinq ou six meilleures” écoles de son fils tout en faisant l’éloge de son programme.

“Je pense que c’est la capacité de mettre des pros dans la ligue”, a déclaré James à propos de l’attrait de l’Oregon. “Mon fils veut être un pro. C’est la façon dont vous tenez les gars responsables, la façon dont ils jouent. Je suppose qu’il a vu la façon dont ils jouent. Dana Altman, de l’extérieur, ressemble à un grand entraîneur.

“Il gagne depuis un bon moment ici à Oregon, donc Bronny est assez intelligent pour voir tout ça.”

Altman en est à sa 13e saison en tant qu’entraîneur-chef de l’Oregon. Il est 311-134 pendant son mandat. L’Oregon a une fiche de 11-9 au total et de 5-4 en Pac-12 cette saison.

Pendant ce temps, James et les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 22-25, bon pour la 12e place de la Conférence Ouest. Ses commentaires, cependant, interviennent après que les Lakers ont réussi un retour de 25 points sur la route contre les Portland Trail Blazers dimanche soir.

James cite la relation de son fils avec Mookie Cook, qui s’est engagé à jouer pour les Ducks l’été dernier, comme jouant potentiellement un rôle dans son engagement dans l’Oregon.

“Mookie va là-bas, et ils ont parlé”, a déclaré James.

