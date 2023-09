LeBron James bénéficiera de plus de soutien de la part de ses coéquipiers cette saison, déclare le directeur général des LA Lakers, Rob Pelinka.

LeBron James se rend une fois de plus au gymnase à l’aube et y consacre de longues heures alors qu’il se prépare à entamer sa 21e saison NBA.

Le directeur général des Lakers, Rob Pelinka, estime avoir constitué une équipe qui permettra au meilleur buteur de l’histoire de la NBA de se reposer un peu plus facilement cette année.

Rob Pelinka dit qu’en plus d’avoir une meilleure profondeur et une meilleure polyvalence, l’effectif des Lakers est également beaucoup plus jeune. La majeure partie de la rotation se déroule vers le milieu de la vingtaine. LeBron James et Anthony Davis sont les seuls joueurs de 30 ans ou plus sur la liste. (Le Prince Taureau aura 30 ans en mars.) — Jovan Buha (@jovanbuha) 28 septembre 2023

« Je pense que nous étions très intentionnels quant à la polyvalence de cette équipe, à la profondeur de cette équipe », a déclaré Pelinka jeudi. «Je pense qu’il y a des améliorations dans l’espacement et le tir, de haut en bas. Tout cela était fait en sachant que LeBron entamait sa 21e année. Nous devons nous associer à lui pour l’aider à aller jusqu’au bout, car c’est son objectif. Ajouter de la profondeur, de la polyvalence, du tir, toutes ces choses vont nous aider à gérer cela.

En effet, les Lakers ont conservé la majeure partie de l’effectif de la saison dernière et l’ont complété par plusieurs ajouts prometteurs dans le but de constituer un concurrent complet autour de James et Anthony Davis, qui ramèneront leurs coéquipiers au camp d’entraînement la semaine prochaine.

Avec des saisons complètes issues des acquisitions de mi-saison D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt et Rui Hachimura aux côtés de cinq nouveaux vétérans, les Lakers semblent avoir leur effectif le plus solide depuis qu’ils ont levé leur dernière bannière de championnat fin 2020.

« Nous avons, de haut en bas, ce que nous pensons être une équipe de gars très équilibrée, compétente, athlétique et jeune qui a enregistré une tonne de minutes NBA », a déclaré l’entraîneur Darvin Ham. « Nous pouvons entourer (James) et AD de ces joueurs qui arrivent désireux de contribuer, désireux de montrer qu’ils peuvent avoir un impact sur la victoire. Cela va nous permettre d’être plus efficaces avec les minutes de jeu en jeu de (James). … Il bénéficiait de droits acquis selon la règle du reste. J’étais heureux de voir ça.

En effet, James fait partie d’une poignée de vétérans très expérimentés de la NBA autorisés à bénéficier d’exemptions de repos spéciales dans le cadre de la nouvelle politique de participation des joueurs de la ligue, conçue pour obliger les équipes à engager leurs meilleurs joueurs dans davantage de matchs. Mais Pelinka et Ham se sont tous deux prononcés en faveur de cette politique, et ils ne prévoient pas que James ou Davis rateront de nombreux matchs – lorsqu’ils sont en bonne santé, ce qui n’a jamais été acquis ces dernières saisons.

« L’équipe qui entoure (James) maintenant, les pièces que nous avons en place, ces gars vont intensifier leurs efforts et faire beaucoup de travail dès le début », a déclaré Ham.

Los Angeles a retenu Davis, Russell, Austin Reaves, Vanderbilt et Hachimura parmi les finalistes de la Conférence Ouest de la saison dernière tout en acquérant Jaxson Hayes, Taurean Prince, Gabe Vincent, Cam Reddish et Christian Wood.

Le plus gros engagement financier des Lakers a été une prolongation de 186 millions de dollars sur trois ans pour Davis, le grand homme talentueux qui a été exceptionnel à Los Angeles lorsqu’il n’a pas à faire face à des blessures.

Pelinka a déclaré que les Lakers étaient impatients de parier sur leur grand homme.

« Nous croyons au personnage d’Anthony Davis, à la personne qu’il est », a déclaré Pelinka. « Personne dans la vie ne peut empêcher que des problèmes de santé surviennent de manière inattendue. … Nous pensons qu’à 30 ans, il se dirige vers le sommet de sa carrière.

Normalement timide pour divulguer les décisions quotidiennes de l’alignement, Ham a annoncé jeudi que sa zone arrière de départ serait Russell et Reaves, qui ont tous deux re-signé avec les Lakers en juillet.

Bien que le retour réussi de Russell à Los Angeles se soit terminé par un rôle diminué lors de la finale de conférence contre Denver, Ham s’attend à ce que son meneur se démarque après un été qui comprenait des entraînements avec seulement James et Davis.

Les Lakers s’attendent également à une croissance continue de la part de Reaves, dont la deuxième saison s’est terminée par un rôle de titulaire avant sa performance impressionnante pour l’équipe américaine à la Coupe du monde.

Pelinka, qui était l’agent de longue date de Kobe Bryant, a déclaré que Reaves « possède ce genre de gène Mamba unique, où tout est question de travail. Il s’agit de jouer de manière compétitive à chaque jeu. Il s’agit d’être un excellent coéquipier. Je ne me soucie pas des distinctions personnelles, mais simplement de la victoire de l’équipe.

