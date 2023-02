LeBron James bat le record de buts de la NBA

La star des LA Lakers a dépassé le cap des 38 387 points contre le Thunder d’Oklahoma City mardi soir

LeBron James est officiellement devenu le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA en dépassant Kareem Abdul-Jabbar lors du match des LA Lakers contre le Thunder d’Oklahoma City mardi soir.

L’action à la Crypto.com Arena de Los Angeles a été interrompue après que James ait marqué le 38 388e point de sa carrière avec un coup de saut en fondu au troisième quart.

38 ans.

Record de 39 ans.

James a dépassé le précédent record de 38 387 points établi par l’ancienne star des Lakers Abdul-Jabbar, qui était sur place pour marquer l’occasion. Lui et le commissaire de la NBA, Adam Silver, sont entrés sur le terrain pour féliciter James, 38 ans.

“Pouvoir être en présence d’une légende aussi grande que Kareem, c’est très humiliant. Veuillez donner une ovation debout au capitaine, s’il vous plaît,», a déclaré James en rendant hommage à Abdul-Jabbar.

James a remercié sa famille et ses fans de lui avoir permis de «faire partie de quelque chose dont j’ai toujours rêvé.”

Plus tard lors d’une conférence de presse, la star des Lakers a déclaré qu’il avait «un peu déchiré” lorsqu’il a marqué le coup record, qui en est à sa 20e saison en NBA.

Alors qu’il a fallu 1 560 matchs à Abdul-Jabbar pour établir son record en avril 1984, James a dépassé ce cap en 1 410 apparitions.

James a attiré l’attention des médias alors qu’il était encore au lycée et a marqué ses premiers points en NBA à l’âge de 18 ans. Il a depuis remporté quatre championnats NBA – deux avec le Miami Heat et un chacun avec les Cleveland Cavaliers et les Lakers.

S’exprimant sur ses plans pour l’avenir, James a exprimé l’espoir de pouvoir jouer aux côtés de son fils de 18 ans, Bronny, qui devrait être éligible au repêchage de la NBA en 2024.

Bien que James ait profité d’une nuit record alors qu’il terminait avec 38 points, sept rebonds et trois passes décisives, les Lakers ont perdu 130-133 contre l’Oklahoma.