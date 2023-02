LeBron James bat le record de buts de la NBA en dépassant Kareem

Hier soir, LeBron James a remporté le titre de marqueur de la NBA et les stars sont sorties et ont envoyé des messages vidéo pour célébrer le plus grand de tous les temps.

Au début de la saison NBA 2022-2023, une chose était dans l’esprit de tous les fans de sport. Quand LeBron James dépasserait-il Kareem Abdul-Jabbar et deviendrait-il le meilleur buteur de tous les temps de la NBA ? Ne cherchez pas plus loin qu’hier soir, le 7 février. L’histoire s’est faite dans le troisième quart-temps contre le Thunder.

Après la disparition de LeBron pour entrer dans l’histoire, le jeu s’est immédiatement arrêté pour reconnaître officiellement LeBron pour son énorme réalisation.

Savannah James, Bronny, Bryce et Zhuri ont rejoint le roi sur le terrain pour célébrer avec Gloria James et ses amis les plus proches. Lors de la célébration sur le terrain, le commissaire de la NBA, Adam Silver et Kareem Abdul-Jabbar ont passé le flambeau à Lebron.

King James a fait de son mieux pour contenir les émotions, mais ils ont finalement réussi à s’en sortir.

Jay-Z, Shannon Sharpe, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Drake et d’autres célébrités célèbrent l’entrée de LeBron James dans l’histoire de la NBA

Avec l’histoire en cours, seuls la famille, les amis et les partenaires commerciaux se sont présentés pour LeBron James. Shannon Sharpe, Bad Bunny, Usher, Denzel Washington, Jay-Z, Corey Gamble, Phil Chevalieret d’autres se sont présentés en personne.

Bien sûr, tous les amis les plus proches de LeBron n’ont pas pu se présenter en personne. Cependant, ils se sont tous réunis pour créer un package vidéo spécial pour le roi. Drake, Kendrick Lamar, Rihanna, Steph Curry, Kevin Durant, Snoop Dogg, Shaq et bien d’autres sont apparus dans la vidéo.

La partie la plus choquante de la soirée a peut-être été l’interview d’après-match de LeBron où il a révélé qu’il pourrait éventuellement jouer encore cinq ans si son esprit reste vif.

Vous pouvez entendre les réflexions de LeBrons sur le fait de jouer plus longtemps et de battre le record de Kareems ci-dessous.