LeBron James attribue le «changement d’énergie» des Lakers après la saison NBA 2020-21 «victime»

La défense des Lakers de leur titre NBA 2019-2020 ne s’est pas déroulée comme prévu. L’équipe a connu une saison NBA 2020-21 mouvementée et n’a pas réussi à sortir du premier tour des séries éliminatoires.

Cependant, LeBron James pense que l’équipe sera mieux pour la saison à venir. Pourquoi? Parce que quelque chose a changé au sein de l’équipe : l’énergie. C’est quelque chose qui manquait largement aux Lakers la saison dernière.

« L’année dernière, après être sorti de la bulle, cela vous a littéralement tout pris. Tout petit peu d’énergie que vous aviez, c’était complètement parti quand nous sommes partis là-bas », a déclaré James aux journalistes lors du deuxième jour du camp d’entraînement des Lakers jeudi. « Pour revenir dans la saison avec le démarrage rapide que nous avons eu, la vie de la fête était un peu, tout comme, c’était juste un peu vicié. Vous savez, à juste titre. Les gars n’avaient tout simplement pas de l’occasion de faire une pause mentale. »

En effet, ils ne l’ont pas fait. Les Lakers n’avaient que 72 jours de congé entre la fin de la finale NBA 2020 le 11 octobre et le début de la saison NBA 2020-21 le 22 décembre. La saison 2019-20 a été interrompue en mars en raison de la Pandémie de COVID-19, repousser les éliminatoires de la NBA 2020 en septembre et octobre était donc une nécessité si la ligue voulait terminer la saison.

Pourtant, cela a laissé les Lakers fatigués au cours de la saison suivante, et James et son collègue la superstar Anthony Davis ont raté du temps avec des blessures au cours du calendrier condensé. Cela a contribué aux performances des Lakers en deçà des attentes, mais James est satisfait de l’énergie avec laquelle les Lakers attaquent la saison à venir.

« Vous pouvez certainement sentir l’énergie changer beaucoup plus cette saison lors des deux premiers entraînements que lors de la dernière », a déclaré James.

Ce n’est pas une surprise que l’énergie qui entoure les Lakers ait changé. Ils ont apporté pas mal de changements à leur alignement pendant l’intersaison 2021. Le principal d’entre eux était l’acquisition de l’ancien MVP et triple-double maven Russell Westbrook via un échange avec les Wizards. D’autres joueurs expérimentés tels que Rajon Rondo, DeAndre Jordan, Kent Bazemore, Carmelo Anthony, Malik Monk et Kendrick Nunn ont également été ajoutés lors de la refonte de la liste.

Et James a fait un excellent travail pour aider à intégrer ces joueurs dans le système des Lakers jusqu’à présent, comme l’a expliqué l’entraîneur Frank Vogel.

« Il donne le ton pour l’attention », a déclaré Vogel à propos de James. « S’accrocher à chaque mot que les entraîneurs disent et s’assurer qu’il le comprend, l’exécute au bon niveau. Je pense que cela donne le ton au reste des gars en absorbant ce que nous essayons de leur faire comprendre. Cela commence là …

« S’il y a un détail qui doit être nettoyé, il est aussi très vocal dans ces situations. Mais je pense que si sa voix est rauque, c’est à cause de l’intensité de l’entraînement d’aujourd’hui. au début du camp d’entraînement, voir des gars jouer aussi fort et ce physique est un bon signe avec le talent que nous avons. »

Les Lakers devraient continuer à apporter cette énergie. Après tout, ils auront eu 138 jours de repos entre leur sortie anticipée des séries éliminatoires et le premier match de la saison à venir. C’est presque le double de ce qu’ils avaient avant la défense du titre l’an dernier.