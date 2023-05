LeBron James alimente les rumeurs de retraite dans une publication Instagram cryptique

Après avoir affolé le monde du sport en évoquant une éventuelle retraite, LeBron James a posté un post énigmatique sur Instagram.

Après un horrible début de saison 2022, les Lakers de Los Angeles ont repris le chemin de la dispute après avoir échangé Russell Westbrook. Westbrook a été envoyé aux Clippers, les favoris pour gagner l’Ouest, et le Lakers s’est en fait retrouvé en finale de la Conférence Ouest face aux Nuggets. Les Nuggets ont facilité le travail des Lakers et les ont balayés en quatre matchs et le centre des conséquences a été Lebron James faisant allusion à la retraite.

Le roi a exprimé son envie de jouer avec son fils Bronny James avant de quitter la ligue, mais après avoir laissé entendre qu’il raccrocherait son maillot, James a adouci sa position.

« J’ai fait ce que j’avais à faire dans cette ligue, et mon fils va faire son chemin » James a déclaré à ESPN lors d’une conférence de presse. « Et quel que soit son parcours, quel que soit son parcours, il fera ce qui est le mieux pour lui. Et comme son père et sa mère, Savannah, et son frère et sa sœur, nous allons le soutenir dans tout ce qu’il décide de faire. Donc, ce n’est pas parce que c’est mon aspiration ou mon objectif que c’est le sien. Et je suis absolument d’accord avec ça.

Dimanche, l’athlète d’élite a alimenté les rumeurs de retraite en citant Jay Z sur son InstaStory.

« Je suis censé être n°1 sur la liste de tout le monde. Nous verrons ce qui se passera quand je n’existerai plus.”- James a écrit.

La probabilité qu’un joueur comme LeBron prenne sa retraite sans tournée d’adieu est mince, mais certains soupçonnent qu’il pourrait prendre une année sabbatique et revenir lors de la saison 2024 aux côtés de son fils.

Je suppose que nous devrons attendre et voir.