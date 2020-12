L’agent de James et PDG de Klutch Sports, Rich Paul, a d’abord dit à The Athletic’s Shams Charania sur le nouveau contrat, ainsi que la confirmation de l’accord à plusieurs points de vente mercredi.

L’accord actuel de James devait expirer à la fin de la saison 2021-2022. Dans le cadre du nouvel accord, James devrait gagner 41 millions de dollars la première année de l’extension, avant de gagner 44,5 millions de dollars la dernière année de son contrat.

À 38 ans, il redeviendra agent libre en 2023 – la même année, son fils aîné Bronny sortira du lycée.

L’année dernière, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a ouvert la possibilité d’aller directement du lycée à la NBA – comme James l’a fait en 2003 – plutôt que d’aller à l’université ou de jouer d’abord dans une ligue étrangère.

Plus tôt cette année, Silver a doublé ce plan en déclarant: « Nous n’avons pas fait un secret récemment, nous avons l’intention, bien que nous ayons encore besoin de régler les détails avec l’association des joueurs, de revenir à l’âge d’entrée de 18 ans. . «

En 2018, James a indiqué qu’il voulait jouer avec son fils, en disant: « Si je suis sur le même terrain que mon fils en NBA. Ce serait le n ° 1 de ma vie en tant que joueur de la NBA. J’ai pensé à parce que mon fils est sur le point d’avoir 14 ans et qu’il pourra peut-être y entrer un peu plus tôt. »

Bronny James est actuellement étudiant en deuxième année au lycée Sierra Canyon de Los Angeles et est considéré comme l’un des meilleurs espoirs de basketball du lycée du pays.

Ball frères

Ailleurs dans la NBA, une autre famille a réalisé son rêve, car les trois frères Ball ont maintenant des contrats avec des équipes de la NBA.

Les frères aînés et les plus jeunes ont eu des entrées plus importantes dans la ligue avec Lonzo choisi deuxième au classement général par les Lakers lors du repêchage de la NBA 2017 et LaMelo choisi troisième au total par les Charlotte Hornet dans le repêchage de cette année. Lonzo a depuis été échangé aux pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Maintenant, le frère du milieu LiAngelo Ball a signé avec les Pistons de Detroit. Selon à l’Athletic, il aurait signé mercredi un contrat d’un an non garanti.

LiAngelo a eu un voyage plus tumultueux vers la NBA que ses frères.

Pendant son séjour à l’UCLA, lui et deux autres coéquipiers ont été arrêtés quelques jours avant l’ouverture de la saison 2017 en Chine et ont été interrogés sur le vol à l’étalage de lunettes de soleil dans un magasin Louis Vuitton, et le directeur sportif de l’UCLA, Dan Guerrero, a confirmé le trio volé dans trois magasins proches de leur hôtel. .

Potentiellement condamné à une peine de prison, le président américain Donald Trump est intervenu et a demandé au président chinois Xi Jinping de l’aider, les charges ayant finalement été abandonnées.

Si deux frères Ball devaient jouer sur la même liste et affronter le troisième frère, ils pourraient imiter les frères Holiday. En décembre 2019, les Fêtes sont devenues le premier trio de frères à jouer dans le même match de l’histoire de la ligue.

Westbrook bouge à nouveau

Pendant ce temps, après aurait exigeant un échange des Houston Rockets après seulement une saison, Russell Westbrook a obtenu ce qu’il veut.

Le commerce le plus médiatisé de l’intersaison de cette année voit le MVP de la NBA 2017, Westbrook, envoyé aux Wizards de Washington en échange du premier choix global de 2010, John Wall, ainsi qu’un choix de première ronde protégé par la loterie.

Comme Westbrook, Wall aurait également voulu sortir de son équipe. Wall quitte Washington après 10 ans au cours desquels l’équipe n’a disputé les séries éliminatoires que quatre fois et n’a jamais dépassé le deuxième tour.

Le bouleversement à Houston n’est peut-être pas encore terminé.

Le joueur par excellence de la NBA 2018, James Harden, a également demandé un échange en privé, mais on espère que l’ajout de Wall pourrait l’inciter à rester avec l’équipe. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Harden souhaite un échange avec les Brooklyn Nets où il pourrait jouer aux côtés des éternels All-Stars Kevin Durant et Kyrie Irving.