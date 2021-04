Un officier du LAPD a critiqué LeBron James pour avoir « mis une cible dans le dos » de l’officier qui a abattu Ma’Khia Bryant, 16 ans.

Deon Joseph a partagé une lettre ouverte à la star de la NBA à la suite de son tweet controversé lorsqu’il a tweeté une image du flic de l’Ohio Nicholas Reardon avec la légende: «Vous êtes le prochain.

Deon Joseph a partagé la lettre ouverte sincère adressée à LeBron James dimanche Crédit: Deon Joseph / Facebook

La star de la NBA a été critiquée pour son récent tweet et sa condamnation des forces de l’ordre Crédits: Getty Images – Getty

Dans un long post sur Facebook mis en ligne dimanche, Joseph a critiqué la position anti-flic de James comme étant « tellement décalée et extrême ».

Tout en louant le « grand cœur » du joueur des Lakers de 36 ans pour son travail avec les enfants et « d’autres actes de charité », le flic mécontent a condamné son manque de compréhension des forces de l’ordre comme « irresponsables et dérangeants ».

«Vous avez essentiellement mis une cible sur le dos d’un être humain qui a dû prendre une décision en une fraction de seconde pour sauver une vie d’une attaque mortelle.

« Une décision que je sais que lui et beaucoup d’autres souhaiteraient ne jamais avoir à prendre. Surtout quand il s’agit d’une personne si jeune », a poursuivi Joseph.

« Au lieu de vous excuser, vous avez dévié. Vous avez dit que vous aviez retiré votre tweet parce que vous ne vouliez pas qu’il soit utilisé pour la haine, alors que le tweet lui-même était l’incarnation de la haine, enracinée dans un manque de compréhension du danger de la situation. «

La publication a été largement partagée sur les réseaux sociaux Crédit: Deon Joseph / Facebook

L’officier Joseph a proposé de s’asseoir avec LeBron pour le renseigner sur la vie d’un flic Crédit: Deon Joseph / Facebook

Ma’Khia Bryant a été mortellement abattu par l’officier Reardon le 20 avril, quelques instants avant que Derek Chauvin ne soit reconnu coupable de tous les chefs d’accusation pour la mort de George Floyd.

Au milieu d’une vague d’indignation, James s’est tourné vers Twitter pour évacuer sa colère et a partagé le tweet supprimé depuis avec ses 49,6 millions d’abonnés.

Le message a été condamné par les utilisateurs, le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, l’accusant d ‘ »incitation à la violence » contre la police et l’ancienne star du baseball Lenny Dykstra s’excusant « au nom d’athlètes professionnels, actuels et anciens » pour avoir fait « une menace très réelle et continue à la vie de l’officier « .

L’ancien président Donald Trump a qualifié le tweet de « diatribe raciste », tout en disant: « LeBron James devrait se concentrer sur le basket-ball plutôt que de présider à la destruction de la NBA. »

Meghan McCain de The View est également intervenu, affirmant que LeBron avait mis le flic de l’Ohio « en danger » en tweetant sa photo.

Mais le message émouvant de l’officier Joseph a touché le cœur de l’utilisateur après avoir offert une branche d’olivier, en partageant son espoir de «s’asseoir un jour et de parler» avec James.

«En tant qu’homme de foi, je ne peux avoir aucune haine envers vous.

Ma’Khia Bryant a été abattu dans l’Ohio quelques instants avant le verdict de Derek Chauvin Crédit: Makhia Bryant / Facebook

Joseph a également félicité James pour son travail de bienfaisance dans le long post Crédit: Deon Joseph / Facebook

Les conservateurs ont critiqué James pour avoir partagé l’image de Nicholas Reardon en ligne Crédit: Twitter

« Mais je pense que je peux vous aider à comprendre la réalité de la profession policière et qu’il y a un autre aspect que vous devez entendre », a-t-il ajouté.

« Vous êtes fatigué que les Noirs meurent? Moi aussi. Vous détestez le racisme et la brutalité policière? Moi aussi.

« Mais vous ne pouvez pas peindre 800 000 hommes et femmes qui sont de toutes races, croyances, orientations sexuelles et qui sont aussi des mères, des pères, des fils, des filles, des prédicateurs, des entraîneurs, des membres de la communauté et juste des humains avec un pinceau aussi large et destructeur. »

Joseph a ensuite réitéré son offre de donner à James une «vraie conversation honnête et ouverte avec un flic».

Il a terminé le post poignant avec: « Pas d’ombre. Merci pour toutes les choses positives que vous faites. »

Il a depuis été largement partagé sur les médias sociaux, tout en recueillant plus de 5000 likes, 2500 partages et des centaines de commentaires.

L’accueil positif de son message sincère a vu Joseph partager une vidéo lundi, rétablissant les faits qu’il ne s’agit pas d’un «moi contre Lebron» et assurant aux utilisateurs des médias sociaux: «il n’y a pas de vitriol».

Il a poursuivi: « Je ne veux pas que cela soit contradictoire. Je ne l’appelle pas. Je n’essaye pas de lui faire honte.

« Je veux avoir une conversation. »

Le tweet controversé de James a été rapidement supprimé après avoir commencé à recevoir des réactions négatives Crédit: Twitter

Il n’a pas encore répondu à l’offre de conversation de Joseph Crédits: Getty Images – Getty