LeBron et son fils Bronny James jouent ensemble pour la première fois lors d’un match préparatoire

PALM DESERT, Californie (AP) — LeBron James et son fils Bronny sont entrés dans l’histoire de la NBA dimanche soir lorsqu’ils ont joué ensemble pour la première fois lors du match préparatoire des Los Angeles Lakers contre Phoenix.

LeBron et Bronny sont les premiers père et fils à jouer simultanément dans un match de la NBA, et encore moins dans la même équipe. Le moment remarquable de la famille James s’est produit par coïncidence le jour du 20e anniversaire de Bronny.

Bronny James est entré en jeu en tant que remplaçant pour commencer le deuxième quart-temps, rejoignant son père sur le terrain après le temps mort à l’Acrisure Arena dans la vallée de Coachella.

Les choses ne se sont pas immédiatement déroulées sans heurts pour la famille James : Bronny a commis deux revirements et LeBron en a réalisé un autre au cours des deux premières minutes ensemble. Peu de temps après que LeBron ait frappé un pointeur à 3 points quelques instants plus tard, LeBron a transmis le ballon à Bronny et a créé un écran pour la tentative à 3 points de son fils, mais Bronny a raté.

Bronny est sorti pour un remplaçant à 4:09 du deuxième quart-temps, et LeBron est sorti 25 secondes plus tard au prochain ballon mort. LeBron a récolté 19 points, cinq rebonds et quatre passes décisives en 16 minutes au cours de la première mi-temps, et il a regardé la seconde mi-temps des Lakers depuis le banc aux côtés d’Anthony Davis.

LeBron James entame sa 22e saison record en NBA, tandis que LeBron James Jr. – connu de tous sous le nom de Bronny – était le choix de deuxième ronde des Lakers cet été. Après s’être remis d’un arrêt cardiaque il y a plus d’un an, Bronny n’a joué qu’une seule saison en Californie du Sud avant de participer au repêchage et de rejoindre les Lakers.

L’entraîneur des Lakers, JJ Redick, a déclaré avant le match que LeBron et Bronny ne joueraient ensemble que « dans le déroulement du jeu », promettant que ce ne serait pas un « gadget ».

« Je suis excité à ce sujet », a ajouté Redick. « Je suis très honoré de pouvoir faire partie de l’histoire. »

Bronny a joué environ neuf minutes en seconde période, mais n’a pas réussi un autre tir lors de la défaite 118-114 des Lakers contre les Suns.

Bronny de 6 pieds 2 pouces devrait passer une grande partie de la saison à venir à travailler sur son jeu avec les South Bay Lakers de la G League, mais il pourra presque certainement jouer aux côtés de son père de 6 pieds 9 pouces dans un vrai match. au début de la saison régulière.

Redick a déclaré que les Lakers avaient déjà discuté de la logistique du prochain moment historique, mais il n’a pas prédit quand cela se produira.

Même si LeBron aura 40 ans fin décembre, le meilleur buteur de l’histoire de la NBA n’a montré aucun signe de ralentissement avec l’âge. Il parle depuis des années de son rêve de longue date de jouer dans la NBA avec l’un de ses fils, et les Lakers l’ont réalisé lorsqu’ils ont attrapé Bronny avec le 55e choix du repêchage.

LeBron n’a pas participé au match d’ouverture de la pré-saison des Lakers contre le Minnesota vendredi soir dernier, se reposant après une semaine complète de camp d’entraînement après un été chargé. Bronny a récolté deux points sur un tir à 1 contre 6 et trois tirs bloqués en jouant 16 minutes contre les Timberwolves.

Les Lakers ont encore quatre matchs préparatoires – tous à l’extérieur de Los Angeles pendant que leur arène est en cours de rénovation – avant de commencer la saison régulière à domicile contre le Minnesota le 22 octobre.

LeBron en était au début de sa deuxième saison NBA avec les Cleveland Cavaliers lorsque lui et sa chérie du lycée, Savannah Brinson, sont devenus parents pour la première fois en 2004. Ils ont eu deux autres enfants : son fils Bryce et sa fille Zhuri.

LeBron et Bronny se préparent à avoir la chance de jouer ensemble depuis que LeBron est revenu de vacances d’été après avoir remporté une médaille d’or avec l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Paris.

Le père et le fils se sont affrontés à plusieurs reprises lors des entraînements au complexe d’entraînement des Lakers, à la fois en tant que coéquipiers et adversaires. Redick a déclaré qu’ils avaient même organisé des pick-and-rolls ensemble en préparation.

En saison régulière, ils se joindront à une courte liste de pères et de fils qui ont partagé le terrain de jeu dans le sport professionnel nord-américain. Ken Griffey Sr. et Ken Griffey Jr. ont joué ensemble avec les Mariners de Seattle pendant une partie des saisons MLB 1990 et 1991, tandis que le grand hockeyeur Gordie Howe jouait avec ses fils Marty et Mark pour les Houston Aeros de la WHA et les Whalers de Hartford de la LNH.

AP NBA : https://apnews.com/NBA