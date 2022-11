LeBron et Bronny James jouent dans la bande-annonce de God of War: Ragnarok

PlayStation publie une nouvelle bande-annonce de gameplay de God of War: Ragnarok mettant en vedette le comédien Ben Stiller et son fils, LeBron et Bronny James, et John Travolta et sa fille.

Avec la sortie de Call of Duty : Modern Warfare 2 les fans jouent au jeu sans arrêt et profitent de la première version majeure de nouvelle génération. Les Playstation 5 sont encore difficiles à trouver dans la nature, mais cela n’a pas empêché le jeu de devenir la plus grande version de Call Of Duty à ce jour. Même pendant le battage médiatique, les gens demandent déjà quelle est la prochaine étape. Bien sûr, Playstation a répondu avec une manière créative de donner sa dernière mise à jour pour Dieu de la guerre : Ragnarök.

PlayStation publie une nouvelle bande-annonce de gameplay de God of War: Ragnarok mettant en vedette le comédien Ben Stiller et son fils, LeBron et Bronny James, et John Travolta et sa fille.

Playstation a dévoilé le nouveau regard sur le prochain Dieu de la guerre : Ragnarök présentant un gameplay réel. Le look a été révélé dans une nouvelle publicité mettant en vedette Ben Stiller habillé en Kratos aux côtés de son fils. La campagne “All Parents Can Relate” met également en vedette LeBron et Bronny James, ainsi que John Travolta et sa fille. Ben Stiller aide à guider LeBron James à travers un “LeBreakthrough” avec son futur hooper NBA, Bronny. Playstation semble être le dernier partenaire du gang James et probablement le meilleur à ce jour. Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous.