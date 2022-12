LeBron et Bronny James jouent dans Beats ‘Fatherhood’ AD

LeBron James est connu depuis longtemps comme un tireur d’élite sur le terrain, mais en dehors du terrain, il est tout aussi pointu en affaires. Tout ce qu’il touche semble se transformer en or et c’est un trait qu’il transmet à ses fils. Bronny James est l’un des joueurs les plus remarquables du lycée aux côtés de Mikey Williams. Alors que Bronny commence sa quête dans l’espace NIL, il sort en se balançant. L’une des sociétés partenaires de Bronny est Beats, la société qui a fait appel à LeBron pour sa première signature d’approbation. C’est presque une histoire à perfectionner pour n’importe quelle marque, tel père tel fils.

LeBron et Bronny James publient des images de famille inédites dans Beats ‘Fatherhood’ AD

LeBron James a accueilli son fils aîné Bronny dans la famille Beats de manière épique. La première publicité a vu LeBron obtenir enfin un tête-à-tête avec Bronny. Pendant que les deux se sont battus, la musique est passée du classique au rap. Cette annonce est venue avec l’annonce que Bronny avait rejoint Beats. Pour la dernière publicité, le duo père fils a adopté une approche différente. Dans le nouveau spot publié aujourd’hui, LeBron et Bronny publient des images inédites à domicile alors que LeBron racontait une discussion sur la paternité.

L’annonce arrive quelques heures avant que Bronny n’affronte le fils de Carmelo Anthony, Kiyan, sur ESPN 2, 21 ans après que LeBron ait affronté Carmelo au lycée.