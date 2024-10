LeBron et Bronny James deviennent le premier duo père-fils à jouer ensemble dans une équipe NBA

CNN

Il s’agissait peut-être d’un match préparatoire, mais il s’est avéré historique dimanche soir.

Lors du match préparatoire des Los Angeles Lakers contre les Phoenix Suns, LeBron et Bronny James sont devenus le premier duo père/fils à jouer ensemble dans une équipe NBA.

Les deux hommes sont entrés sur le terrain ensemble pour commencer le deuxième quart-temps – pour le plus grand plaisir de la foule présente à l’Acrisure Arena de Palm Desert, en Californie.

Bronny, qui a célébré son 20e anniversaire dimanche, a eu le cadeau d’encourager ses fans alors qu’il jouait pendant quatre minutes aux côtés de son père superstar de 39 ans.

LeBron, qui a obtenu sa première action de la pré-saison contre ses anciens coéquipiers de basket-ball américains Kevin Durant et Devin Booker, a marqué 19 points en première mi-temps. Il n’a pas joué en seconde période.

Bronny, dont le maillot porte l’inscription « James Jr. » dans le dos, a été sélectionné 55e au classement général par les Lakers lors du repêchage de la NBA 2024 en juin, rejoignant son père dans la franchise. Il finirait avec zéro point et deux rebonds en 13 minutes jouées.

Les Lakers tomberaient face aux Suns 118-114.

Interrogé sur le partage de ce moment à l’occasion de l’anniversaire de son fils, LeBron a dit que cela « signifie tout ».

« Pour quelqu’un qui n’a pas eu de père en grandissant, pouvoir avoir cette influence sur ses enfants », a déclaré LeBron. « En fin de compte, pouvoir travailler avec votre fils, je pense que c’est l’une des plus grandes choses qu’un père puisse espérer ou souhaiter. »

Bronny a déclaré qu’il avait découvert qu’il allait jouer avec son père plus tôt dans la journée. Il a ajouté que même s’il était « excité », cela ressemblait également à un « match normal avec mon coéquipier ».

« J’essaie juste de vivre l’instant présent, de faire mon travail et de trouver mon rôle », a-t-il ajouté.

L’entraîneur-chef des Lakers, JJ Redick, a déclaré qu’il était « ravi » de faire partie d’une équipe avec LeBron et Bronny.

« Je pense que cela témoigne de la longévité de LeBron, mais aussi de son endurance compétitive, qu’il soit encore capable de faire cela au cours de la 22e année. » » dit Redick. «Cela témoigne du travail que Bronny a accompli pour en arriver là. Et vraiment juste les soins et l’amour paternels et certainement les soins maternels de Savannah (James) aussi. Bronny est un enfant vraiment formidable et c’est un plaisir d’être avec lui.

Les Lakers ont encore quatre matchs préparatoires, dont le prochain sur la route contre les Milwaukee Bucks. L’équipe ouvrira la saison régulière de la NBA le 22 octobre contre les Timberwolves du Minnesota à la Crypto.com Arena de Los Angeles.