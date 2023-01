LeBron en a assez d’attendre les mouvements des Lakers: ce que notre chat walk-and-talk a révélé

SACRAMENTO, Californie – Pendant plus de deux heures au Golden 1 Center à guichets fermés samedi soir, LeBron James, 38 ans, a rappelé aux masses – encore une fois – que sa grandeur demeure.

Père Temps soit damné.

Ses Lakers sans Anthony Davis ont remporté un cinquième match consécutif, cette fois 136-134 contre les Kings parvenus, et c’est l’éclat séculaire de James (37 points, huit rebonds, sept passes) qui a rendu tout cela possible. Pourtant, au moment où James se dirigeait vers un avion à destination de Denver, les Lakers s’étant retirés dans la course aux séries éliminatoires qui semblait s’éloigner lorsque Davis s’est blessé au pied droit à la mi-décembre, c’était ses deux minutes de franchise sur la gestion de la liste des Lakers dont on se souviendra probablement encore plus que sa dernière sortie remarquable. Dans ses commentaires les plus détaillés à ce jour sur le manque de mises à niveau des Lakers – et plus précisément sur la réticence à échanger les choix de premier tour de 2027 et 2029 qui, selon certains responsables de l’équipe, seraient mieux utilisés pour chasser un autre joueur vedette cet été – James l’a précisé. que sa patience s’amenuise.

“Vous savez tous ce qui devrait se passer”, a-t-il dit L’athlétisme à la fin de notre conversation brève mais révélatrice. “Je n’ai pas besoin de parler.”

Mais il a parlé. Et avec la date limite des échanges du 9 février qui approche, ses paroles seront sûrement entendues à l’intérieur des murs des Lakers. La question est maintenant de savoir si oui ou non ils feront une différence.

Le débat interne concernant ces choix et la meilleure façon de les utiliser est en cours depuis l’été dernier. Les Lakers ont passé les journées à se diriger vers le camp d’entraînement à sérieusement envisager d’échanger ou non Russell Westbrook et les deux joueurs de premier tour aux Indiana Pacers en échange de Myles Turner et Buddy Hield. En fin de compte, le choix a été fait d’attendre un accord qui aurait un impact plus significatif sur la liste des Lakers à la fois dans le présent et dans le futur.

De plus, il y avait un désir de voir ce que ce groupe pouvait faire sous la direction de l’entraîneur de première année Darvin Ham avant de décider si un échange de cette ampleur valait le prix élevé. Comme je l’ai signalé le mois dernier, le jeu amélioré de Westbrook dans son rôle de sixième homme a rendu peu probable qu’il soit distribué. Tout au long du parcours, on a craint que cette équipe ne soit tout simplement pas assez bonne pour justifier des transactions qui coûteraient à l’organisation ses quelques actifs restants tout en les laissant bien en deçà du statut de prétendant au titre.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, avec des joueurs clés comme Austin Reaves et Lonnie Walker IV également blessés pour le moment, les Lakers (19-21) se retrouvent maintenant à seulement 1 match et demi d’une place parmi les six premiers et à 7 matchs et demi de l’Ouest. Denver Nuggets, leader de la conférence. Et James, il semble clair, est fatigué d’attendre.

Ce qui suit est une transcription de l’intégralité de notre conversation en tête-à-tête, que nous avons partagée dans son intégralité ci-dessous dans le but de montrer toute l’étendue de la façon dont James a choisi d’utiliser sa voix pendant ce moment sensible de leur saison. Avec l’essentiel du voyage en main, James se dirigea vers le bus de l’équipe et discuta avec L’athlétisme après sa conférence de presse d’après-match avec les journalistes.

Pour vous voir et l’équipe jouer aussi bien, surtout avec AD out, je me demande à quoi ressemblent les conversations avec (président des opérations de basket-ball) Rob (Pelinka) et (propriétaire) Jeanie (Buss) ces jours-ci en termes de liste. Quelle est la nature de votre message ? À quoi ressemble cette communication ?

Mec écoute, je joue le jeu. Je m’inquiète de savoir qui est dans le vestiaire. Je ne peux pas — ce n’est pas mon… ce n’est pas mon travail. Je ne peux pas faire le travail de personne d’autre.

Mais LeBron, tu as 38 ans et tu fais des choses qui n’ont jamais été faites.

Je sais que.

Et l’idée qu’une équipe conserverait quelques choix et attendrait l’année prochaine…

Eh bien, si vous savez, alors vous savez. Vous savez. Je n’ai pas besoin d’en parler. Vous savez.

Mais si tu restes silencieux, alors le temps continuera de défiler, non ?

Écoutez, vous savez. Ce n’est pas sorcier. Ce n’est pas sorcier.

Mais cette conversation (avec la propriété et la gestion) évolue-t-elle ?

Je travaille. Je n’ai pas le temps. Nous jouons tous les deux jours, trois (sur) quatre nuits. Je n’ai pas le temps d’être…

D’accord, mais nous avons des téléphones portables. Nous pouvons appeler les gens.

Écoute, je fais mon travail. C’est tout ce que je peux faire.

Mais quel est votre niveau de patience ? Cet aspect (de cette situation) vous tire-t-il ?

Ils font ce qu’ils pensent être le mieux pour la franchise.

Comment te sens tu à propos de ça?

Je fais ce qu’il y a de mieux pour mes gars dans le vestiaire. C’est tout ce dont je peux m’inquiéter. Je vous laisse tous…

Une brève pause alors qu’il s’éloigne, et un dernier commentaire sans équivoque qui a été crié à près de 20 pieds de distance…

Vous savez tous ce qui devrait se passer. Je n’ai pas besoin de parler.

Mais voici la chose à propos de la décision de James d’être si franc : son message n’a d’importance que parce qu’il tient sa part de cet accord avec les Lakers. Et puis certains.

Après avoir signé une prolongation de 97,1 millions de dollars sur deux ans l’été dernier avec une option de joueur pour la saison 2024-25, James (29,1 points, 8,2 rebonds et 6,7 passes décisives par match) réalise le genre d’exploits que même son jeune moi pourrait ‘ t atteindre. Quel que soit l’âge, ces notes – 29, 8 et 6 – n’ont été atteintes que neuf fois dans l’histoire de la ligue, selon Stathead.com (par Oscar Robertson quatre fois, Michael Jordan une fois, James Harden une fois, Larry Bird une fois, Westbrook une fois et James une fois la saison dernière).

C’est le genre de production qui devrait adoucir le coup de ses propos, car personne au sein de l’organisation des Lakers ne devrait être surpris que James veuille capitaliser sur ces dernières années au cours desquelles il continue de jouer à un niveau de tous les temps. Tant de gens ont supposé qu’il serait relégué à la chasse aux records pendant cette période, avec le record de tous les temps de Kareem Abdul-Jabbar de 38 387 points maintenant à seulement 422 points. Mais comme James en a discuté lors de sa conférence de presse d’après-match, et comme lui dit si sinistrement après un match à Miami le 28 décembre également, gagner reste sa priorité absolue.

“J’ai toujours, toujours, eu un seul objectif, et c’est de gagner”, a déclaré James. « J’ai toujours gardé un œil sur ce que nous pouvons devenir. J’ai dit très tôt (que) nous étions jeunes. Nous n’étions qu’une jeune équipe et nous venons tout juste de nous réunir. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas quelle est notre identité. Nous avions une nouvelle équipe d’entraîneurs, vous savez, (où) vous mettez en place des choses au début de la saison. Pas de DS (Dennis Schröder). Il n’a même pas commencé la saison, se cassant le pouce.

«Nous avons eu des blessures ici et des blessures là-bas, des gars à l’intérieur et à l’extérieur, donc cela nous a coûté cher. Je veux dire, nous (sommes) toujours en tête de la ligue dans la plupart des formations de départ – 21 formations de départ jusqu’à présent en moins de 40 matchs, ce qui est insensé. Mais nous essayons juste de comprendre, de jouer les uns pour les autres et de ne pas céder. Nous ne nous soucions pas vraiment de ce que tout le monde dit à propos de notre club de baseball… Nous voulons juste jouer le jeu. Vous jouez le jeu de la bonne manière, et je pense que les dieux du basket-ball vous rendent en quelque sorte… Nous jouons dur. Nous nous battons. Nous abandonnons, puis vivons avec les résultats et partons de là. Nous nous sommes donc donné une bonne chance d’être la meilleure équipe possible.

À moins, bien sûr, qu’il y ait des mesures à prendre qui pourraient les rendre encore meilleures.

(Photo du haut : Lachlan Cunningham/Getty Images)