LOS ANGELES: Anthony Davis a marqué 28 points et LeBron James en a eu 22 tout en devenant le deuxième meilleur buteur de Noël de l’histoire de la NBA lors de la victoire 138-115 des Los Angeles Lakers sur les Mavericks de Dallas vendredi soir.

Montrezl Harrell a marqué 17 de ses 22 points en seconde période, et Dennis Schrder a récolté 18 points et six passes dans un deuxième match fort pour les deux nouveaux ajouts aux champions NBA. Los Angeles a dépassé Dallas 53-27 et a remporté sa première victoire de la saison avec un quatrième quart-temps dominant.

Luka Doncic a récolté 27 points et sept passes dans son premier rôle principal dans le match de Noël de la vitrine de la NBA pour Dallas. Josh Richardson et Trey Burke ont récolté 17 points chacun alors que les Mavs ont commencé 0-2 avec un fondu tardif au Staples Center.

James est passé à la deuxième place derrière Kobe Bryant pour le plus de points marqués à Noël, dépassant Oscar Robertson au troisième quart. James a 383 points en 15 matchs à Noël, tandis que Bryant en a eu 395 en 16 apparitions de vacances.

Les Lakers ont été agressifs et précis dès la pointe d’ouverture, prenant une avance de 69-57 à la mi-temps tout en frappant 61,4% de leurs tirs.

Doncic est allé 3 pour 10 au premier semestre mais combiné avec Burke pour 22 points au troisième quart pour le garder proche.

TIP-INS

Mavericks: C’était la seule rencontre prévue de Dallas avec les Lakers cette saison. … Les Mavs ont obtenu moins de rebonds offensifs (3) que Harrell (5).

Lakers: Davis a été accidentellement frappé au visage par Burke au premier quart. Il avait une lèvre fendue, mais est resté.… Wesley Matthews, Marc Gasol et Alfonzo McKinnie ont tous marqué leurs premiers points pour les Lakers après avoir été sans but dans le match d’ouverture. … Ils portaient des échauffements bleu poudré sur leurs uniformes de Noël argentés sur blanc avec des accents bleus.

SUIVANT

Mavericks: visitez Clippers le dimanche.

Lakers: Accueillez Timberwolves dimanche.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports