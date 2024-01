LeBron, Curry et Embiid en tête du pool de joueurs américains pour les Jeux olympiques

En quête d’une cinquième médaille d’or olympique consécutive à Paris cet été, contre peut-être la meilleure compétition internationale jamais réunie, USA Basketball espère s’appuyer sur des vétérans et un important Américain nouvellement naturalisé.

LeBron James, qui n’a pas participé aux Jeux olympiques depuis 2012 ; Stephen Curry, qui n’a jamais participé aux Jeux olympiques ; et Joel Embiid, originaire du Cameroun mais devenu citoyen américain en 2022, ont tous proposé leur candidature.

Ils faisaient partie des plus grands noms annoncés mardi dans le cadre d’un groupe de 41 joueurs dans la première étape vers la sélection de l’équipe de 12 joueurs.

La liste pourrait être fixée dès le mois de mai. Les Jeux olympiques débutent le 27 juillet. La santé à l’issue des séries éliminatoires jouera évidemment un rôle important pour de nombreux joueurs.

L’équipe américaine a terminé sans médailles avec une jeune équipe à la Coupe du monde l’été dernier. À la suite de ce résultat, le directeur exécutif d’USA Basketball, Grant Hill, l’entraîneur Steve Kerr et le directeur général Sean Ford ont passé les derniers mois à faire pression sur les joueurs plus âgés pour qu’ils rejoignent l’équipe.

Kevin Durant, qui a remporté trois médailles d’or avec l’équipe américaine, fait partie des joueurs de la liste initiale. Tout comme Jimmy Butler, qui a joué pour la dernière fois à Rio en 2016. Il en va de même pour Paul George et Kyrie Irving, d’autres vétérans de l’équipe américaine dans la trentaine.

La liste n’est pas contraignante ; des joueurs pourraient être ajoutés pour être pris en compte ou pourraient être supprimés au cours des prochains mois. Mais c’est une fenêtre sur la philosophie de l’équipe alors que les États-Unis s’approchent d’un énorme défi attendu.

À la surprise de tous, Draymond Green ne figurait pas sur la liste. Green a remporté l’or en 2021 à Tokyo et devait être un joueur que Kerr, son entraîneur de longue date avec les Golden State Warriors, envisagerait fortement pour l’équipe. Green a été suspendu deux fois cette saison pour des actions sur le terrain.

Le Pool des Joueurs de Paris 🫡 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/OWIml1e8Rt – Basket-ball américain (@usabasketball) 23 janvier 2024

Mais il est clair que les Américains recherchent la taille. Après avoir été battu par des équipes plus importantes lors de la Coupe du monde, obtenir un engagement d’Embiid était la plus grande priorité. La France, où Embiid a également la citoyenneté, a subi un revers important lorsque l’actuel MVP de la NBA a choisi l’équipe américaine.

C’est aussi la raison pour laquelle la recrue de 7 pieds 1 pouce Chet Holmgren est l’un des rares jeunes joueurs sur la liste. Holmgren a été MVP de la Coupe du monde des moins de 19 ans en 2021.

Le grand homme vedette Anthony Davis, qui n’a pas joué aux Jeux olympiques depuis 2016, a également inscrit son nom dans la poule.

Les jeunes gardes Anthony Edwards, Tyrese Haliburton et Austin Reaves, qui ont tous été des points forts en jouant pour l’équipe nationale l’été dernier, font également partie du groupe initial.

De plus, l’équipe américaine a annoncé un match phare contre le Canada dans le cadre d’un match revanche du match pour la médaille de bronze de la Coupe du monde à Las Vegas le 10 juillet à 22 h 30 HE/7 h 30 HP. Les billets pour ce match et les matchs de démonstration à Londres contre le Soudan du Sud le 20 juillet et contre l’Allemagne, championne du monde le 22 juillet, sont en vente sur usab.com/tickets.

Le pool complet de joueurs est le suivant :

Bam Adebayo, Jarrett Allen, Paolo Banchero, Desmond Bane, Scottie Barnes, Devin Booker, Mikal Bridges, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Jimmy Butler, Alex Caruso, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, De’ Aaron Fox, Paul George, Aaron Gordon, Tyrese Haliburton, James Harden, Josh Hart, Tyler Herro, Jrue Holiday, Chet Holmgren, Brandon Ingram, Kyrie Irving, Jaren Jackson Jr., LeBron James, Cam Johnson, Walker Kessler, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Bobby Portis, Austin Reaves, Duncan Robinson, Jayson Tatum, Derrick White et Trae Young.