LeBlanc défie l’opposition de suggérer le remplacement de Johnston et laisse la porte ouverte à une enquête publique

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré samedi qu’il travaillerait rapidement pour consulter les partis d’opposition afin de mettre en place un processus public d’enquête sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes, y compris qui pourrait mener une enquête publique sur la question.

« Mon travail, dans les tout prochains jours, en peu de temps, est de demander aux chefs de l’opposition de prendre cette affaire au sérieux », et de répondre aux questions concernant un processus public ou une enquête, qui le dirigerait, quelle serait sa portée et son calendrier et comment il traiterait les informations de sécurité nationale, a déclaré LeBlanc.

« Ce sont les questions que nous sommes prêts à avoir dans un délai très court », a-t-il déclaré. « Nous ne cherchons pas du tout à retarder ce processus. »

Dans ses réponses aux journalistes samedi, LeBlanc a décrit une gamme de voies possibles, notamment le simple remplacement de David Johnston en tant que rapporteur spécial, un processus public d’un type différent ou la collaboration avec les parties en vue d’une enquête publique officielle.

Mais il a noté que les termes d’une éventuelle enquête publique – que les partis d’opposition réclament depuis longtemps – n’étaient pas clairs, et il y avait le défi important de savoir comment il pourrait traiter les informations sensibles sur la sécurité nationale.

Johnston a démissionné vendredi soir, écrivant dans une lettre au premier ministre Justin Trudeau qu’en raison de l’atmosphère politique autour de son rôle, il avait un effet néfaste sur la confiance dans le processus politique – le contraire de son objectif.

Dans sa lettre, il a déclaré qu’il partirait d’ici la fin juin, ou plus tôt s’il remettait son bref rapport final avant la fin du mois. Il a également exhorté le gouvernement à consulter les partis d’opposition pour savoir qui pourrait terminer son travail.

L’opposition politique des libéraux avait critiqué la nomination de Johnston compte tenu de ses liens avec Trudeau remontant à l’enfance de l’actuel premier ministre.

Vendredi, le chef conservateur Pierre Poilievre a accusé les libéraux d’avoir mis Johnston dans une situation difficile et a réitéré sa demande d’une enquête publique.

« [Trudeau] a détruit la réputation d’un ancien gouverneur général dans le seul but de dissimuler son propre refus de défendre le Canada contre les intérêts et les menaces étrangers », a-t-il déclaré dans un message sur Twitter.

Dans une déclaration à CBC News samedi, un porte-parole de Poilievre a réitéré la demande des conservateurs pour une enquête publique, la présentant comme une condition préalable à de nouvelles discussions.

« Les libéraux doivent mettre fin à la dissimulation et annoncer une enquête publique maintenant. Ce n’est qu’une fois qu’ils auront finalement suivi la volonté des Canadiens et du Parlement de convoquer une enquête publique ouverte et indépendante que les conservateurs discuteront de plus amples détails », a déclaré Sebastian Skamski, directeur des relations avec les médias de Poilievre.

L’ancien gouverneur général David Johnston a déclaré vendredi qu’il démissionnerait de son rôle de rapporteur spécial chargé d’enquêter sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes, après plus de deux mois de critiques de la part des partis d’opposition. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

LeBlanc a cherché samedi à remettre la balle dans le camp de l’opposition, les mettant au défi de travailler ensemble pour fournir des suggestions sur l’avenir d’un processus public. Il a également indiqué qu’il consulterait des experts et des juristes sur les prochaines étapes.

Il a déclaré qu’une enquête publique était quelque chose que « le premier ministre a dit qu’il aurait envisagé il y a déjà plusieurs mois », mais que le gouvernement avait accepté la recommandation de Johnston à son encontre. Trudeau a résisté aux appels à une enquête publique, préférant se concentrer sur les examens en cours par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP) et la National Security and Intelligence Review Agency (NSIRA), ainsi que sur les efforts de Johnston.

Leblanc a également déclaré samedi qu’il avait déclaré que le processus de recherche d’une personne appropriée pour assumer le rôle de Johnston ou diriger un processus public serait rendu plus difficile par les événements des derniers mois.

« De toute évidence, la décision de M. Johnston de se retirer est le résultat du climat partisan toxique qui a été créé en grande partie par le parti conservateur, ainsi que par d’autres partis d’opposition », a-t-il déclaré.

« Il pourrait être difficile de demander à quelqu’un de monter dans la souffleuse qu’il a passée au-dessus de David Johnston. »

Michelle Rempel Garner, députée conservatrice, suggéré sur Twitter samedi que le gouvernement espérait simplement manquer de temps sur cette question, alors que la Chambre des communes entame ses dernières semaines de séance.