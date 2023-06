Lebel-sur-Quévillon dans le nord du Québec évacué, alors que les incendies de forêt font rage dans la province

Une autre municipalité québécoise a été évacuée en raison d’incendies de forêt vendredi soir. Les 2 000 résidents de Lebel-sur-Quévillon ont été appelés à quitter leur domicile alors qu’un incendie à proximité s’approchait de la communauté.

Une alerte d’évacuation jugée « extrême » en gravité par le ministère de la Sécurité publique du Québec est tombée à 21 h 56, quelques heures après la publication d’une première alerte vers 17 h.

«Nous sommes assez préoccupés par la situation à Lebel-sur-Quévillon», a déclaré Stéphane Caron, coordonnateur à la SOPFEU, l’agence québécoise de gestion des feux de forêt. « La force du feu continue d’avancer. »

Le feu de forêt est situé à environ 30 km au nord de la municipalité dans la région québécoise de la Jamésie et au sud-ouest d’un autre feu, qui a provoqué l’évacuation de la petite communauté de Chapais plus tôt cette semaine. Les incendies font partie des quelque 130 qui brûlent à travers la province et qui se sont intensifiés en raison du manque de pluie et des températures élevées.

Isabelle Lessard, la mairesse de Chapais, a déclaré que le feu de forêt qui a provoqué l’évacuation de 1 000 résidents plus tôt cette semaine ne progresse plus et que les résidents peuvent commencer à rentrer chez eux samedi.

« Le fait que le feu n’ait pas pris de l’ampleur nous montre que les mesures que nous avons mises en place ont été efficaces malgré nos petites équipes », a déclaré Lessard en conférence de presse samedi.

Un nuage de fumée noire a englouti Lebel-sur-Quévillon vendredi alors que les résidents partaient. Beaucoup ont dit qu’ils n’étaient pas inquiets pour leurs maisons à cause du grand lac qui borde la ville et qui se dresse entre celle-ci et le feu de forêt au nord.

Les résidents de Lebel-sur-Quévillon se dirigent vers le sud sur la route 113 après qu’une alerte d’évacuation a été émise vendredi soir. (Martin Guindon/Radio Canada)

À 23 heures vendredi, la majeure partie de la ville était presque déserte. On pouvait voir une longue file de voitures se diriger vers le sud sur la route 113 jusqu’à Senneterre, à environ 90 km sur la route, où les gens étaient invités à se rassembler dans une arène pour que les autorités leur donnent des instructions supplémentaires.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, a déclaré que les autorités l’avaient prévenue que Lebel-sur-Quévillon devrait probablement être évacué samedi, mais cela a rapidement changé pour vendredi.

Les évacués ont été invités à se présenter à l’aréna André-Dubé de Senneterre. À partir de là, ils pouvaient choisir entre rester chez des amis ou en famille, ou à l’école secondaire locale, l’École secondaire La Concorde.

« Il y a beaucoup d’espace et il y a la climatisation. On essaie de leur offrir un petit nid douillet », a déclaré Pelchat.

Le feu de forêt près de Lebel-sur-Quévillon dans le nord du Québec a provoqué une épaisse fumée noire teintée de rouge alors que les résidents évacuaient vendredi soir. (Radio Canada)

Céline Beaulieu-Deschênes et son mari Yvan Deschênes se sont rendus à Senneterre vendredi soir.

« J’ai été surpris par l’alerte, mais ensuite la fumée était assez intense. C’était plus sûr de partir », a déclaré Beaulieu-Deschênes.

Guy Lafrenière, le maire de Lebel-sur-Quévillon, a déclaré à Radio-Canada samedi matin qu’il y avait encore une vingtaine de personnes dans la commune qui avaient refusé de partir. Sinon, a déclaré Lafrenière, l’évacuation s’est déroulée sans heurts, étant donné qu’elle a été menée par des bénévoles faisant du porte à porte pour informer les gens qu’ils devaient partir.

Les évacuations de Sept-Îles forcent 10 000 personnes à sortir

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déclaré que les dernières 48 heures ont été inquiétantes pour les incendies de forêt dans la province, car leur nombre est passé de 117 à 138 et plusieurs municipalités des régions du Nord sont en alerte pour d’éventuels avis d’évacuation. En date de samedi matin, le site Web de la SOPFEU répertorie 137 feux actifs à travers la province et plus de 58 000 hectares touchés.

À Sept-Îles, sur la rive nord du Québec, un autre incendie majeur a poussé 10 000 personnes de la région à évacuer leur domicile. Les autorités craignaient que le feu ne fusionne avec des plus petits à proximité et continue de croître en taille et en force.

Samedi, la ville a déclaré que l’incendie n’avait pas gagné beaucoup de terrain du jour au lendemain, mais que les autorités étaient toujours en alerte et surveillaient la situation de près. Il s’attend à ce que 200 soldats des Forces armées canadiennes arrivent dimanche en renfort.

Les secteurs du Lac-Daigle, des Plages, de Moisie et de Maliotenam sont tous touchés par des ordres d’évacuation, ainsi que la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam. Les 1 500 résidents de Mani-utenam ont été invités à séjourner à Pessamit, une autre communauté innue à environ 300 km à l’ouest.