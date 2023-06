Lebel-sur-Quévillon, au Québec, évacué à nouveau alors que des incendies de forêt approchent de la ville

La ville de Lebel-sur-Quévillon, dans le nord du Québec, a ordonné une évacuation obligatoire en raison de la menace d’un feu de forêt à proximité.

C’est la deuxième fois que les 2 000 habitants ont dû quitter leur domicile au cours des dernières semaines.

La ville a annoncé l’ordre d’évacuation sur son site internet jeudi après-midi.

Des conditions chaudes et sèches ont alimenté un certain nombre d’incendies de forêt qui brûlaient près de la ville et qui sont restés incontrôlables malgré les efforts de la SOPFEU, l’agence québécoise de lutte contre les incendies de forêt.

L’incendie a coupé l’une des voies d’accès menant à la ville, la route 113 nord, a indiqué le maire Guy Lafrenière aux habitants de Lebel-sur-Quévillon lors d’une conférence de presse d’urgence.

Cela ne laissait que la route sud, la route 113 sud, que les résidents pouvaient utiliser pour sortir de la zone.

Les résidents doivent sortir de chez eux et emprunter la 113 sud jusqu’à Val-d’Or et se rendre au Centre Multisport Fournier au 125, rue Self. La SPCA sera disponible pour prendre soin des animaux.

Ceux qui n’ont pas de moyen de se déplacer doivent se rendre à l’épicerie Provigo au 53 Place Quévillon, où les transports commenceront à partir à 17h, avec un dernier départ à 18h.

« Malheureusement, nous avons essayé de résister une partie de la semaine, mais malheureusement, nous devons partir », a déclaré Lafrenière.

Environ 900 habitants de la ville étaient déjà partis car une épaisse fumée provenant de l’incendie voisin couvrait la ville.

Julie Coupal de la SOPFEU, l’agence de lutte contre les incendies de forêt du Québec, donne un briefing sur les conditions jeudi. (Sylvain Roy Roussel/Radio-Canada)

Plus tôt dans la journée, Julie Coupal, directrice générale adjointe de la SOPFEU, a déclaré aux journalistes à Québec que la météo rend plus difficile le contrôle des incendies qui étaient auparavant maîtrisés. Depuis le début de la semaine, quatre incendies qui avaient été maîtrisés sont à nouveau hors de contrôle, a-t-elle ajouté.

« Bien sûr, il y a le risque que de nouveaux incendies se déclarent, ce qui est également grave », a-t-elle déclaré. « La grande quantité de fumée peut rendre les opérations des avions ravitailleurs difficiles, ce qui a été le cas ces deux derniers jours ».

Katia Petit, haut responsable de la sécurité civile du Québec, a déclaré qu’aucune communauté ou infrastructure essentielle n’était immédiatement menacée par les flammes, mais elle a ajouté qu’une épaisse fumée avait provoqué des évacuations volontaires dans certaines municipalités.

Le gouvernement augmente les indemnités liées aux évacuations

Cet après-midi, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé que la compensation de 1 500 $ par ménage était modifiée.

Ce sera désormais 1 500 $ par ménage pour chaque fois qu’un ordre d’évacuation de leur région sera émis par les autorités.

« Compte tenu de la situation actuelle des incendies de forêt, nous devons malheureusement prévoir des situations où certains résidents devront quitter leur domicile plus d’une fois », a déclaré Bonnardel dans un communiqué.

« C’est pourquoi nous agissons pour soutenir les Québécois en adaptant notre programme aux circonstances exceptionnelles que nous vivons.