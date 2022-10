Leavitt, 25 ans, cite des jeunes dans le but d’être la plus jeune membre du Congrès

MANCHESTER, NH (AP) – Karoline Leavitt se souvient avoir été dans la salle à manger de son collège du New Hampshire en 2018, remplissant une candidature pour un emploi de stagiaire à la Maison Blanche pendant que ses amis talonnaient à un match de football.

“Je me souviens avoir pensé : ‘Si j’ai saisi cette opportunité, cela vaut la peine de manquer n’importe quel match de football dans le monde'”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press dans une interview.

Elle a obtenu le poste. Cela a finalement conduit à un poste au bureau de presse de la Maison Blanche du président Donald Trump, puis à un autre en tant que directeur des communications pour la représentante Elise Stefanik, RN.Y.

Inspirée par Stefanik, la plus jeune femme élue au Congrès lorsqu’elle a gagné en 2014 à 30 ans, Leavitt se présente maintenant pour un siège à la Chambre. À 25 ans, elle pourrait entrer dans l’histoire le jour des élections, le 8 novembre: la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a gagné à 29 ans en 2018.

Leavitt, une républicaine pro-Trump sans vergogne, serait également la plus jeune personne de la prochaine session du Congrès si elle battait le représentant démocrate Chris Pappas pour deux mandats dans l’une des courses les plus compétitives de cette année. Leavitt a sept mois de moins que son compatriote candidat de la génération Z Maxwell Alejandro Frost, un démocrate de Floride favorisé dans sa course.

Le concours du New Hampshire testera l’attrait d’un candidat d’extrême droite dans un État à tendance démocrate lors d’une élection de mi-mandat qui a historiquement servi de référendum sur le président actuel.

Le 1er district du Congrès a une histoire de commutation entre les partis. Il a basculé cinq fois en sept élections avant que Pappas, maintenant âgé de 42 ans, ne remporte le siège ouvert en 2018. Le district comprend Manchester, la ville la plus peuplée de l’État, Portsmouth sur le littoral et les communautés rurales plus au nord.

Leavitt a remporté sa primaire républicaine à 10 en septembre en partie en allant à droite des autres candidats, dont Matt Mowers, le candidat du parti en 2020. Mowers a également travaillé dans l’administration Trump et a déclaré qu’il pensait qu’il y avait des irrégularités de vote lors de l’élection présidentielle de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden.

“Je continue toujours d’être le seul candidat dans cette course qui dit que je crois que l’élection de 2020 a sans aucun doute été volée au président Trump”, a déclaré Leavitt lors d’un débat une semaine avant la primaire.

De nombreux responsables électoraux fédéraux et locaux des deux partis, une longue liste de tribunaux, d’anciens membres du personnel de campagne et même le procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de cela. Trump a récemment approuvé Leavitt, la qualifiant de “fantastique”.

“Matt Mowers avait de solides références Trump”, a déclaré Dante Scala, professeur de sciences politiques à l’Université du New Hampshire. « Et pourtant, elle a réussi à le surpasser… et cela signifiait également exprimer un mensonge sur une élection volée sans réserve.

Pappas a qualifié Leavitt d’extrême et a déclaré que ses affirmations concernant les élections de 2020 “ne sont pas fondées sur la vérité ou la réalité” et sont “dangereuses”. Leavitt soutient que Pappas et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, “sont les vrais extrémistes”, citant leur soutien à un projet de loi sur les élections fédérales nommé d’après le regretté représentant John Lewis, D-Ga., Qui aurait créé un système national automatique l’inscription des électeurs, a permis à tous les électeurs de voter par courrier et a affaibli les lois sur l’identification des électeurs, entre autres.

Leavitt a fait campagne pour un renforcement des droits parentaux dans les écoles et une augmentation de la production d’énergie domestique. Elle a l’approbation du gouverneur républicain Chris Sununu, un modéré qui a soutenu la candidature de Trump à la réélection.

“Washington est cassé, et ça ne sera pas réparé si nous continuons à envoyer les mêmes personnes là-bas”, a déclaré Sununu, qui vit dans le 1er district. “Karoline Leavitt est la nouvelle voix et le vote de principe dont le New Hampshire a besoin au Congrès.”

Pappas et Leavitt ont peu de choses en commun au-delà de leur expérience dans les petites entreprises familiales – la sienne dans un restaurant connu pour ses glaces, la sienne travaillant dans un stand de glaces et chez un concessionnaire de camions et de voitures d’occasion.

Les deux se sont disputés sur l’inflation, l’avenir de la sécurité sociale et l’avortement.

Leavitt soutient que la loi sur la réduction de l’inflation, pour laquelle Pappas a voté, augmentera en fait l’inflation à un moment où les familles sont en difficulté.

Pappas note que la nouvelle loi a plafonné les dépenses personnelles des personnes âgées bénéficiant de Medicare et offre des rabais énergétiques aux entreprises et aux familles. Il a déclaré que cela est entièrement payé, réduira les coûts énergétiques et de santé et réduira le déficit de 1,9 billion de dollars sur 20 ans.

Sur la sécurité sociale, Pappas a accusé Leavitt de vouloir la privatiser “et de la jouer en bourse”. Leavitt a déclaré qu’elle travaillerait pour protéger les prestations de toute personne qui a cotisé au système et qu’elle est ouverte à “des solutions alternatives qui assureront un meilleur avenir à vos enfants et petits-enfants”. Elle a déclaré que Pappas voulait augmenter les impôts sur les hauts revenus pour continuer à soutenir la sécurité sociale.

Sur l’avortement, Pappas a déclaré qu’il soutiendrait la loi sur la protection de la santé des femmes, qui protégerait le droit d’accéder aux soins d’avortement dans tout le pays après l’annulation de Roe v. Wade.

Leavitt s’est engagée sur son site Web de campagne à être une “avocate pro-vie intrépide” si elle était élue au Congrès. Elle a déclaré qu’elle soutenait que les législatures des États prennent des décisions sur la réglementation de l’avortement et qu’elle s’opposerait à une interdiction fédérale de l’avortement.

Contrairement à Leavitt, qui n’a jamais occupé de poste électif, Pappas note son bilan bipartisan au Congrès et sa coalition de partisans «People Over Party» qui comprend des républicains, d’anciens républicains et des indépendants.

“Son parcours professionnel est en tant que spin doctor de Donald Trump à la Maison Blanche”, a déclaré Pappas. “Elle n’a jamais travaillé avec les démocrates sur quoi que ce soit.”

Kathleen Sullivan, ancienne présidente du Parti démocrate du New Hampshire, a écrit dans une chronique du New Hampshire Union Leader qu'”il est difficile de voir Leavitt travailler avec les démocrates de la même manière que Pappas a travaillé avec les républicains”. Elle a cité les références de Leavitt aux démocrates en tant que « socialistes radicaux et avides de pouvoir » et les commentaires précédents selon lesquels le changement climatique est « une crise fabriquée » créée par les démocrates.

Leavitt dit que son expérience de travail à la Maison Blanche l’a bien préparée pour le Congrès, avec l’aile ouest “peut-être l’un des environnements de travail les plus rapides et les plus sous pression qui soit”.

Elle dit que sa jeunesse serait un avantage au Congrès.

“Il y a des gens des deux côtés de l’allée qui sont là-bas littéralement deux fois plus longtemps que je suis en vie”, a déclaré Leavitt, qui a fait campagne sur les campus universitaires, y compris son alma mater, Saint Anselm College à Manchester. « C’est un problème pour notre république. C’est un problème pour vos jeunes électeurs qui veulent vraiment faire entendre leur voix.

Stefanik, maintenant le troisième républicain de la Chambre, a approuvé Leavitt dès le début, la qualifiant d ‘«étoile montante du Parti républicain qui portera le flambeau des valeurs conservatrices pour les générations à venir». Leavitt attribue à Stefanik son encouragement à monter une campagne.

“Personne ne lui a dit qu’elle allait gagner, mais elle croyait en elle”, a déclaré Leavitt. “C’était très inspirant pour moi. Et je me suis dit : ‘Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça depuis mon propre district ?’ »

Kathy McCormack, Associated Press