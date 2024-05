Le thriller dystopique « Leave the World Behind » a été le film – et le titre dans l’ensemble – le plus regardé sur Netflix dans le monde au second semestre 2023, tandis que la série d’action en direct inspirée de l’anime « One Piece » a dominé du côté de la télévision.

Les données proviennent de la deuxième édition de Netflix de « Ce que nous avons regardé : un rapport d’engagement Netflix », reflétant l’audience sur le streamer de juillet à décembre 2023, couvrant 99 % de tous les visionnages sur Netflix. Les abonnés du monde entier ont regardé environ 90 milliards d’heures de Netflix au cours du second semestre 2023, contre 93 milliards d’heures au premier semestre.

Netflix a publié son premier Big Data dump, couvrant le premier semestre 2023, en décembre dernier. Dans le deuxième rapport, publié jeudi, la société a ajouté la durée d’exécution et les vues (nombre total d’heures visionnées divisées par la durée d’exécution) et séparé les films et les séries télévisées, en les synchronisant avec ses listes hebdomadaires Top 10 et Les plus populaires.

« Leave the World Behind », le film n°5 le plus populaire de tous les temps sur Netflix, a généré 121 millions de vues en un peu plus de trois semaines après sa première le 8 décembre 2023. Le film, des producteurs exécutifs Barack et Michelle Obama et produit par Higher Ground. , met en vedette Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali et Myha’la Herrold. « Heart of Stone », un thriller d’action avec Gal Gadot, a enregistré près de 110 millions de vues au second semestre 2023.

« Leo » d’Adam Sandler, le plus grand film d’animation diffusé par le streamer à ce jour, a généré 96 millions de vues après sa sortie le 11 novembre. « Nowhere », le troisième film non anglophone le plus populaire de Netflix, a été visionné 86 millions de fois.

Parmi les séries télévisées, « One Piece », avec près de 72 millions de vues, a plus que doublé l’audience des films et séries d’animation de Netflix. Cela a été suivi par la série limitée « Who Is Erin Carter ? » (50,1 millions), « Lupin » Partie 3 (49,7 millions), « The Witcher » Saison 3 (47,9 millions) et « Sex Education » Saison 4 (46,3 millions).

De plus, selon l’analyse de Netflix, le spin-off du concours de téléréalité « Squid Game : The Challenge » (33 millions de vues au second semestre 2023) a augmenté de 34 % l’audience de la série coréenne originale « Squid Game », trois ans après la la première de ce dernier.

Les titres sous licence ont également continué à être populaires sur Netflix. « Suits » à lui seul a enregistré 144 millions de vues sur neuf saisons au cours du second semestre 2023, suivi de « Young Sheldon » (88 millions de vues), « Grey’s Anatomy » (51 millions), « Gossip Girl » (49 millions) et « Gilmore ». Filles » (45 millions).

La feuille de calcul complète couvrant le visionnage de Netflix de juillet à décembre 2023 – couvrant 6 599 saisons de séries et 9 395 films – est disponible sur ce lien. Autres faits saillants du rapport :