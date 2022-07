«Leave It to Beaver»: retour sur le casting de la série télévisée bien-aimée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La sitcom de 1957 “Leave It to Beaver” a suivi Theodore “Beaver” Cleaver dans ses aventures dans son quartier, à l’école et à la maison. L’émission de télévision a quitté les ondes en 1963.

Fox News Digital a confirmé que Tony Dow, l’une des principales stars de l’émission, est décédé mercredi à 77 ans.

“Bien que ce soit un jour très triste, j’ai le réconfort et la paix qu’il est dans un meilleur endroit”, a partagé son fils Christopher dans une déclaration sur Facebook annonçant la mort de son père.

Voici un retour sur le casting bien-aimé de la série:

‘LEAVE IT TO BEAVER’ STAR JERRY MATHERS RÉAGIT À LA MORT DE CO-STAR KEN OSMOND: ‘IL ME MANQUERA BEAUCOUP’

Jerry Mathers – Theodore ‘Beaver’ Cleaver

Jerry Mathers a endossé le rôle-titre de Theodore “Beaver” Cleaver pendant toute la durée de l’émission. Il est également apparu dans “The New Leave It to Beaver” de 1983 à 1989.

Depuis la fin du spectacle, la vie de Mathers a été normale selon les normes hollywoodiennes. Il a fréquenté l’école, joué au football et rejoint l’équipe d’athlétisme. Il s’engage ensuite dans l’armée de l’air puis dans la garde nationale.

Mathers a précédemment déclaré qu’il restait en contact avec sa famille TV.

“Nous avons eu des réunions”, a-t-il déclaré. “C’est probablement plus comme la façon dont vous êtes avec les gens avec qui vous êtes allé à l’école. Si quelque chose d’important se produit dans leur vie ou avec leurs petits-enfants – parce que nous avons tous des petits-enfants maintenant – nous tendons la main. Et quand quelqu’un se marie. Et malheureusement, quand quelqu’un décède . Celui qui le découvre le premier appelle les autres.

Mathers, 74 ans, a reçu un diagnostic de diabète en 1997, ce qui a complètement changé sa vie. On lui a dit qu’il n’aurait plus que 3 à 5 ans à vivre.

“Je vivais la belle vie”, a déclaré Mathers à Fox News Digital en 2017. “J’avais des entreprises parallèles, et l’une d’elles était une entreprise de restauration. Et je faisais beaucoup de cinéma et de télévision pour les équipes, ce qui est pour environ 100 à 200 personnes. C’est comme monter tout un restaurant.

“J’étais tout le temps autour de la nourriture et j’étais un très bon cuisinier. Bien sûr, cela impliquait de s’asseoir avec les gens. Donc, je mangeais parfois 5 à 6 repas complets par jour… Je gagnais beaucoup d’argent, tout allait très bien, et tout le monde autour de moi était au moins aussi gros que moi.”

Mathers a reçu un diagnostic de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et de mauvais cholestérol. Il n’a pas eu besoin de beaucoup de conviction pour changer sa vie et perdre 55 livres.

Après ses diagnostics, il a donné des conférences à travers le pays pour avertir les auditeurs de la maladie et des moyens de la prévenir.

Après la mort de Dow mercredi, Mathers a déclaré à Fox News Digital en partie : “Il a toujours été l’homme le plus gentil, le plus généreux, le plus doux, le plus aimant, le plus sincère et le plus humble avec lequel j’ai eu l’honneur et le privilège de partager des souvenirs pendant 65 ans. “

Tony Dow – Wally Cleaver

Tony Dow, qui incarnait Wally Cleaver dans la sitcom, est décédé mercredi à 77 ans. Son fils, Christopher, a confirmé son décès à Fox News Digital.

TONY DOW, STAR DE “LEAVE IT TO BEAVER”, MORT À 77 ANS, LE FILS CONFIRME: “IL EST DANS UN ENDROIT MEILLEUR”

“Il était le meilleur papa que l’on puisse demander”, a déclaré Christopher dans un communiqué sur Facebook. “Il était mon entraîneur, mon mentor, ma voix de la raison, mon meilleur ami, mon témoin de mon mariage et mon héros. Ma femme a dit quelque chose de puissant et montre le genre d’homme qu’il était. Elle a dit : ‘Tony était tellement un homme gentil. Il avait un si grand cœur et je n’ai jamais entendu Tony dire quelque chose de mal ou de négatif à propos de qui que ce soit.'”

En mai, l’épouse de Dow, Lauren Shulkind, a annoncé que le cancer de Dow était revenu, juste un mois après avoir célébré son 77e anniversaire.

Dow a joué dans “Leave It to Beaver” pendant six saisons sur CBS avant de passer à ABC. L’acteur a participé à l’émission de retrouvailles “Still the Beaver” et à la suite de l’émission “The New Leave It to Beaver”.

Dow était également connu pour ses rôles dans “Star Trek : Deep Space Nine” et “Babylon 5”.

Barbara Billingsley – June Cleaver

Barbara Billingsley a joué June Cleaver, la mère à l’écran de “Beaver” Cleaver. Billingsley est décédé en 2010 des suites d’une maladie rhumatoïde. Elle avait 94 ans.

“Nous savions que nous faisions une bonne émission, car elle était si bien écrite”, a déclaré Billingsley en 1994. “Mais nous n’avions aucune idée de ce qui nous attendait. Les gens en parlent encore et écrivent des lettres, disant à quel point ils la regardent aujourd’hui avec leurs enfants et petits-enfants.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Après que “Leave it to Beaver” ait quitté les ondes en 1963, Billingsley a largement disparu de la vue du public pendant plusieurs années. Elle refait surface en 1980 dans un camée hilarant dans “Avion!”

Elle est revenue en tant que June Cleaver dans un téléfilm de 1983, “Still the Beaver”, qui mettait en vedette Mathers et Dow et dépeint un côté beaucoup plus sombre de la vie de Beaver. En 1997, Universal a réalisé un film théâtral “Leave it to Beaver” avec une nouvelle génération d’acteurs. Billingsley est revenu pour une apparition, cependant, en tant que tante Martha.

Au cours des années suivantes, elle est apparue de temps en temps dans des séries télévisées telles que “Murphy Brown”, “Empty Nest” et “Baby Boom” et a eu un tour comique mémorable face à d’autres mamans de la télévision June Lockhart de “Lassie” et Isabel Sanford de ” The Jeffersons” dans l’émission “Roseanne”.

Hugh Beaumont – Couperet de quartier

Hugh Beaumont a endossé le rôle de Ward Cleaver, le père de “Beaver” dans la série à succès. En 1982, Beaumont est décédé à l’âge de 73 ans. Au moment de sa mort, le New York Times a rapporté qu’il avait subi une crise cardiaque en Allemagne, où il rendait visite à son fils aîné, qui enseignait la psychologie.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après la fin de “Leave It to Beaver”, Beaumont est resté occupé à jouer. Il a joué des rôles dans “Studio 57”, et il a également écrit des scénarios et des nouvelles et a même exploité une ferme d’arbres de Noël.

Malgré le succès de l’émission, Beaumont n’a pas été déconcerté par la célébrité. En fait, lorsque les caméras ont cessé de tourner, il a trouvé du réconfort dans sa famille et dans les grands espaces.

Sa fille Kristen Beaumont a parlé à Closer Weekly en 2020 et a décrit le patriarche bien-aimé comme un homme qui “aimait la poésie”, possédait “un rire contagieux” et considérait le voyage annuel de la famille au Minnesota comme le point culminant de l’année.

Au cours de ses dernières années, Beaumont a vécu dans le Minnesota. Il a subi un accident vasculaire cérébral en 1970 et a peu joué par la suite.

Ken Osmond – Eddie Haskell

Enfant, Ken Osmond a endossé le rôle d’Eddie Haskell dans “Leave It to Beaver”.

En 2020, Osmond est décédé d’un arrêt cardiorespiratoire. Il souffrait également d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, qui obstrue le flux d’air des poumons. Il est décédé à 76 ans dans sa maison de Los Angeles entouré de sa famille.

‘LEAVE IT TO BEAVER’ STAR JERRY MATHERS RÉAGIT À LA MORT DE CO-STAR KEN OSMOND: ‘IL ME MANQUERA BEAUCOUP’

Le natif de Glendale, en Californie, a commencé sa carrière à l’âge de 4 ans, travaillant dans des publicités et comme figurant dans un film. À 9 ans, il a obtenu son premier rôle parlant dans le film “So Big”, a rapporté Variety. Il a continué à apparaître dans “Good Morning Miss Dove”, “Everything But the Truth”, “The Loretta Young Show”, “The Walter Winchell File”, “Fury”, “Lassie” et “Wagon Train”, entre autres.

L’acteur a joué dans “Leave It to Beaver” de 1957 à 1963. Le rôle d’Osmond en tant que canaille adolescente à deux visages, Haskell, n’était censé être qu’une apparition ponctuelle. Cependant, il a si bien réussi dans son interprétation – et les producteurs de la série et son public l’ont trouvé si mémorable – qu’il est devenu un habitué, apparaissant dans près de 100 des 234 épisodes de la série.

Eddie était le meilleur ami de Wally de Tony Dow. Il embrassait constamment des adultes et donnait des coups de pied à ses pairs, généralement dans la même scène, et était la chose la plus proche que le spectacle sain avait d’un méchant. Les téléspectateurs de tous âges adoraient le détester.

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport.