Chelsea faisait partie des 12 équipes rebelles à avoir fait vibrer le football mondial en début de semaine quand elles ont déclaré qu’elles se séparaient pour former une nouvelle Super League européenne.

Après une réaction massive des supporters, des médias et des instances dirigeantes de l’UEFA et de la FIFA, les six clubs anglais impliqués dans l’entreprise ont reculé, à commencer par Chelsea et Manchester City.

Chelsea vient de terminer la Super League pic.twitter.com/D3he2vc3DW – Mark Goldbridge (@markgoldbridge) 20 avril 2021

Le club de l’ouest de Londres a vu de grandes manifestations de fans devant leur domicile de Stamford Bridge avant de jouer à Brighton mardi soir, au cours desquelles des supporters bloquaient le bus de l’équipe alors qu’il tentait d’entrer dans le stade.

La colère s’est transformée en jubilation après la nouvelle que le propriétaire Abramovich avait ordonné à la hiérarchie des Bleus de préparer des procédures pour qu’ils se retirent du projet condamné.

Après que Chelsea ait été tenu à domicile 0-0 contre Brighton, Tuchel a admis que son équipe avait été perturbée par la fureur à l’approche du match.

« J’ai été affecté, donc je pense que les joueurs ont été affectés, » Avait dit Tuchel. «On ne parle de rien d’autre que de Super League avant le match.

«Personne n’a posé de questions sur le match avant. C’est comme ça. Vous devez accepter la distraction. Nous avons essayé de créer une atmosphère pour gagner le match, mais nous n’avons pas pu.

Chelsea a été vilipendé avec les 12 autres clubs pour avoir accepté le projet en premier lieu, même s’ils auraient été réticents à adhérer et ne l’avaient fait qu’à un stade tardif.

Abramovich a au moins émergé avec un certain crédit pour avoir agi rapidement pour inverser les dégâts, et a échappé à une partie de l’opprobre visant les officiels d’autres clubs, y compris les propriétaires américains de Manchester United, Liverpool et Arsenal.

Dans ce dernier de ces clubs, le manager des Gunners, Mikel Arteta, a révélé cette semaine que le propriétaire Stan Kroenke lui avait présenté des excuses pour le chaos de ces derniers jours.

Lorsqu’on lui a demandé vendredi si Abramovich avait fait de même avec lui ou s’il s’attendait à ce que le célèbre Russe secret tienne la main, Tuchel a déclaré que ce geste n’était pas nécessaire.

« Non, personne n’a besoin de s’excuser, » l’Allemand de 47 ans mentionné lors d’une conférence de presse avant la réunion de Premier League avec les quatre premiers rivaux West Ham samedi.

«Je n’ai pas parlé au propriétaire depuis mon arrivée, ce qui n’est absolument pas un problème.

« Mais j’étais en dialogue avec le club avant et après le match [against Brighton] et j’ai donc été informé que nous nous retirions, et c’était à peu près tout ce dont j’avais besoin pour préparer le prochain match contre West Ham.

«Mais c’est déjà du passé et je ne pense pas qu’ils aient besoin de s’excuser auprès de moi» il ajouta.

La colère des fans de Chelsea face à la mésaventure de la Super League semble avoir été en grande partie dirigée contre des personnalités du club autres que l’oligarque milliardaire Abramovich.

Dans un communiqué publié mercredi, le Chelsea Supporters ‘Trust a désigné le président Bruce Buck comme faisant partie des sources de leur colère.

Lorsque Tuchel a été interrogé sur l’idée que les sentiments des fans envers Abramovich pourraient être affectés, il a minimisé cette suggestion.

🗣 « Je suis sûr que tout le monde voit ce que notre propriétaire et les autres propriétaires font pour cette ligue, ils sont une grande partie de cette compétition. Tout le monde en Europe nous envie d’y être. » Thomas Tuchel a expliqué comment le reste de l’Europe admirait la Premier League pic.twitter.com/ZV08XuS0Um – Football Quotidien (@footballdaily) 23 avril 2021

« Je ne pense pas que cela affecte en général l’opinion sur ce que notre propriétaire fait pour le club, pour la communauté, pour l’équipe féminine, pour l’académie et l’équipe senior, » il a dit.

Chelsea a annoncé vendredi que le club gelait les billets de saison d’admission générale et les prix de la journée pour la saison prochaine, ainsi que la confirmation des plans pour «Améliorations importantes» à Stamford Bridge.

Cette étape, cependant, a été rapidement accusée d’être une tentative d’apaiser les fans et une tentative cynique de réparer les dommages causés ces derniers jours.

Nous nous félicitons du gel des prix des billets, mais selon certaines informations, ce revirement est dû à la réaction des supporters après leur adhésion à l’ESL. Comment le CFC pourrait-il justifier une hausse après une pandémie? ? https://t.co/CmqQdGXRTs – Trust des supporters de Chelsea (@ChelseaSTrust) 23 avril 2021

Depuis l’arrivée d’Abramovich en 2003, Chelsea a connu la période la plus réussie de son histoire, remportant cinq titres de Premier League, cinq FA Cup, trois Coupes de la Ligue, l’UEFA Champions League et deux couronnes de l’UEFA Europa League.

Cette saison, ils sont en demi-finale de la Ligue des champions, où ils affrontent le Real Madrid.