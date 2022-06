L’eau se retire lentement dans le nord-est du Bangladesh touché par les inondations

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le Centre de prévision et d’alerte aux inondations du Bangladesh a déclaré que l’eau de toutes les principales rivières du nord-est du pays était en baisse, mais que les niveaux d’eau en aval dans le centre et l’est du pays pourraient augmenter au cours de la journée à venir.

« Oui, ça baisse, mais le rythme est insignifiant », a déclaré Tanvir Rahman Dhaly, un responsable de l’agence d’aide à but non lucratif BRAC.

Dhaly a déclaré que seulement 15% à 20% des habitants des districts les plus touchés de Sunamganj et Sylhet, à la frontière de l’Inde, y ont quitté des abris.

« Les enfants et les femmes enceintes souffrent beaucoup. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de soins et de soins médicaux », a-t-il déclaré.

« Je viens de rendre visite à une famille qui possédait trois vaches avant l’inondation. Ils les ont laissés derrière eux et maintenant, quand ils sont rentrés chez eux, il n’y a plus aucune trace d’eux », a-t-il déclaré.

« Je visite aujourd’hui les districts les plus touchés du sud de l’Assam. L’armée et l’aviation continuent d’être engagées dans des opérations de secours et de sauvetage », a déclaré le plus haut responsable élu de l’État, Himanta Biswa Sarma.