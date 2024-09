L’eau saumâtre qui remonte le fleuve Mississippi pourrait menacer l’approvisionnement en eau potable de la Louisiane

BATON ROUGE, Louisiane — Un afflux d’eau salée dans le fleuve Mississippi, qui alimente les réserves d’eau potable du sud-est de la Louisiane, remonte à nouveau la voie navigable.

Pour la troisième année consécutive, une digue sous-marine est en cours de construction pour ralentir le intrusion saumâtre et l’empêcher d’atteindre les installations de traitement des eaux de prise d’eau.

L’eau salée du sud-est de la Louisiane est devenue une occurrence régulière Ces dernières années, le débit du fleuve Mississippi a diminué en raison de la sécheresse. Les communautés dépendent du volume et du courant du Mississippi pour repousser l’eau salée du golfe du Mexique vers la mer.

Le Corps des ingénieurs de l’armée américaine et le Bureau du gouverneur pour la sécurité intérieure et la préparation aux situations d’urgence affirment qu’ils surveillent de près l’afflux d’eau salée.

Lundi, le corps des ingénieurs a commencé à construire un seuil sur le lit de la rivière à Myrtle Grove, à environ 48 kilomètres au sud de la Nouvelle-Orléans. Le seuil est destiné à ralentir ou à arrêter l’eau salée qui coule au fond de la rivière parce qu’elle est plus dense que l’eau douce. La construction du seuil avec du sable de rivière devrait être terminée d’ici octobre.

Des seuils ont été utilisés dans des situations similaires dans la région en 1988, 2012, 2022 et 2023.

Bien qu’aucune menace immédiate pour l’eau potable n’ait été annoncée, on ne sait pas encore si des précautions ou des contre-mesures supplémentaires devront être mises en œuvre. D’autres options incluent l’utilisation de barges pour transporter l’eau douce en aval ou l’émission d’avis d’ébullition.

Ricky Boyett, porte-parole du Corps des ingénieurs de l’armée américaine dans le district de la Nouvelle-Orléans, a déclaré qu’il espérait que le seuil serait suffisant. Mais, a-t-il ajouté, le principal facteur déterminant la progression de l’eau salée est la précipitation en amont du fleuve, en particulier dans la vallée de l’Ohio.

« La pluie dicte tout », a déclaré Boyett à l’Associated Press.

De nombreuses communautés du sud de la Louisiane dépendent de l’eau douce du Mississippi, ayant construit leurs installations de traitement des eaux de prise d’eau juste le long du fleuve.

L’intrusion d’eau salée en Louisiane n’est pas unique à cette année. L’année dernière, dans certaines parties de la paroisse de Plaquemines, le coin sud-est de la Louisiane qui englobe le dernier tronçon du fleuve Mississippi avant qu’il ne se jette dans le golfe du Mexique, les habitants ont été contraints de compter sur l’eau en bouteille pour cuisiner et boire pendant des mois.

Certaines de ces communautés disposent désormais de machines à osmose inverse pour dessaler l’eau.

Le problème de l’eau salée s’est étendu plus loin que ce que les résidents avaient vu auparavant en 2023. À l’approche de la Nouvelle-Orléans, la ville la plus peuplée de Louisiane, le président Joe Biden a accordé une déclaration d’urgence et a accordé une aide fédérale à l’État en cas de catastrophe. Cette aide comprenait davantage d’équipements, de ressources et de fonds fédéraux pour résoudre le problème.

En plus du seuil construit l’année dernière, des millions de litres d’eau douce ont été acheminés par barges vers des installations de traitement qui les ont utilisées pour diluer la salinité à des niveaux sûrs. Bien que la situation de cette année n’ait pas atteint ce niveau, Boyett a déclaré que les autorités étaient prêtes si cela devait arriver.

« Nous disposons toujours de barges prêtes à partir si quelque chose se produit », a déclaré Boyett. « Mais pour l’instant, il ne semble pas que nous en ayons besoin. C’est donc une avancée positive dans la bonne direction. »