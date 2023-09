L’eau salée remontant le Mississippi pourrait causer des problèmes de santé et bien plus encore

La poussée constante de l’eau salée en amont du fleuve Mississippi, frappé par la sécheresse, pourrait avoir de graves conséquences sanitaires et économiques dans le sud de la Louisiane, où de nombreuses communautés dépendent du fleuve pour l’eau potable, l’irrigation et le transport maritime.

La sécheresse persistante dans la région a fait chuter les niveaux d’eau du fleuve Mississippi à des niveaux quasi historiques, permettant à l’eau salée du golfe du Mexique de remonter le fleuve et beaucoup plus loin que d’habitude à l’intérieur des terres.

L’eau potable dans la majeure partie de l’État est encore considérée comme sûre pour le moment, mais elle est on prévoit que l’eau salée pourrait atteindre les installations de prise d’eau à Belle Chasse avant le 13 octobre, à Saint-Bernard vers le 19 octobre et dans les installations de la Nouvelle-Orléans plus tard en octobre. Dans la paroisse de Plaquemines, au sud de la Nouvelle-Orléans, les habitants dépendent déjà de l’eau en bouteille depuis l’été, après l’inondation du système d’approvisionnement en eau de la région.

Le président Joe Biden mercredi a déclaré l’intrusion d’eau salée en cours comme une urgence fédérale, libérant des fonds pour soutenir les efforts de secours étatiques et locaux. Le Corps des ingénieurs de l’armée américaine travaillait cette semaine à élargir une barrière sous-marine pour aider à retarder le mouvement de l’eau de mer en amont, mais les responsables disent qu’ils s’attendent à ce que le « seuil » soit à nouveau dépassé dans les semaines à venir.

Les impacts sur la santé d’une salinité excessive dans l’eau potable sont une préoccupation majeure pour les habitants du sud-est de la Louisiane, mais les experts affirment que l’intrusion d’eau salée peut également mettre en danger les cultures, le cheptel et les infrastructures de la région.

La présence de sel dans l’approvisionnement en eau potable est une préoccupation majeure, car elle peut entraîner une augmentation du sodium à des niveaux dangereux dans le corps humain, ce qui augmente la tension artérielle.

Stephen Murphy, professeur adjoint à l’École de santé publique et de médecine tropicale de l’Université de Tulane, a déclaré que les personnes les plus à risque sont les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes qui doivent déjà surveiller de près leur consommation de sodium.

« Les membres de la population qui suivent un régime sans sel ou pauvre en sel seront sensibles car ces individus doivent être extrêmement prudents en matière d’hypertension artérielle », a-t-il déclaré.

Les autorités de Louisiane ont déclaré que des millions de gallons d’eau étaient déversés pour diluer les réserves d’eau locales, si nécessaire, et que des équipements d’osmose inverse pourraient également être utilisés dans certaines installations de traitement.

Le gouverneur John Bel Edwards a déclaré que le ministère de la Santé de Louisiane travaillerait avec les responsables de la paroisse pour tester l’eau potable municipale et émettre des directives de santé publique.

Murphy a déclaré que les gens pouvaient se préparer en faisant le plein d’eau en bouteille, mais a ajouté qu’il n’y avait aucune raison de paniquer.

« Tout comme nous le ferions pendant la saison des ouragans, sortez et achetez ce dont vous avez besoin et peut-être un peu plus en cas de problème », a-t-il déclaré. « Mais vous n’avez pas besoin d’aller acheter toutes les palettes d’eau que vous pouvez trouver. »

Pourtant, l’intrusion d’eau salée peut avoir d’autres effets graves sur les personnes et les animaux, notamment en raison de sa nature corrosive.

On craint, par exemple, que l’eau de mer puisse corroder les canalisations et libérer des métaux lourds dans l’approvisionnement en eau, a déclaré Holly Michael, hydrogéologue à l’Université du Delaware et directrice du Delaware Environmental Institute.

« Si vous introduisez de l’eau de composition chimique différente dans un système de distribution d’eau, cela peut créer toutes sortes de problèmes », a-t-elle déclaré. « En fonction de la composition des tuyaux, l’intrusion d’eau salée pourrait libérer des métaux lourds, modifier la chimie du traitement de l’eau et corroder les appareils électroménagers des maisons. »

L’agriculture de la région sera probablement affectée par l’eau salée qui remonte en amont, en particulier les agriculteurs qui dépendent de l’eau des rivières pour l’irrigation. Les propres recherches de Michael dans le Delaware ont révélé que l’intrusion d’eau salée poussait souvent les agriculteurs à irriguer sans le savoir leurs champs avec de l’eau plus salée que la normale, entraînant la mort des cultures.

Les faibles niveaux d’eau du fleuve Mississippi, un corridor de navigation clé, pourraient également affecter les opérations commerciales, exacerbant les problèmes existants dus aux conditions de sécheresse persistantes.

Michael a déclaré que l’évolution de la situation met en évidence la manière dont le changement climatique et la sécheresse affectent la vie et les moyens de subsistance des populations – et l’ampleur de leurs conséquences.

« Il est important que les gens comprennent à quel point nos systèmes sont fragiles, en particulier sur la côte », a-t-elle déclaré. « Nous devons vraiment réfléchir à ce que nous faisons avec nos systèmes et à la manière dont ils réagissent au changement, puis être proactifs pour comprendre comment cela pourrait affecter nos vies et nos infrastructures. »