L’eau potable aux États-Unis contient souvent des contaminants toxiques, préviennent les scientifiques

La plupart des Américains tiennent pour acquis que l’eau qui sort de leur robinet est propre et potable.

Mais une nouvelle étude publiée par un scientifique de l’Université du Nouveau-Mexique avec des collègues de partout aux États-Unis prévient que l’eau de nombreux puits et systèmes d’approvisionnement en eau communautaires contient des niveaux dangereux de contaminants toxiques, exposant des millions de personnes à des risques pour la santé, notamment le cancer.

La revue dans le Journal de science de l’exposition et d’épidémiologie environnementale constate également que les personnes vivant sur des terres tribales ou dans des communautés minoritaires sont touchées de manière disproportionnée et prédit que le changement climatique rendra plus difficile la localisation de sources d’eau potable sûres.

Le document est issu d’une réunion de scientifiques de haut niveau lors de la réunion annuelle de la Société internationale pour l’épidémiologie de l’exposition, a déclaré Johnnye Lewis, Ph.D., professeur émérite au Département des sciences pharmaceutiques, chercheur principal multiple de l’étude de cohorte de naissance Navajo, co -directeur du programme communautaire de santé environnementale et directeur du programme de recherche UNM METALS Superfund.

« Plusieurs d’entre nous possédaient une expertise dans le traitement de ces contaminants particuliers, et nous avons constaté qu’ils ne sont pas toujours à des niveaux sûrs dans les sources d’eau potable pour un certain nombre de raisons », a déclaré Lewis.

L’article évalue sept contaminants connus qui se retrouvent souvent dans l’eau potable : l’arsenic, les fluides de fracturation, le plomb, les nitrates, les sous-produits de désinfection chlorés, les produits chimiques artificiels connus sous le nom de PFAS (substances per- et polyfluoroalkyles) et l’uranium. La capacité de détecter et d’éliminer ces substances de l’eau potable varie considérablement.

La plupart des substances, notamment l’arsenic inorganique, les nitrates, l’uranium et le plomb, sont des cancérogènes connus ou présumés, tandis que l’exposition chronique à la plupart des contaminants a été associée à une foule d’autres problèmes, notamment des problèmes neurologiques et développementaux.

« Certains d’entre eux, comme l’uranium et l’arsenic – et même les nitrates – sont tout simplement courants », a déclaré Lewis. « Ils se produisent généralement dans les eaux souterraines, et parfois c’est la source à laquelle vous avez accès. »

D’autres contaminants, comme les fluides de fracturation et les PFAS, sont introduits par l’homme et représentent des risques inexplorés.

Par exemple, les PFAS peuvent persister dans l’environnement pendant des décennies sans se dégrader, un problème qui n’a été résolu que récemment. « Je pense qu’il y avait des inquiétudes, mais elles n’étaient pas à cette échelle et elles ont atteint le niveau actuel », a-t-elle déclaré. « Cela ressemble en grande partie à ce que nous faisons en tant que société. Vous prenez d’abord l’action, puis essayez de trouver comment y remédier. C’est généralement une mauvaise stratégie.

Les sept contaminants représentent une petite fraction des milliers d’agents chimiques présents dans l’eau potable, rapportent les auteurs. Et pour compliquer les choses, deux ou plusieurs contaminants peuvent être présents dans une source d’eau, présentant la possibilité d’effets synergiques.

« Nous commençons seulement maintenant à trouver de bonnes méthodes pour évaluer l’action de ces mélanges », a déclaré Lewis. « Il y a toujours beaucoup d’incertitude, car le mélange n’est pas le même dans une communauté et dans une autre. »

Les systèmes d’approvisionnement en eau plus grands ont la capacité d’éliminer ou de diluer les concentrations de certains contaminants, mais de nombreux Américains ne disposent même pas de cette protection minimale.

Les chercheurs estiment qu’il existe environ 150 000 systèmes publics d’approvisionnement en eau aux États-Unis, dont environ un tiers sont des systèmes d’approvisionnement en eau communautaires desservant environ 320 millions d’Américains, soit 95 % de la population. Quatre-vingt-onze pour cent des systèmes d’approvisionnement en eau communautaires desservent moins de 10 000 personnes, soit 52 millions de personnes au total, tandis que plus de 43 millions d’Américains dépendent de puits privés pour leur eau potable.

Les auteurs affirment que leur article « met en évidence la nécessité d’un effort concerté pour investir dans la modernisation de nos infrastructures d’eau potable, renforcer les normes en matière d’eau potable, développer et mettre en œuvre un traitement amélioré de l’eau, collecter et diffuser des données de surveillance et exiger des tests de sécurité chimique plus rigoureux ».

Lewis prévient quant à lui que le changement climatique rend plus difficile la recherche de sources d’eau potable, en particulier dans l’ouest des États-Unis.

« Pour moi, ce qui est le plus préoccupant, c’est que l’on commence à s’intéresser à la sécheresse et au stress que cela entraîne dans la recherche de sources d’eau supplémentaires », a-t-elle déclaré. « La possibilité de garantir que ces sources sont propres pourrait devenir plus limitée. »

Les impacts du changement climatique affecteront plus gravement ceux qui sont les moins capables d’y faire face, a déclaré Lewis, car il y a peu ou pas de surveillance de l’eau dans les zones mal desservies. « Lorsque nous parlons d’injustice raciale et d’injustice sociétale dans les communautés mal desservies, ce sont elles qui vont en payer le prix. »

Référence: Levin R, Villanueva CM, Beene D et al. Qualité de l’eau potable aux États-Unis : profils de risque d’exposition à sept contaminants anciens et émergents. J Expo Sci Environ Epidémiol . 2023. est ce que je: 10.1038/s41370-023-00597-z