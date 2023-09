La politisation et la désinformation tourbillonnent autour de la question, mais le véritable débat porte sur le degré de risque acceptable pour le progrès.

Le 24 août, le rejet d’eau radioactive de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l’océan Pacifique a commencé et une tonne d’informations erronées autoréférentielles ont été diffusées en ligne, jouant sur l’incapacité des gens à lire des rapports scientifiques denses et sur leur peur du industrie nucléaire.

Alors que la plupart des personnes ayant des opinions bien arrêtées sur la question ont essentiellement un argument, à savoir que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est partie prenante à une conspiration du gouvernement japonais et qu’on ne peut pas la raisonner en tant que telle, peut-être que certaines personnes pourraient bénéficier d’une certaine bonne- discussion sur la foi.

Pour commencer, il convient de noter que le contenu de l’eau rejetée est pratiquement le même que celui des eaux usées nucléaires ordinaires. Ce fait a été confus et les gens sont partage d’un diagramme MS Paint brut pour montrer la différence entre les eaux usées nucléaires normales et l’eau contaminée de Fukushima. Ce que ce diagramme oublie principalement, c’est que l’eau ne va pas telle quelle directement dans l’océan, mais est plutôt traitée par un processus appelé Advanced Liquid Processing System (ALPS) et diluée par la suite.

Sans entrer dans les détails, ALPS permet essentiellement d’éliminer les éléments radioactifs les plus lourds de l’eau après traitement et dilution de l’eau de mer pure. Ce processus a été largement couronné de succès, mais il a surtout laissé du tritium, qui n’a pas pu être éliminé via ALPS et doit être dilué davantage. De nombreuses personnes sont mécontentes du fait que les tests actuels ne recherchent que le tritium. Ils affirment que l’AIEA devrait en chercher davantage. La raison pour laquelle l’AIEA ne le fait pas est que le processus ALPS a déjà été vérifié comme étant un succès.















Cependant, certains affirment que l’AIEA a admis que toutes les données avaient été fournies par le gouvernement japonais et la Tokyo Electric Power Company (TEPCO), comme si l’AIEA elle-même était exclue de tout processus transparent. Par exemple, un rapport très partagé de l’organisation explicitement antinucléaire, Friends of Earth (FoE), dit exactement cela. Le problème est que cette affirmation est fausse. L’AIEA a vérifié les résultats des tests en effectuant ses propres tests en collaboration avec d’autres laboratoires indépendants du monde entier.

D’autres soulignent quelques lignes du propre rapport de l’AIEA qui indiquent que le document ne constitue une approbation d’aucune politique et que l’agence n’assume aucune responsabilité quant aux informations ou aux liens fournis. Tout d’abord, il convient de noter qu’il est courant que les institutions multilatérales ne recommandent pas de politiques spécifiques aux gouvernements, car il s’agit de préoccupations politiques et budgétaires qui doivent être décidées par les États.

De plus, le rôle de l’AIEA dans cette affaire est d’évaluer, de superviser et de revoir l’exactitude des processus de TEPCO. L’agence dispose d’installations sur place où elle observe tous les processus et mesures et envoie des échantillons à différents laboratoires pour des tests indépendants.

Mais cette incohérence totale ignore complètement ce que l’AIEA essaie de faire. Les tests en laboratoire de l’AIEA, que vous pouvez trouver dans son rapport ici, cherchent à répondre à une question clé : si nous collectons de l’eau de la même manière que TEPCO et testons les mêmes choses que TEPCO, obtenons-nous les mêmes résultats ? Selon les résultats de l’AIEA et de laboratoires indépendants, la réponse à cette question précise est oui. Mais n’oubliez pas : le rôle de l’AIEA est de vérifier et de valider, et non d’approuver.

Certaines personnes disent que les tests n’ont couvert que 3 % des groupes de chars. Bien que cela soit vrai, ciblant spécifiquement le groupe de chars K4-B, c’est parce que c’est le groupe de chars qui est actuellement déchargé. Cependant, l’AIEA affirme elle-même (page 114 de ce rapport) qu’elle vérifiera les résultats de TEPCO pour chaque groupe de réservoirs au cours de la période de décharge de 30 ans.















Pour donner un peu d’espace aux détracteurs, il convient de noter qu’il existe toujours des inquiétudes autour des décisions technologiques et environnementales, et ces inquiétudes sont légitimes car elles comportent un certain degré de risque (même minime). La question est : quel niveau de risque sommes-nous prêts à accepter ? Le problème, comme le voit la plupart des membres de la communauté scientifique, est que les risques sont exagérément exagérés par les détracteurs et mal formulés. Mais pour être honnête, ils ne sont pas nuls.

Par exemple, nous acceptons un certain risque lorsque nous montons à bord d’un avion ou, pire encore, lorsque nous conduisons un véhicule à moteur. Il existe un risque, même minime, qu’un naufrage se produise. Mais le problème de l’énergie nucléaire en général est que le public exige – sans doute en raison des catastrophes nucléaires très médiatisées – un niveau de risque déraisonnablement faible. Pour l’eau de Fukushima, la préoccupation n’est pas vraiment qu’elle soit dans un état pire que les eaux usées nucléaires normales, mais plutôt qu’elle ait été générée à la suite d’un accident et qu’elle provienne de Fukushima, ce qui évoque pour certaines personnes une imagerie apocalyptique.

Il est également juste de dire que, tout d’abord, le gouvernement japonais est plutôt horrible. Nous parlons de l’un des principaux régimes criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale, qui non seulement ne s’est pas excusé pour ses atrocités, mais qui célèbre activement ses activités pendant ce conflit. Aucune quantité d’images et de marchandises Kawaii ne peut effacer celle-ci. Plus précisément, TEPCO est également une abomination pour une entreprise qui a régulièrement menti sur la quasi-totalité de ses données en matière de sécurité et qui a été jugée responsable devant les tribunaux pour avoir refusé de répondre aux avertissements pertinents concernant l’activité sismique en ce qui concerne à Fukushima. Mais c’est là qu’intervient l’AIEA.

Pour nous, ne pas croire que l’eau est aussi sûre qu’on le prétend nous obligerait à croire que l’AIEA est engagée dans une conspiration avec TEPCO et le Japon, ce qui est une affirmation ridicule sans preuves concrètes. Étant donné que personne n’a été en mesure de fournir la preuve d’une irrégularité de la part de l’AIEA, cela ne peut pas constituer une partie sérieuse de cette discussion – au contraire, cette discussion porte en réalité uniquement sur le niveau de risque admissible, comme indiqué ci-dessus.















Enfin, il ne fait aucun doute que le Japon bénéficie d’une couverture diplomatique sur cette question que d’autres pays ne bénéficieraient pas. Par exemple, si la Chine ou la Russie déversaient de l’eau contaminée suite à une catastrophe majeure, il ne fait aucun doute que les gouvernements occidentaux feraient pression sur Pékin ou Moscou pour qu’ils arrêtent, quelles que soient les conclusions de l’AIEA. Cela s’est effectivement produit en Russie en 1993, sous la pression internationale, notamment du Japon et des États-Unis, lorsque Moscou avait initialement prévu de déverser des déchets nucléaires de faible activité dans la mer du Japon. La Chine est également accusée de faire preuve de deux poids deux mesures en s’opposant aux rejets du Japon, bien qu’elle déverse elle-même d’énormes quantités d’eaux usées nucléaires dans l’océan chaque année.

Quoi qu’il en soit, même si ce serait très certainement le cas aujourd’hui avec la Chine ou la Russie, et que cela reflète une inégalité dans l’application des normes diplomatiques, il s’agit d’un scénario hypothétique. La Chine et la Russie ne sont pas aujourd’hui accusées d’avoir bombardé l’océan. En réalité, les critiques adressées au Japon dans cette affaire sont pour la plupart très exagérées, mal informées et ne respectent pas les principes fondamentaux de la science, tout en portant atteinte à une institution multilatérale clé, l’AIEA.

Pour des informations fiables sur ce sujet, je recommande vivement une chronique de l’ingénieur nucléaire Julien de Troullioud de Lanversin pour le South China Morning Post, ainsi que les fils de discussion X (anciennement Twitter) du consultant en énergie David Fishman sur le rapport de l’AIEA et le message de FoE. Cet article a été écrit en faisant largement référence à ces sources, ainsi qu’en correspondance avec les deux experts eux-mêmes.