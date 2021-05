L’eau la plus ancienne du monde trouvée sous une mine canadienne pourrait mener aux secrets de la vie sur Mars

En 1992, une géologue de 29 ans, Barabara Sherwood Lollar, est partie en expédition à la mine Kidd Creek dans la ville de Timmins, au Canada. 17 ans plus tard, la mine a de nouveau appelé Lollar et cette fois, elle est revenue avec quelque chose de spécial qui allait être révolutionnaire en géologie.

Lollar avait prélevé un échantillon d’eau, dont l’odeur de moisi qu’elle découvrait lui traversait le nez. Cela l’avait conduite à travers des fissures et des fractures et jusqu’à la roche où elle se déchargeait. Lorsque l’échantillon a été testé, elle a appelé le chercheur responsable pour lui demander les résultats. «Notre spectromètre est cassé, cela ne peut pas être vrai», a-t-il déclaré. Enfin, on a découvert que l’eau avait 1,6 milliard d’années. Les résultats ont été publiés en décembre 2016 par l’American Geophysical Union.

La découverte de Lollar a de nouveau pris de l’ampleur, car elle a publié un récent étude dans lequel elle, avec ses collègues scientifiques, souligne que ces découvertes pourraient nous conduire à une preuve claire de l’existence de la vie dans les sous-surfaces de Mars si les eaux souterraines y existent. Il avait déjà été prouvé que les eaux souterraines existaient sur Mars car la planète présente plusieurs caractéristiques qui résultent de la présence d’eau souterraine. Ils ont découvert que de nombreuses météorites martiennes sont capables de maintenir les bactéries trouvées dans les anciennes eaux souterraines isolées sous la Terre.

Le voyage vers l’eau ancienne prend une heure de voyage et constitue des ascenseurs à cage, des promenades en train alimentées par batterie et une rampe en forme de tire-bouchon. La mine, propriété de Glencore, une société multinationale, est «l’un des observatoires scientifiques les plus profonds et les plus longs au monde pour les fluides et la microbiologie profonde», a déclaré Lollar à Maclean’s magazine. La mine a des fonds marins qui ont été préservés pendant des milliards d’années.

Selon Lollar, 59 ans, la vie sur terre ne peut être considérée comme un phénomène limité à la surface de la terre. C’est quelque chose qui imprègne profondément l’existence de notre planète. Son étude qui relie les sous-surfaces de mars à l’échantillon d’eau vieux d’un milliard d’années a été publiée dans la revue Astrobiology en avril 2021.

