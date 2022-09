L’eau est un élément essentiel du mix énergétique

Le lien entre la production d’énergie et l’eau est d’une importance cruciale et nous devons valoriser cette dernière ressource beaucoup plus à l’avenir, selon le PDG d’une grande entreprise d’infrastructures gazières.

Les commentaires du PDG de Snam, Stefano Venier, interviennent à un moment où l’interconnexion entre la sécurité de l’eau et de l’énergie a été mise en évidence après une période de températures élevées et de sécheresse importante en Europe.

“Longtemps, l’eau a été considérée [as being] gratuitement, comme quelque chose qui est entièrement disponible dans n’importe quelle quantité”, a déclaré Venier à Steve Sedgwick de CNBC au Forum Ambrosetti en Italie.

“Maintenant, nous découvrons qu’avec le changement climatique … l’eau peut devenir rare”, a ajouté Venier, qui s’exprimait à la fin de la semaine dernière.

“Et nous devons retrouver la perception de l’importance, et la valeur [that] … l’eau a, aussi, en ce qui concerne … la production d’énergie.”

Développant son propos, Venier a noté comment “nous avons découvert que sans eau, assez d’eau, nous ne pouvons pas produire l’énergie dont nous avons besoin, ou nous ne pouvons pas expédier les carburants pour remplir les centrales électriques”.

Avec la baisse des niveaux d’eau de certains grands fleuves européens ces derniers mois, on s’est inquiété de la façon dont cela affectera l’approvisionnement en sources d’énergie telles que le charbon, un combustible fossile.

Plus tôt en août, par exemple, Uniper – via la plateforme de transparence de la Bourse européenne de l’énergie – a déclaré qu’il “pourrait y avoir un fonctionnement irrégulier” dans deux de ses centrales au charbon, Datteln 4 et Staudinger 5.

Cela était, a-t-il rapporté, “en raison d’une limitation des volumes de charbon sur le site causée par les faibles niveaux d’eau du Rhin”.

Le lien eau-énergie

Les remarques de Venier évoquent des discussions plus larges autour du lien eau-énergie, une phrase faisant référence aux liens étroits entre l’eau et l’énergie.

Alors que les principales économies du monde prévoient de s’éloigner à terme des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables, nous verrons probablement davantage de discussions sur ce sujet, en particulier sur la relation entre l’énergie, l’eau et le climat.

Comme l’Agence internationale de l’énergie le met: “L’approvisionnement en énergie dépend de l’eau. L’approvisionnement en eau dépend de l’énergie.”

“L’interdépendance de l’eau et de l’énergie devrait s’intensifier dans les années à venir, avec des implications importantes pour la sécurité de l’énergie et de l’eau”, ajoute-t-il.

“Chaque ressource fait face à des demandes et des contraintes croissantes dans de nombreuses régions en raison de la croissance économique et démographique et du changement climatique.”

Ce lien a été mis en évidence ces derniers mois, notamment en Europe.

Plus tôt cet été, par exemple, une centrale nucléaire suisse a baissé sa production afin d’éviter que le fleuve qui la refroidit n’atteigne des niveaux de température dangereux pour la vie marine.

À l’époque, l’unité internationale de la Société suisse de radiodiffusion, citant le radiodiffuseur public du pays SRF, a déclaré que la centrale nucléaire de Beznau avait “temporairement réduit ses opérations” pour empêcher la température de l’Aar de monter “à des niveaux dangereux pour les poissons”. Ces restrictions ont depuis été levées.

Ailleurs, les ministres du gouvernement norvégien, qui dépendent fortement de l’hydroélectricité au niveau national, ont parlé de restreindre les exportations en raison de la baisse des niveaux des réservoirs, selon Reuters.