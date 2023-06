L’eau est testée là où un train de marchandises transportant des matières dangereuses a plongé dans la rivière Yellowstone

COLOMB, Mont. (AP) – Les autorités ont testé dimanche la qualité de l’eau le long d’un tronçon de la rivière Yellowstone où des voitures mutilées transportant des matières dangereuses sont restées après s’être écrasées dans la voie navigable à la suite de l’effondrement d’un pont.

Sept wagons transportant de l’asphalte chaud et du soufre fondu sont tombés dans la rivière tumultueuse samedi matin près de la ville de Columbus, à environ 40 milles (environ 64 kilomètres) à l’ouest de Billings. La région se trouve dans une section peu peuplée de la vallée de la rivière Yellowstone, entourée de ranchs et de terres agricoles.

Les tests d’eau ont commencé samedi et se poursuivront pendant que les équipes travaillent pour retirer les wagons, a déclaré dimanche un porte-parole de l’opérateur ferroviaire Montana Rail Link, Andy Garland, dans un communiqué. Montana Rail Link travaillait avec le département de la qualité de l’environnement du Montana et l’Agence fédérale de protection de l’environnement sur les efforts de nettoyage, d’enlèvement et de restauration, a-t-il déclaré.

« Montana Rail Link reste déterminé à traiter tout impact potentiel sur la région à la suite de cet incident », a-t-il déclaré.

La quantité de cargaison qui s’est déversée dans la rivière et le danger qu’elle représente pour ceux qui dépendent de la rivière pour boire et irriguer ne sont toujours pas connus, a déclaré David Samey, chef des services de catastrophe et d’urgence du comté de Stillwater. Samey a déclaré que les tests d’eau étaient effectués par l’EPA et les régulateurs de l’État.

Cependant, Garland a déclaré que l’asphalte chaud et le soufre fondu durcissent et se solidifient rapidement lorsqu’ils sont mélangés avec de l’eau et la modélisation suggère que les substances ne sont pas susceptibles de se déplacer très loin en aval.

Les équipages essayaient toujours de trouver le meilleur moyen de retirer les voitures car l’accident était si important et il y avait beaucoup de dégâts sur les voitures, a déclaré Samey.

Le Yellowstone a connu des inondations record en 2022 qui ont causé d’importants dégâts au parc national de Yellowstone et aux villes adjacentes du Montana. La rivière où le pont s’est effondré s’écoule du parc national de Yellowstone, qui se trouve à environ 177 kilomètres au sud-ouest.

Robert Bea, professeur d’ingénierie à la retraite à l’Université de Californie à Berkeley, qui a analysé les causes de centaines de catastrophes majeures, a déclaré que des années répétées de forts débits fluviaux ont fourni un indice sur la cause possible.

« Le débit d’eau élevé se traduit par des forces élevées agissant directement sur la jetée et, surtout, sur le fond de la rivière », a déclaré Bea samedi. « Vous pouvez avoir une érosion ou un affouillement qui enlève le support de la fondation. Des forces élevées se traduisent par une forte probabilité de défaillance structurelle ou de fondation qui pourrait servir de déclencheur pour déclencher l’accident.

Un ancien pont routier parallèle au pont ferroviaire – ensemble, ils s’appelaient les ponts jumeaux – a été supprimé en 2021 après que le ministère des Transports du Montana a déterminé qu’il risquait de tomber de manière imminente. Le pont ferroviaire est inspecté deux fois par an et l’inspection la plus récente a été effectuée en mai, a déclaré Garland.

The Associated Press