L’eau est rationnée dans certaines régions du Royaume-Uni, les propriétaires étant invités à ne l’utiliser que lorsqu’ils sont «essentiels» alors que la période de chaleur se poursuit

L’EAU a été rationnée dans certaines régions du Royaume-Uni, les Britanniques étant invités à ne l’utiliser que lorsqu’elle est « essentielle ».

Des températures supérieures à 30 ° C et un manque de précipitations ont été cités par les patrons de l’eau comme des facteurs majeurs dans la décision de limiter l’utilisation.

L’eau est rationnée dans certaines parties du Kent et du Sussex Crédit : Alamy

Les Britanniques ont été invités à n’ouvrir leurs robinets que pour les produits essentiels comme la cuisine, la lessive et la boisson Crédit : PA

Les patrons de l’eau ont blâmé les températures élevées et le manque de précipitations pour les restrictions Crédit : LNP

Certaines parties du Kent et du Sussex ont été couvertes de restrictions, les gens étant invités à n’utiliser l’eau qu’à des fins essentielles comme la lessive, la boisson et la préparation des aliments.

Les zones concernées sont celles alimentées par South East Water.

Le porte-parole du Met Office, Stephen Dixon, a déclaré: « La chaleur devrait baisser légèrement dans les prochains jours.

« Londres pourrait ne pas répondre aux critères de canicule, par exemple, mais il y a beaucoup de temps sec, beau et ensoleillé cette semaine avec des températures restant bien au-dessus de la moyenne.

« Dans le week-end, il devrait y avoir un temps assez sec, avec des températures restant chaudes pour beaucoup, mais aussi humides et chaudes pendant la nuit. »

Le Met a prévu des températures entre 20 et 20 pour une grande partie de l’Angleterre au cours des prochains jours, bien que celles-ci ne soient pas inhabituelles pour l’été.

Londres devrait atteindre un sommet de 28 °C mercredi, tandis que Manchester devrait atteindre un sommet de 27 °C.

Les températures pourraient également atteindre 28 ° C à Cardiff dans l’après-midi, alors qu’elles devraient être légèrement plus fraîches en Écosse et en Irlande du Nord.

Douglas Whitfield, directeur des opérations de South East Water, a déclaré : « Nous n’avons pas eu de précipitations importantes depuis la fin avril et cela a exercé une pression considérable sur notre capacité à traiter, pomper et fournir de l’eau à tous nos clients.

« Combiné à une demande accrue, cela a eu un impact sur la quantité d’eau traitée que nous avons dans nos réservoirs de stockage d’eau potable dans toutes les régions.

« Nous demandons à nos clients de s’engager à n’utiliser que l’eau nécessaire pour les besoins essentiels – des choses comme la boisson, la cuisine et l’hygiène.

« Si nous pouvons tous faire cela au cours des prochains jours, nous pourrons recharger le réseau beaucoup plus rapidement. »

Cependant, le Met prévoit que la pluie reviendra à partir de la semaine prochaine.

Les prévisions à long terme indiquent que des averses « fortes et orageuses » devraient se propager dans « de nombreuses régions » à partir du 19 juin et pourraient se poursuivre tout au long de la semaine.

Malgré cela, les températures devraient rester « très chaudes » et humides.

Le Met Office prévoit que la chaleur devrait persister au cours des prochains jours