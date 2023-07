L’eau est rafraîchissante dans la chaleur, non ? Dans certaines parties de la Floride la semaine dernière, pas tellement

KEY BISCAYNE, Floride (AP) – Dans la chaleur étouffante de l’été, personne n’essaie de se rafraîchir en sautant dans un bain à remous. Dans certaines parties de la Floride, cependant, c’est ce que l’océan a ressenti.

Plus tôt cette semaine, les températures à la surface de la mer ont atteint 101,2 degrés Fahrenheit (38,4 degrés Celsius) autour de la pointe sud de l’État à Manatee Bay, selon le National Weather Service – bien que les scientifiques aient déclaré que le contexte de la lecture de lundi était compliqué.

« C’était comme s’il n’y avait aucune différence entre l’humidité de l’air et le fait d’aller dans l’eau », a déclaré Chelsea Ward de Fort Myers, en Floride.

Les températures océaniques à trois chiffres sont stupéfiantes même en Floride, où les habitants sont habitués à la chaleur et où de nombreux retraités trouvent refuge contre les hivers froids du nord. Plusieurs autres spots à proximité ont atteint le milieu des années 90 (environ 35 Celsius). Une tempête a finalement éclaté mercredi, aidant les températures de l’eau à redescendre dans les années 80 plus tempérées (environ 29 degrés Celsius).

Les humains se tournent naturellement vers l’eau pour avoir une chance de se rafraîchir. Chaque été, des millions de personnes enfilent leurs maillots de bain pour une journée à la plage et une chance de se rafraîchir dans l’eau – une pause dans le travail et les soucis quotidiens. Les piscines offrent le même soulagement et un lieu de rassemblement pour les amis. Mais lorsque la température de l’eau devient trop élevée, une partie de l’attrait est perdue.

Ward, 47 ans, ne garde plus son sac de plage dans sa voiture alors qu’elle habite à quelques minutes de la plage de Fort Myers. Ces derniers temps, l’eau est tout simplement trop chaude. Dimanche, lorsque son amie lui a demandé si elle voulait aller à la plage, les deux ont décidé de ne pas le faire après avoir découvert que la température de l’eau était d’environ 90 degrés (32 degrés Celsius).

Lorsqu’il fait chaud, le corps se refroidit par la transpiration qui s’évapore et dégage de la chaleur. Plonger dans l’océan est généralement si rafraîchissant car la chaleur est efficacement transférée de votre corps dans l’eau. Mais à mesure que la température de l’eau augmente, cet effet diminue et vous perdez moins de chaleur moins rapidement, selon Michael Mullins, toxicologue de l’Université de Washington et médecin urgentiste au Barnes-Jewish Hospital de St. Louis.

Un bain à remous – ou une étendue d’eau de mer plus chaude que la température corporelle – inverse le transfert de chaleur dans votre corps. Ce n’est pas une expérience agréable lors d’une journée torride et humide en Floride.

« Ce serait », a déclaré Mullins, « comme si vous nagez dans de la soupe. »

DES BLOCS DE GLACE POUR VOTRE PISCINE ? POURQUOI PAS

Les gens ont déjà tendance à ne pas beaucoup nager dans les eaux de la Floride qui étaient si extrêmement chaudes plus tôt cette semaine. L’eau peut devenir boueuse et il y a aussi des alligators et des crocodiles dans la région.

Mais des températures élevées n’importe où peuvent rendre la baignade moins agréable. Jusqu’à vendredi, Phoenix a enduré des sommets supérieurs à 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius) tous les jours ce mois-ci. Les piscines sont chaudes. À environ 150 miles (240 kilomètres) au nord-ouest de Lake Havasu City, en Arizona, Stefanee Lynn Thompson, 50 ans, voulait garder les invités au frais pour une fête à la piscine qu’elle a organisée dimanche. La chaleur avait fait monter la température de la piscine à 96 degrés (36 degrés Celsius).

Son amie lui a recommandé d’aller acheter des blocs de glace. Elle a couru à l’épicerie, en a ramassé 40 et les a jetées dans la piscine. Elle a aussi installé des ventilateurs. Tout ce travail acharné a fait chuter la température de la piscine d’un grand total de 4 degrés (7 degrés Celsius).

« Quand c’est 120, tout aide », a déclaré Thompson.

Récemment, les températures de l’océan au large de la côte ouest de la Floride ont été de quelques degrés au-dessus de la normale, se situant autour de 88 à 90 degrés (31-32 degrés Celsius). Il n’y a pas que les humains qui souffrent lorsque les océans se réchauffent. Les coraux marins blanchissent. Ils peuvent être blessés lorsque la température de l’eau dépasse les 80 degrés supérieurs (30 degrés Celsius).

Juillet a été si chaud que les scientifiques ont annoncé un record mondial de chaleur avant même la fin du mois. Le changement climatique crée un monde plus chaud, réchauffe les océans et rend certaines tempêtes plus destructrices. Les températures de surface de la mer sont légèrement supérieures à la moyenne autour de la Floride, mais elles sont beaucoup plus élevées dans certaines parties de l’Atlantique Nord près de Terre-Neuve où elles sont jusqu’à 9 degrés Fahrenheit (5 degrés Celsius) plus chaudes que d’habitude.

Les températures extrêmement élevées à la surface de la mer enregistrées plus tôt cette semaine au large de la pointe sud de la Floride ont été causées par beaucoup de soleil, peu de vent et aucune tempête.

« Je n’ai jamais vu des températures de 100 degrés dans la baie de Floride au cours des 21 années que j’ai passées dans les Keys », a déclaré Andy Devanas, responsable scientifique du National Weather Service à Key West, en Floride.

L’EAU EST-ELLE CHAUDE PARTOUT ?

Et il y a quelques questions sur la représentativité de la lecture de 101,2 degrés de lundi à Manatee Bay. L’eau y est peu profonde et se réchauffe donc rapidement. S’il y a beaucoup de sédiments, cela peut également augmenter les températures, selon David Roth, prévisionniste au Centre de prévision climatique de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

En revanche, arrêtez-vous aux piscines du YMCA sur la côte nord du Massachusetts près de Boston et vous descendrez dans une eau d’environ 78 à 80 degrés (26 à 27 degrés Celsius). L’océan à proximité est également plus frais. Les températures de surface de la mer au large de Cape Cod, par exemple, ont à peine atteint le milieu des années 70 (environ 24 degrés Celsius) cette semaine.

Lorsque Maria Argueta, 38 ans, s’absente de son travail dans une pépinière de plantes décoratives en plein air à Homestead, en Floride, elle ira nager avec sa famille.

« Cette année, la chaleur est plus forte », a-t-elle déclaré.

L’eau chaude de l’océan ne la dérange pas, mais parfois elle emmène son fils de 2 ans et d’autres membres de la famille à la piscine vénitienne, une installation publique de Coral Gables alimentée par l’eau d’un aquifère qui est toujours dans les années 70. L’eau très fraîche, dit-elle, est rafraîchissante.

Le climat humide de la Floride rend plus difficile l’évaporation de la sueur et le refroidissement du corps. Les habitants du sud de la Floride savent que l’océan n’a pas tendance à offrir un réel soulagement à cette chaleur suffocante.

« Vous n’obtenez pas beaucoup de refroidissement du tout », a déclaré Roth. « Personne ne va dans l’eau dans le sud de la Floride en été, sauf pour nager, car c’est confortable de nager, mais ce n’est pas rafraîchissant. »

Michael Phillis, Béatrice Dupuy et Rebecca Blackwell, Associated Press