L’eau est épuisée dans les abris de l’ONU à Gaza

KHAN YOUNIS, Bande de Gaza (AP) — L’eau s’est épuisée dans les abris de l’ONU à Gaza alors que des milliers de personnes se sont rassemblées dans la cour du plus grand hôpital du territoire assiégé comme refuge de dernier recours contre une offensive terrestre israélienne imminente et que les médecins débordés ont eu du mal à soigner les patients. ils craignent qu’ils ne meurent une fois que les générateurs seront à court de carburant.

Israël a coupé le flux de nourriture, de médicaments, d’eau et d’électricité vers Gaza, a pilonné les quartiers avec des frappes aériennes et a ordonné à un million d’habitants du nord de fuir vers le sud avant l’attaque prévue par Israël. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que plus de 2 300 Palestiniens avaient été tués depuis le début des combats le week-end dernier.