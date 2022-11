L’eau en bouteille, l’eau en boîte et l’eau sont une grosse affaire qui ne devrait pas être

De temps en temps, je tombe sur une publicité pour une eau de source miracle, qui promet de tout guérir, de la laryngite à la dette. Il s’agit de toute évidence d’une arnaque visant à séparer les gens de leur argent durement gagné. Là encore, il en va de même pour les bouteilles d’eau en plastique que les gens achètent tous les jours au dépanneur, ou la boîte d’eau ou la canette d’eau qui s’annonce plus écologique mais qui ne l’est pas spécialement.

Si vous vivez aux États-Unis, il y a de fortes chances que l’eau provenant de votre robinet soit parfaitement potable (bien qu’il y ait, bien sûr, quelques exceptions). Il en va de même pour le verre qui se trouve dans votre armoire de cuisine pour le boire. Alors pourquoi avons-nous passé des décennies à l’acheter emballé?

Certains d’entre nous essaient d’être plus respectueux du climat et du budget en utilisant un gobelet en métal, mais si vous êtes comme moi, vous en avez probablement plus que nécessaire. (Je ne sais même pas comment j’ai réussi à en accumuler autant – ils semblent être à la mode dans le swag d’entreprise.) Et qu’en est-il de ce filtre que vous pourriez avoir sur votre robinet ? Savez-vous ce qu’il filtre même, ou si c’est dans votre eau ? Et à quand remonte la dernière fois que vous avez changé le filtre ?

“Nous sommes arrivés ici, étape par étape, sur la voie dangereuse de la conversion d’une ressource publique en un bien privé”, a déclaré Peter Gleick, scientifique et expert de l’eau et du climat à l’échelle mondiale et cofondateur du Pacific Institute, un organisme de recherche institution centrée sur l’eau. « Les compagnies des eaux n’ont pas de budget publicitaire ; les entreprises privées le font.



Pendant des années, nous sommes tombés dans le piège consistant à payer pour consommer une ressource naturelle généralement largement disponible à très bon marché ou gratuitement.

Comme Gleick l’a écrit dans son livre de 2010 Embouteillé et vendu : l’histoire de notre obsession pour l’eau en bouteillela façon dont nous avons commercialisé l’eau est “un symptôme d’un ensemble plus large de problèmes”, y compris le déclin des systèmes publics d’eau qui a conduit à la méfiance à l’égard de ces systèmes, la publicité et le marketing de marques heureuses de tirer parti de cette méfiance, et “un société formée dès la naissance à acheter, consommer et jeter.

Dans un système économique où pratiquement tout peut être emballé et vendu, nous allons bien sûr tomber dans le piège de l’eau, comme nous le faisons pour tout le reste.

L’histoire de l’eau en bouteille est en partie peur, en partie marketing, en partie paresse

L’idée de l’eau emballée individuellement n’a pas toujours été très populaire aux États-Unis. Il a commencé à être introduit par des importations telles que Perrier dans les années 1970, a expliqué Gary Hemphill, directeur général de la recherche à la Beverage Marketing Corporation, et a été facilité par la prolifération du polyéthylène téréphtalate (PET), le matériau dont sont faites les bouteilles d’eau en plastique.

“C’était vraiment les années 90 où l’eau en bouteille a commencé à décoller”, a déclaré Hemphill. Depuis, il est devenu un « mastodonte incroyable », dépassant les boissons gazeuses en tant que boisson la plus populaire du pays en 2016. Les Américains achètent désormais des milliards de bouteilles d’eau en plastique chaque année.

Les entreprises ont une litanie de tactiques – et d’argent – ​​pour inciter les gens à acheter, acheter, acheter. Ils positionnent l’eau en bouteille comme une alternative plus saine aux sodas (ce qu’elle est) et à l’eau du robinet (ce qui n’est souvent pas le cas). Ils essaient d’attirer les gens avec des images élégantes et des promesses de pureté, en positionnant l’emballage comme sportif ou sexy ou extra-santé ou quel que soit le schtick de la marque.

“Les gens la considèrent comme la boisson santé ultime”, a déclaré Hemphill.

C’est ainsi que vous vous retrouvez avec Jennifer Aniston shilling eau qui est “intelligente parce qu’elle est faite de cette façon” et Dua Lipa vous dit de “boire vrai”, comme si l’une ou l’autre de ces phrases signifiait quelque chose. (Aniston n’est plus associé à SmartWater, qui a continué à faire de la publicité avec des célébrités telles que Gal Gadot, Zendaya et, inexplicablement, Pete Davidson.)

L’argent à gagner avec l’eau monétisée est également la façon dont vous obtenez de l’eau en boîte qui, si nous sommes honnêtes ici, a souvent un goût bizarre, ou quoi que ce soit dans le monde qu’une startup de 700 millions de dollars appelée Liquid Death fait avec de l’eau dans un bidon. Les entreprises de boîtes et de conserves disent: «Hé, au moins, nous ne sommes pas aussi mauvais pour l’environnement que les gars en bouteille», même si ce n’est pas vraiment vrai. Ils peuvent être tout aussi problématiques, du point de vue climatique, tout en se vendant comme une « solution » à un problème d’eau en bouteille que nous avons fabriqué.

Les campagnes publicitaires sur l’eau peuvent s’avérer extrêmement influentes, a déclaré Greg Donworth, qui a fait des recherches sur l’eau au Water Center de l’Université de Pennsylvanie, non seulement pour l’eau jetable mais aussi pour les thermos haut de gamme. “C’est un ajout aux vêtements que nous portons et à la voiture que nous conduisons et tout ce qui va avec, la marque de la bouteille que nous emportons avec nous”, a-t-il déclaré.

Il y a aussi un élément de commodité ici. Si vous êtes en déplacement, il est très facile de prendre une bouteille d’eau au magasin du coin. Il n’y a souvent pas de fontaines d’eau fonctionnelles – encore une fois, une dégradation de l’infrastructure publique. Les spécialistes du marketing ont également réussi à nous convaincre que nous devons constamment nous inquiéter de la déshydratation, et avouons-le, parfois les gens ont simplement soif ou, franchement, paresseux. (Je m’inclus dans cette dernière catégorie).

Derrière l’essor de l’eau préemballée se cache un problème de peur plus profond – les gens ont des raisons de se sentir mal à l’aise face à ce qui sort de leurs robinets.

“Les efforts pour vendre de l’eau en bouteille ont été aidés par l’inquiétude croissante concernant la qualité de notre eau du robinet, et cela est en partie dû au fait que notre eau du robinet n’est pas protégée aussi bien qu’elle devrait l’être”, a déclaré Gleick.

Les inquiétudes liées à la santé sont exacerbées par le fait que, selon la loi, chaque fois qu’il y a un problème avec un système d’eau public, le public doit être informé, c’est pourquoi on entend parfois parler d’avis d’ébullition de l’eau. C’est une bonne chose que les gens sachent quand leur eau n’est pas potable – jetez un coup d’œil aux crises de l’eau très médiatisées à Flint, Michigan, et Jackson, Mississippi. Cela augmente également l’inquiétude de chacun quant à la qualité de son eau du robinet, même si dans la grande majorité des cas, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

De plus, rien ne garantit que l’eau en bouteille que vous buvez est réellement plus sûre. Parfois, ce n’est pas, et ce n’est pas aussi étroitement réglementé que ce qui sort du robinet. Certaines tendances liées à l’eau peuvent véritablement vous rendre malade. Mais … les spécialistes du marketing préféreraient que le public ne pense pas trop à celui-là.

“Il y a toutes sortes d’allégations pour les pouvoirs de santé de l’eau spécialement modifiée, et presque toutes sont fausses”, a déclaré Gleick. “La FDA, qui est responsable de la réglementation de l’eau en bouteille, devrait faire un bien meilleur travail en s’assurant que ces allégations sont valides ou interdites, car les gens se font avoir et dépensent parfois beaucoup d’argent pour des produits qui sont de l’huile de serpent. ”

Dua Lipa ne va pas résoudre le problème de l’eau de l’Amérique, une meilleure infrastructure est

L’idée que l’eau sortant de votre robinet pourrait être dangereuse n’est pas seulement celle dont profite l’industrie des boissons – les entreprises de filtres à eau le font aussi. Cela ne veut pas dire que les filtres à eau ne sont jamais une bonne idée, mais c’est un article de plus auquel les consommateurs pourraient penser avant d’acheter.

“Pour la grande majorité de l’eau, les filtres ne sont pas nécessaires car les éléments qu’ils filtrent ne sont pas présents dans notre eau ou ils ne filtrent pas ce que nous devons filtrer de notre eau”, a déclaré Gleick.

Il a reconnu que les gens préfèrent filtrer par goût – un choix personnel – et que les habitants des zones rurales qui dépendent de puits ou d’un système d’eau municipal peuvent également vouloir filtrer. Pourtant, avant que les gens n’achètent un filtre, ils doivent savoir à quoi sert ce filtre et s’il fonctionne réellement sur leur eau. Il existe des kits et des services qui permettent de tester son eau, parfois même gratuitement, ce qui est une bonne idée avant d’acheter un filtre. “Sinon, vous gaspillez votre argent”, a déclaré Gleick.

Il convient également de noter que les filtres à eau doivent être remplacés – et lorsque les gens ne le font pas, ils peuvent devenir une source de contamination.

“Nous n’investissons pas dans de nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau ou n’entretenons pas les anciens systèmes d’approvisionnement en eau comme nous le devrions”

L’eau est devenue une entreprise hautement commerciale, et il n’y a pas de réponses faciles sur la façon de revenir en arrière. Un pas dans la bonne direction est d’essayer de restaurer la confiance des gens dans l’eau qui sort de leur robinet – une foi qui, à juste titre, s’est érodée au fil des ans. “La première approche à adopter est de faire en sorte que les gens sachent que leur eau est potable, c’est le premier biais comportemental que nous devons faire passer”, a déclaré Donworth.

Cela signifie que les services d’eau et les autorités nationales et locales doivent mieux faire passer le message. Cela implique également des dépenses d’infrastructure. “Nous n’investissons pas dans de nouveaux systèmes d’eau ou n’entretenons pas les anciens systèmes d’eau de la manière dont nous avons besoin, et cela fait partie du débat plus large sur les infrastructures dans ce pays”, a déclaré Gleick.

Prendre une eau au magasin du coin n’est pas la fin du monde, mais si vous pouvez l’éviter, vous devriez le faire – les achats d’eau en bouteille devraient être rares. Et vraiment, votre eau du robinet est probablement bonne. La prochaine fois que vous en boirez, demandez-vous s’il serait meilleur en canette ou si on vous a dit qu’il était distillé, ou si vous connaissiez Rachel Green de Amis aimé. Imaginez que c’est le cas et profitez-en.

