L’eau du robinet “recyclée” dix fois avant de la boire – étude

Un professeur d’économie a mis au point une formule pour calculer combien de fois l’eau a été consommée

L’eau du robinet que les gens boivent en 2022 est la même eau que les dinosaures ont uriné il y a des millions d’années, après avoir été bue et excrétée 10 à 25 fois auparavant, selon le professeur Paul Frijters de la London School of Economics.

Frijters a conçu une formule d’apparence complexe pour tenter de calculer le nombre de créatures traversées par une molécule d’eau avant de se retrouver dans votre bouche, en publiant sa création sur le blog Core Economics le mois dernier. Reconnaissant “quelques estimations” étaient nécessaires pour certaines variables car les chiffres exacts étaient impossibles à obtenir, il a donné la formule (plutôt grossière) ainsi :

“Ratio de pisse = (eau totale pissée)/(eau totale) = (biomasse totale de vertébrés jamais vécue* taux de pisse)/(eau totale) = (biomasse moyenne de vertébrés*taux de pisse par an*années de vertébrés)/(eau totale) ”

Le professeur a cité une statistique du gouvernement américain selon laquelle 1,386 milliard de kilomètres cubes d’eau existent sur Terre avant de tirer le chiffre de 800 kilomètres cubes pour “total énervé d’eau” de nulle part, admettant que ce n’était que son “meilleure estimation” – mais c’était une supposition rassurante, car cela signifiait “seulement un 2 millionième des atomes dans la molécule d’eau moyenne aura été énervé par un humain.”

Lire la suite Les autorités françaises utilisent l’IA pour taxer les piscines privées

Travaillant avec des chiffres tout aussi vagues, Frijters a calculé que les atomes de la molécule d’eau moyenne ont été urinés environ dix fois – “une estimation prudente”, a-t-il écrit, suggérant que la réalité pourrait être jusqu’à 25 fois.

Mais ceux qui craignent de consommer de l’urine humaine recyclée ne devraient pas l’être – seuls deux de ces cycles impliquaient des mammifères, la plupart provenant de poissons et “seulement un filet” des primates. Alors que l’humanité n’a que récemment mis au point un procédé pour purifier directement les eaux usées afin de les rendre à nouveau potables, la réutilisation indirecte est inévitable.

Frijters conseille le gouvernement britannique sur la politique de santé publique, une discipline qui s’intéresse vivement à l’acclimatation des humains capricieux à l’idée de boire leurs propres eaux usées (purifiées). Le processus autrefois ridiculisé par les médias comme “toilettes au robinet” attire de plus en plus les gouvernements locaux, car la sécheresse, la surpopulation et les pénuries d’eau exercent une pression sur les ressources. La soi-disant «réutilisation potable directe», dans laquelle les eaux usées «hautement traitées» sont envoyées à un système central d’eau potable pour être distribuées aux communautés, a été légalisée au Texas, tandis que l’Arizona l’a autorisée dans certains cas à partir d’août. Le Colorado, la Floride et la Californie sont en train de le légaliser.