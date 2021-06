L’eau du lac Mead est au plus bas depuis la construction du barrage Hoover alors que la pénurie se poursuit

PHOENIX – Le lac Mead est tombé à son plus bas niveau depuis que le réservoir a été rempli dans les années 1930 à la suite de la construction du barrage Hoover, marquant une nouvelle étape pour le fleuve Colorado, privé d’eau, dans une spirale descendante qui ne montre aucun signe de relâchement.

Le réservoir près de Las Vegas contient de l’eau pour les villes, les fermes et les terres tribales de l’Arizona, du Nevada, de la Californie et du Mexique. Des années de sécheresse implacable et de températures élevées par le changement climatique réduisent lase déversent dans le lac, contribuant au grand décalage entre les demandes en eau et la diminution de l’approvisionnement du Colorado.

Le déclin rapide du lac a dépassé les prévisions d’il y a quelques mois seulement. Sa surface a atteint un nouveau creux mercredi soir lorsqu’elle a dépassé l’altitude de 1 071,6 pieds, un record établi en 2016. Mais contrairement à cette année-là, lorsque les apports ont contribué à faire remonter le niveau du lac, le bassin versant est maintenant si desséché et épuisé que Mead est devrait continuer à baisser l’année prochaine et jusqu’en 2023.

Le lac Mead, le plus grand réservoir du pays, ne représente désormais que 36 % de sa pleine capacité.

Le gouvernement fédéral devrait déclarer une pénurie officielle de Lake Mead cet été

Au cours du mois dernier, Mead est déjà tombé en dessous du seuil officiel de pénurie, que le gouvernement fédéral devrait déclarer en août. Cela déclenchera des réductions importantes dans les allocations d’eau pour l’Arizona, le Nevada et le Mexique l’année prochaine. Et des réductions d’eau encore plus importantes pourraient être imposées au sud-ouest si le réservoir continue de baisser, ce qui, selon les estimations du gouvernement, est probable.

« Cela devrait représenter un tremblement de terre dans le sentiment d’urgence des gens, sur tous les fronts », a déclaré Felicia Marcus, chercheuse invitée au programme Water in the West de l’Université de Stanford.

Le déclin continu du réservoir, a déclaré Marcus, devrait sonner « l’alarme » à travers l’Occident que les jours des approches de statu quo sont révolus et que « nous devons accélérer tout ce que nous pouvons pour utiliser moins d’eau ».

Cela comprend l’accélération des efforts que les villes et les agences de l’eau entreprennent déjà dans certaines parties du sud-ouest, comme investir dans le recyclage des eaux usées, la capture des eaux pluviales ou le nettoyage des eaux souterraines polluées, a déclaré Marcus. Et cela inclut également la promotion de la conservation et une utilisation plus efficace de l’eau de diverses manières, a-t-elle déclaré, allant de l’investissement dans des technologies d’économie d’eau dans les fermes à l’offre de remises en espèces aux propriétaires pour enlever l’herbe et la remplacer par un aménagement paysager tolérant à la sécheresse.

Le fleuve Colorado et ses affluents fournissent de l’eau aux villes de Denver à Tucson et à environ 4,5 millions d’acres de terres agricoles du Wyoming à la frontière américano-mexicaine. Environ 70 % de l’eau détournée dans les sept États américains est utilisée pour l’agriculture, s’écoulant vers les champs de foin et de coton, les vergers et les fermes qui produisent une grande partie des légumes d’hiver du pays.

Le bassin versant a été ravagé par l’une des périodes de 22 ans les plus sèches depuis des siècles. Les scientifiques décrivent les deux dernières décennies comme une mégasécheresse aggravée par le changement climatique, et disent que le bassin du fleuve Colorado est en train de subir une « aridification » qui compliquera la gestion de l’eau pour les générations à venir.

En 2000, le lac Mead était presque plein et sa surface clapotait aux vannes du déversoir du barrage Hoover. Depuis lors, le réservoir est tombé de près de 143 pieds. Et il est maintenant à son plus bas niveau depuis 1937.

Il y a deux ans, des représentants des sept États qui dépendent du fleuve Colorado se sont réunis au barrage Hoover pour signer un ensemble d’accords appelés Plan d’urgence contre la sécheresse, qui prévoyaient des mesures pour prendre moins d’eau et partager les réductions pendant une pénurie afin de réduire les risques. du lac Mead tombant à des niveaux extrêmement bas.

Mais les déclins se sont poursuivis et la sécheresse s’est intensifiée au cours de l’année écoulée, une grande partie du bassin versant s’étouffant à travers le 12 mois les plus secs en 126 ans de records. La rivière et ses affluents ont diminué, réduisant le débit dans le lac Powell à la frontière entre l’Utah et l’Arizona, entraînant à son tour la baisse des niveaux d’eau au lac Mead.

Le changement climatique signifie un paysage «plus assoiffé»

Au cours de la dernière année, les baisses des niveaux d’eau se sont accélérées, dépassant les estimations précédentes en raison des conditions extrêmement desséchées dans le bassin hydrographique des montagnes Rocheuses, où une grande partie du débit de la rivière provient de la fonte des neiges. Les températures plus chaudes ont rendu l’ensemble du bassin hydrographique «plus assoiffé», comme le disent les chercheurs en climatologie, érodant le débit de la rivière à mesure que la végétation puise davantage d’eau et que davantage d’humidité s’évapore du paysage.

Les changements sont nettement visibles le long des rives du lac Mead, sous le « anneau de baignoire » de minéraux blanchâtres qui recouvre les pentes rocheuses du désert.

En seulement 12 mois, le niveau du lac a baissé de près de 20 pieds verticaux.

Le réservoir a atteint un territoire record quatre jours plus tôt que ne l’avait prévu le Bureau fédéral de la récupération il y a un peu plus de deux semaines.

Pour s’adapter aux berges changeantes de la zone de loisirs nationale du lac Mead, les travailleurs ont déplacé des marinas et agrandi les rampes de mise à l’eau.

« C’est effrayant que cela se produise si rapidement », a déclaré Marcus. « Je pense que les gens sont surpris que ce soit si mauvais si tôt, à cause du rôle que joue la température dans l’aridification et la sublimation – tous ces grands mots qui signifient simplement qu’il fait si chaud, que la substance s’évapore, de sorte que même la neige et les précipitations que nous faisons get ne va pas aussi loin.

Elle a déclaré que la baisse des niveaux du lac Mead représente une urgence et devrait être traitée comme telle.

« L’alerte jaune est passée. C’est l’alerte rouge », a déclaré Marcus.

La réponse, a-t-elle dit, devrait accélérer une série d’actions pour s’adapter à un approvisionnement plus restreint en eau de la rivière.

« Et heureusement, pour beaucoup de choses pour lesquelles nous utilisons de l’eau, nous pouvons utiliser beaucoup moins d’eau et nous pouvons l’utiliser plus de fois que nous ne le faisons », a déclaré Marcus. « Il y a beaucoup de place pour devenir plus efficace. C’est juste que nous sommes un peu dans le déni de la gravité de la situation. »

«Nous savons quoi faire. On n’a qu’à monter le volume’

Au cours de la dernière grave sécheresse en Californie de 2012 à 2016, Marcus a été président du State Water Resources Control Board, qui a adopté des règles de conservation obligatoires pour les villes et les villages. Ces règles ont eu un effet durable sur la réduction de la consommation d’eau.

Elle a déclaré que les représentants des sept États qui dépendent du fleuve Colorado ont fait un travail impressionnant en se réunissant et en se mettant d’accord sur des accords antérieurs tels que le plan d’urgence contre la sécheresse. Et ils vont bientôt devoir à nouveau faire face à des négociations sur la manière de gérer les pénuries après 2026, lorsque les règles existantes arriveront à expiration.

Des responsables de l’Arizona, du Nevada, de la Californie et du Mexique ont évoqué d’autres moyens de travailler ensemble sur des projets à long terme pour renforcer l’approvisionnement en eau. Une idée qu’ils étudient serait que l’Arizona travaille avec le Mexique pour construire une usine de dessalement sur la rive de la mer de Cortez et échanger une partie de l’eau potable produite contre une partie de l’eau du fleuve Colorado au Mexique.

Des responsables de la Southern Nevada Water Authority de Las Vegas ont proposé d’investir dans un projet de recyclage de l’eau en Californie du Sud, ce qui permettrait à l’agence d’utiliser en échange une partie de l’eau du fleuve Colorado du Metropolitan Water District. Les responsables de l’eau de l’Arizona envisagent également de rejoindre les autres agences et de participer au projet.

Marcus a déclaré que divers efforts prometteurs étaient en cours et que le retrait des rives du lac Mead montre que la région doit accélérer le rythme.

« Nous devons nous lâcher et aller plus vite sur tout cela », a-t-elle déclaré. « Nous savons quoi faire. Nous n’avons qu’à monter le son. »

Cela inclut d’investir dans des projets d’infrastructure pour réduire la dépendance à l’égard de l’importation d’eau d’ailleurs, a déclaré Marcus, et d’investir dans de meilleurs réseaux de capteurs afin que les responsables ne « devinent pas sur la base de modèles obsolètes qui n’ont pas été conçus pour un monde face au changement climatique ».

Elle a proposé une autre analogie pour l’aggravation de la crise du fleuve Colorado.

« La maison est en feu et nous réorganisons toujours les meubles et pensons à, vous savez, voulons-nous redécorer la cuisine ? » dit Marcus. « Ce n’est pas pour dénigrer tout le travail qui a été fait. C’est juste que nous devons faire beaucoup plus.

Suivez le journaliste Ian James sur Twitter : @ParIanJames

La couverture environnementale sur azcentral.com et dans The Arizona Republic est soutenue par une subvention du Nina Mason Pulliam Charitable Trust.

La République de l’Arizona fait partie du réseau USA TODAY.