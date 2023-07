L’eau du débordement de la rivière Yamuna atteint les principales routes de Delhi

Les eaux de la montée de Yamuna, qui ont inondé une route clé au nord de Delhi, se déplacent vers l’est. La rocade artérielle, qui a été submergée près du monastère et de la porte du Cachemire, est également inondée à ITO, qui est l’une des rares routes à faire la navette entre l’est de Delhi et le centre de Delhi et le cœur de la ville, Connaught Place.

À 22 heures, la rivière a atteint un niveau record de 208,05 mètres, son précédent record était de 207,49 mètres en 1978.

« À 20 heures, 1 47 857 Cusecs ont été libérés du barrage de Hathini Kund. Selon les dernières prévisions publiées par la Commission centrale de l’eau (CWC) le 12.07.2023 à 17h10, le niveau d’eau à l’ancien pont ferroviaire (ORB) devrait être à 207,99 mètres le 13 juillet 2023 entre 04 h 00 et 06 h 00 et par la suite, il était susceptible de rester stable », lit-on dans un communiqué du gouvernement de Delhi.



Dans la soirée, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a écrit au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, demandant qu ‘ »une quantité limitée d’eau soit libérée par l’Haryana du barrage de Hathnikund afin que le niveau de Yamuna n’augmente plus ».

Expliquant la montée subite, la Commission centrale de l’eau, dans un tweet, a déclaré: « Le barrage de Hathnikund a un stockage limité. Pendant les apports élevés, l’excès d’eau doit être libéré en aval. De très fortes pluies se sont produites dans la région de l’Himalaya en amont du barrage de Hathnikund du 09 au 11 juillet. « .

L’organisme civique de la ville a, quant à lui, émis une alerte demandant aux citoyens de rester à l’écart du plus ancien crématorium de la ville, le Nigam Bodh Ghat, qui peut être inondé à tout moment.

« Les citoyens peuvent être confrontés à des désagréments car l’eau de Yamuna peut pénétrer dans les locaux de Nigam Bodh Ghat … L’engorgement du crématorium de Geeta Colony également, des dispositions ont été prises sur les terrains de crémation de Karkarduma et de Ghazipur », lit-on dans un avis de la Municipal Corporation de Delhi.

Plus tôt dans la journée, les eaux de Yamuna ont atteint la Ring Road au nord de Delhi, provoquant des engorgements et des embouteillages.

Lançant un avertissement, le responsable de la police de la circulation de Delhi a tweeté : « Le trafic est affecté sur la rocade entre le monastère et l’ISBT, la porte du Cachemire en raison du débordement de l’eau de la rivière Yamuna. Veuillez éviter le tronçon. »

Alerte trafic

La circulation est affectée sur la rocade entre le monastère et l’ISBT, la porte du Cachemire en raison du débordement de l’eau de la rivière Yamuna. Veuillez éviter les étirements. pic.twitter.com/frUaY4WmnX – Police de la circulation de Delhi (@dtptraffi) 12 juillet 2023

D’une longueur totale de 47 km, l’Outer Ring Road encercle Delhi et constitue un lien clé dans la ville. Il relie des zones telles que Rohini, IIT Flyover et la gare routière inter-États (ISBT) à Kashmere Gate, qui est un important point d’entrée et de sortie pour les véhicules privés et publics.

Plus tôt dans la journée, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a exhorté les habitants des zones basses près de la rivière à déménager. « Nous devons protéger les vies et les biens. Les habitants des zones basses près de la rivière Yamuna doivent être évacués », a déclaré M. Kejriwal.

Des maisons et des marchés à Delhi ont été inondés et de nombreux habitants vivant près de la rivière ont été contraints de déménager sur la terrasse avec leurs affaires. NDTV s’est entretenu avec des commerçants du marché du monastère dans la région du vieux Delhi qui avaient du mal à retirer les articles de leurs magasins alors même que le niveau de l’eau continuait de monter.

« La dernière fois que nous avons vu autant d’eau, c’était en 2013. Les inondations détruisent nos magasins et ruinent nos stocks. Nous subissons de grosses pertes », a déclaré un commerçant.