Les six candidats au conseil d’administration de Fredonia ont débattu mardi lors d’un événement de la Ligue des électrices à l’Opéra.

La première question de la modératrice Marcia Merrins demandait quel était, selon les candidats, le problème le plus important auquel Fredonia était confrontée et ce qu’ils feraient s’ils étaient élus. La plupart – pas tous – se sont concentrés sur le système d’eau trouble du village.

Le président sortant David Bird a pris la parole en premier. “Nous avons commencé par une étude technique complète pour aider à déterminer quelle est la meilleure façon d’attaquer la réparation de notre système d’eau”, il a dit. Bird a ajouté qu’il y aurait un forum public sur l’étude lors de sa sortie en novembre. “afin que vous puissiez avoir les mêmes informations que nous à l’avenir.”

Oiseau a dit, «Pour l’instant, je penche pour une deuxième station de pompage avec la ville de Dunkerque.»

Un autre titulaire, Jon Espersen, a déclaré que les écarts à l’usine d’eau de Fredonia étaient signalés depuis 20 ans. “mais juste ignoré.” Il s’est plaint que d’autres administrateurs voulaient limiter la portée de l’étude mentionnée par Bird.

Paul Wandel a reconnu que le système d’eau était le plus gros problème. Cependant, le troisième candidat sortant, James Lynden, n’était pas d’accord.

Lynden a dit : « Le plus gros problème est que le village est soumis à des pressions depuis des années au nom de fusions et de consolidations qui ont été très coûteuses en temps et en argent, ralentissant considérablement les progrès dans la satisfaction des besoins réels et soulevant des inquiétudes quant à l’autonomie du village. gouvernement.”

Ben Brauchler a plaisanté : « En ce qui concerne notre principal problème, il n’y en a qu’un et je suis sûr que vous êtes tous concernés : celui des moutons sauvages qui errent dans les rues. Non, probablement l’eau. C’est l’eau. Je pense que nous devons absolument aller de l’avant et régler ce problème.

Brauchler a réclamé un système entièrement redondant pouvant partager autant d’eau que nécessaire avec Dunkerque.

Michael Barris, un ancien administrateur qui cherche à nouveau un poste, a déclaré qu’il était très préoccupé par la qualité de l’eau. Citant un atlas de 1999 sur la mortalité par cancer du National Cancer Institute, qui, selon lui, est renouvelé chaque année, il a déclaré qu’il y avait un « incidence très élevée de cancer colorectal » chez les personnes qui tirent leur eau des Grands Lacs. “C’est pourquoi je pense qu’il est si important de préserver le réservoir”, il a dit.

Le maire de Dunkerque, Wilfred Rosas, a contesté cette affirmation dans une déclaration à l’OBSERVATEUR. « Nous veillons à la sécurité de notre eau » il a dit. « Les candidats à des fonctions publiques sont encouragés à comparer les rapports annuels de l’EPA sur la confiance des consommateurs pour la ville de Dunkerque et d’autres systèmes publics d’approvisionnement en eau ; et des études sur les lacs et les réservoirs en tant que sources pour les systèmes publics d’approvisionnement en eau. Ces rapports et études sont accessibles en ligne, ainsi que des informations sur l’efficacité du charbon actif granulé qui contribue à rendre notre eau de Dunkerque sûre pour nos résidents et les nombreuses communautés que nous servons.

Après le discours de Barris, le débat s’est poursuivi pendant près de deux heures supplémentaires, avec l’essentiel des questions sur le système d’approvisionnement en eau.

À un moment donné, l’érudit Barris a cité la construction du Colisée à Rome par l’empereur romain Vespasien, tout en répondant à une question sur le soutien aux Festivals Fredonia. « La question ici est de savoir si le gouvernement municipal devrait être responsable du divertissement et de la distraction de la population des problèmes urgents. Je ne soutiens pas les problèmes distrayants », il a dit.

Bird a exprimé son profond soutien au Festival Fredonia et aux événements du centre-ville du village. « Les festivals sont vraiment un élément crucial de notre environnement ici. » Brauchler était d’accord.

Espersen a déclaré que le village souhaitait aider les Festivals Fredonia. Wandel a dit qu’il y avait un « mauvaise perception » du gouvernement du village par les organisateurs du festival

L’intégralité du débat peut être visionnée sur les chaînes YouTube de Fredonia Access et de la Ligue des électrices du comté de Chautauqua.







