L’eau devient une denrée nécessaire dans le Kentucky ravagé par les inondations

FRANKFORT, Ky. (AP) – Les soldats de la Garde nationale se sont précipités pour distribuer de l’eau en bouteille dans l’est du Kentucky ravagé par les inondations alors que les prévisionnistes ont averti que davantage de pluie viendrait dans la région.

Dans les jours qui ont suivi les inondations historiques qui ont submergé la région des Appalaches, la disponibilité de l’eau est apparue comme une préoccupation pour les victimes après que les eaux de crue ont gravement endommagé les systèmes d’approvisionnement en eau. Alors que les dons affluaient dans la région, l’eau était une priorité absolue, ainsi que les produits de nettoyage.

“Nous déplaçons l’eau aussi vite que possible”, a déclaré mercredi le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear.

Les soldats de la Garde nationale avaient distribué plus de 2 400 caisses d’eau tôt mercredi, a déclaré le gouverneur, alors que la chaleur et l’humidité intenses ajoutaient à la misère alors que les gens continuaient à pelleter l’immense épave laissée par les inondations qui ont frappé au milieu de la nuit une semaine. depuis.

Le service de l’eau a été rétabli pour de nombreuses personnes dans la région, a déclaré le gouverneur. Mais les travaux se poursuivent sur les réseaux d’eau fortement endommagés. D’autres systèmes ont été “anéantis”, a déclaré Beshear. Dans certaines régions, la réparation des systèmes d’eau pourrait prendre des semaines, voire des mois, a-t-il déclaré.

« Il faudra beaucoup de temps et d’argent pour restaurer ce qui a été détruit », a-t-il déclaré.

Des équipes d’eau de tout l’État aident aux réparations, a déclaré Beshear.

Beshear a déclaré qu’une session législative spéciale sera probablement nécessaire pour concevoir un programme de secours pour la région touchée par les inondations. Le gouverneur détient le pouvoir de convoquer à nouveau les législateurs pour une session extraordinaire.

Beshear a déclaré qu’un programme de secours de l’État devrait inclure une aide à la réparation des systèmes d’eau pour éviter aux contribuables de la région de payer les coûts de réparation grâce à des tarifs d’eau plus élevés.

“Parce que sinon, ils iront aux contribuables”, a-t-il déclaré. “Donc, les gens qui viennent de perdre tout ce qui est en train de reconstruire verraient leurs tarifs d’eau monter en flèche dans ce que cela coûterait.”

Alors que la chaleur et l’humidité étouffantes continuaient d’être préoccupantes jeudi, le National Weather Service a mis en garde contre davantage de pluie dans les prévisions pour la région. Des orages lents pourraient déverser de fortes pluies et entraîner davantage de crues jeudi et vendredi dans des zones encore sous le choc des inondations massives d’il y a une semaine, a indiqué le service météorologique.

Des orages épars avec des vents violents étaient attendus principalement jeudi après-midi et en soirée. En plus des fortes pluies, les tempêtes pourraient produire des rafales de vent fortes et dommageables.

Le nombre de morts dans tout l’État suite aux inondations historiques est de 37, a déclaré le gouverneur. Au milieu du nettoyage massif, les familles se préparaient à enterrer leurs proches tués dans les inondations. Les dépenses initiales d’un fonds de secours ouvert par Beshear étaient distribuées pour payer les frais funéraires des victimes des inondations.

L’effusion de soutien était évidente dans toute la région. Des volontaires ont aidé à enlever les débris des maisons, tandis que d’autres ont servi des repas. Beshear a déclaré que c’était le moment pour les gens de s’appuyer les uns sur les autres et les a exhortés à demander de l’aide pour faire face au traumatisme.

“Rappelez-vous, c’est OK de ne pas être OK”, a déclaré le gouverneur démocrate. “Je ne pense pas que nos cerveaux ou nos cœurs soient conçus pour faire face aux traumatismes et aux pertes à ce niveau.”

Des équipes recherchant des ruisseaux dans des bateaux et ratissant des rives de ruisseaux obstruées par des débris ont secouru plus de 1 300 personnes et les équipages tentaient toujours d’atteindre certaines personnes coupées par des inondations ou des coulées de boue. Quelques milliers de clients manquaient encore d’électricité dans l’est du Kentucky. Les abris d’urgence et les parcs d’État de la région ont abrité des centaines d’habitants qui ont fui des maisons détruites ou gravement endommagées. Beaucoup d’autres sont hébergés par des parents et des amis.

Des centres de refroidissement ont été ouverts après que les prévisionnistes ont averti du risque de maladies liées à la chaleur.

Le président Joe Biden a déclaré une catastrophe fédérale pour diriger l’argent de secours vers les comtés inondés après que 8 à 10 1/2 pouces (20 à 27 centimètres) de pluie soient tombés en seulement 48 heures la semaine dernière dans la région montagneuse des Appalaches.

Les inondations ont également touché des zones situées juste de l’autre côté de la frontière en Virginie et en Virginie-Occidentale.

___

La rédactrice d’Associated Press Rebecca Reynolds à Louisville, Kentucky, a contribué à ce rapport.

Bruce Schreiner, Associated Press