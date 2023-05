L’eau de la fontaine de Trevi est devenue noire à cause des militants du climat qui protestent contre les combustibles fossiles

L’historique et emblématique fontaine de Trevi de Rome est devenue le site d’une manifestation dimanche lorsque des militants du climat ont rendu son eau noire pour protester contre l’industrie des combustibles fossiles.

Groupe d’activistes Génération Ultime a déclaré que huit personnes qui faisaient partie de la campagne « Ne payons pas pour les combustibles fossiles » ont versé du « charbon végétal » dans l’eau alors que les manifestants poussaient pour un « arrêt immédiat » des subventions aux combustibles fossiles. La vidéo montre les manifestants sautant dans la fontaine et libérant la substance noire des seaux avant de brandir des panneaux anti-combustibles fossiles à la foule massive qui s’était rassemblée.

Des militants du climat versent du charbon végétal dans l’eau de la fontaine de Trevi, lors d’une manifestation contre les combustibles fossiles, à Rome, en Italie, le 21 mai 2023 sur cette image obtenue à partir des réseaux sociaux. ALESSANDRO PENSO/CARTES

Ultima Generazione a déclaré dans un communiqué de presse à la suite de la manifestation que la police « est intervenue immédiatement » et a appréhendé les militants dans les 15 minutes suivant la manifestation. La raison de l’événement, a déclaré le groupe, est due aux impacts de plus en plus visibles du changement climatique, plus récemment le inondations qui a dévasté la région d’Émilie-Romagne, dans le nord de l’Italie.

Au moins 14 personnes sont mortes à cause des inondations, a déclaré le groupe, et des milliers ont dû évacuer leurs maisons. Dans tout le pays, environ un quart de toutes les maisons sont exposées au risque d’inondation, avec un total de dommages estimé à environ 3 milliards d’euros chaque année, a déclaré le groupe, citant un étude récente de la Banque d’Italie.

L’un des manifestants, Mattia, 19 ans, a déclaré dans le communiqué qu’ils avaient décidé de participer à cause de cette « horrible tragédie ».

« [It’s] un avertissement de l’avenir sombre qui attend l’humanité, fait de sécheresse alternant avec des inondations de plus en plus fréquentes et violentes », a-t-elle déclaré. « … La seule façon d’empêcher que cela se produise est d’arrêter les émissions liées aux combustibles fossiles. Notre gouvernement, d’autre part, continue sans se laisser décourager d’accorder chaque année à l’industrie des combustibles fossiles un financement public de plusieurs dizaines de milliards d’euros.

Un militant climatique détenu est emmené par la police lors d’une manifestation à la fontaine de Trevi contre les combustibles fossiles, à Rome, en Italie, le 21 mai 2023 sur cette image obtenue à partir des réseaux sociaux. Alessandro Penso/MAPS ALESSANDRO PENSO/CARTES

La décision de protestation était également liée à l’annonce de la semaine dernière par l’Organisation météorologique mondiale selon laquelle la planète est plus susceptible que jamais de dépasser 1,5 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l’époque préindustrielle au cours des cinq prochaines années. Ce seuil marque une étape importante sur laquelle les scientifiques mettent en garde depuis des années. Lorsque cette quantité de chaleur se produit régulièrement, le monde connaîtra probablement des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations plus fréquentes et plus graves.

Ultima Generazione a déclaré qu' »aucun dommage » n’a été commis à la fontaine, et qu’aucun dommage n’a été causé aux anciens sites de protestation par le groupe. Mais ce qui a été endommagé, ont-ils dit, c’est le « patrimoine culturel en Émilie-Romagne ».

Protéger la planète : actualités et reportages sur le changement climatique Plus Plus