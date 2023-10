L’eau potable est en fuite à Gazamenaçant encore davantage une situation déjà catastrophique.

Après l’attaque terroriste surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a tué plus de 1 400 personnes, Israël a coupé l’eau, l’électricité et le carburant dans la bande de Gaza en représailles.

« Si nous regardons la question de l’eau – nous savons tous que l’eau, c’est la vie – Gaza manque d’eau, et Gaza manque de vie », Philippe Lazzarini, Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. au Proche-Orient, a déclaré dans un communiqué le week-end dernier.

« Nous savons que dans d’autres conflits à travers le monde, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie du Sud, les maladies infectieuses tuent en fait plus de civils que les bombes ou les balles », a déclaré le Dr Adam Levine, chef de la Division des urgences mondiales. Médecine à la faculté de médecine et à la faculté de santé publique de l’Université Brown.

Les maladies infectieuses sont particulièrement préoccupantes à Gaza, « une population ayant un accès réduit à l’eau potable et à l’assainissement », a déclaré Levine, ainsi que « une population qui a été déplacée et qui s’abrite ensemble dans des conditions de surpopulation ».

Sans eau potable, les habitants de Gaza sont obligés de boire ou de cuisiner avec de l’eau contaminée.

Cette eau est susceptible de contenir des bactéries pouvant entraîner de violentes maladies intestinales, telles que la dysenterie et le choléra.

Avec le choléra, « vous pouvez vous déshydrater et mourir dans un laps de temps incroyablement court », a déclaré le Dr Paul Spiegel, directeur du Centre Johns Hopkins pour la santé humanitaire.

Des enfants palestiniens, qui ont fui leurs maisons au milieu des frappes israéliennes, se réfugient dans une école gérée par les Nations Unies à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 20 octobre. Mohammed Salem / Reuters/Redux

Selon les médecins, les enfants sont les plus à risque, car leur volume sanguin est bien inférieur à celui des adultes.

« En général, ils vont se déshydrater plus rapidement que les adultes », a déclaré Levine.

Une épidémie de choléra ou d’autres maladies diarrhéiques pourrait avoir un impact particulièrement étendu sur la population de Gaza, dont près de la moitié est composée de personnes de 18 ans ou moins, selon le Les Nations Unies.

« Plus l’enfant est jeune, plus il sera à risque », a déclaré Levine.

Grippe et autres virus

Certains signes indiquent également que d’autres maladies – notamment les virus respiratoires – commencent à se propager alors que des milliers d’évacués du nord de Gaza sont contraints de se réfugier dans des zones exiguës et surpeuplées de la moitié sud du territoire.

Dr Ahmad Moghrabi, chef du service de chirurgie plastique à l’hôpital Nasser de la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, a déclaré avoir constaté ce qu’il pense être une augmentation de la grippe « même parmi le personnel médical », bien que les tests ne soient pas disponibles.

Le Covid devrait également « relever la tête » à Gaza, a déclaré le Spiegel. « À mesure que les gens se déplacent du nord vers le sud, la ville deviendra de plus en plus encombrée et de plus en plus propice aux maladies infectieuses. »

Des enfants blessés réagissent alors qu’ils reçoivent des soins à l’hôpital Nasser de Khan Yunis, dans le sud de Gaza, le 17 octobre. Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Une vaccination généralisée contre la grippe ou d’autres virus comme le RSV ou le Covid est hors de question alors que le conflit se poursuit. « C’est impossible », a déclaré Moghrabi.

Rien ne prouve que la rougeole se propage, mais c’est un virus qui inquiète les médecins. La rougeole est l’un des virus les plus contagieux au monde. Un cas dans un refuge surpeuplé peut infecter toute personne non vaccinée.

Alors que les taux de vaccination contre la rougeole parmi les enfants de Gaza atteignaient 97 % dans les années précédant 2020, a déclaré Levine, ils ont chuté pendant la pandémie de Covid.

Par conséquent, la rougeole est revenue à Gaza en 2020 pour la première fois depuis des décennies.

« Je ne serais pas surpris si la rougeole réapparaissait », a déclaré Dabney Evans, professeur agrégé de santé mondiale à la Rollins School of Public Health de l’Université Emory et directeur du Centre Emory pour les urgences humanitaires. Cela s’est produit « dans d’autres situations où il y a eu des déplacements massifs ou des mouvements de personnes. »

La vaccination contre la rougeole, ainsi que les vaccins pour se protéger contre la grippe, le Covid et le RSV, feraient partie de l’aide humanitaire si ces travailleurs et ces ressources étaient autorisés à entrer à Gaza. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les fournitures qu’elle a envoyées dans la région étaient en attente en Égypte au terminal de Rafah, qui est resté fermé vendredi.

Le manque d’eau potable, de nourriture et d’assainissement parmi les habitants de Gaza, a déclaré Evans, aggraverait l’impact sur la santé de toute propagation de virus ou de maladies bactériennes.

Le Dr Barbara Zind, une pédiatre du Colorado qui s’est rendue à Gaza avec le Fonds palestinien de secours à l’enfance le vendredi avant le début de la guerre et qui s’y trouve toujours, estime que 300 à 400 personnes sont obligées de partager les mêmes toilettes.

« Ils n’ont ni carburant, ni électricité, ni nourriture, ni eau potable », a déclaré Zind. « Cette population est en train d’être tuée. »

