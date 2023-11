L’eau citronnée est-elle vraiment une bonne détox ? La science derrière les affirmations à la mode

Nutrition





Le choix ne manque pas en matière d’eau aromatisée et infusée.

En plus de la richesse des saveurs de fruits et d’herbes, il existe des eaux stimulantes pour l’humeur, des eaux alcalines, des eaux détox et des eaux antioxydantes, toutes disponibles à un prix considérablement plus élevé que l’eau du robinet ordinaire.

Mais certaines des allégations les plus farfelues concernant les bienfaits de l’eau aromatisée ou infusée pour la santé sont toutes infondées.

“La science ne soutient pas ces affirmations”, a déclaré la diététiste Beth Czerwony de la Cleveland Clinic. déclaré précédemment à propos de l’engouement actuel pour l’eau alcaline.

Et même si la déshydratation est une réelle préoccupation pour certaines personnes, acheter de l’eau aromatisée aux fruits coûteuse n’est pas nécessairement la solution.

Voici comment les différentes options se comparent réellement.

Voici le point sur les eaux aromatisées, infusées et enrichies. Illustration du New York Post

Eau Detox

L’eau détox, qui contient généralement une infusion de citron ou d’un autre fruit acide, peut être aromatisée avec un certain nombre d’herbes ou d’autres plantes.

Il contient généralement peu ou pas de calories et est parfois utilisé lors d’un « régime détox » à court terme ou d’un régime « master cleaning ».

Les options aromatisantes populaires pour l’eau détox incluent le concombre et la menthe, le citron et le gingembre, la fraise et le basilic, ou la pomme et la cannelle, pour n’en nommer que quelques-unes.

L’ajout de gazéification et de fruits à l’eau la rend plus attrayante, mais pas nécessairement plus saine. Shutterstock

Il existe d’innombrables allégations sur les bienfaits de l’eau détox, tels que la perte de poids, l’amélioration du fonctionnement immunitaire et l’élimination des toxines du corps.

Mais les allégations santé de l’eau détox peuvent souvent être attribuées à l’eau elle-même, plutôt qu’aux ingrédients aromatisants ajoutés, car vous n’obtiendrez pas beaucoup de nutriments grâce aux additifs, surtout par rapport à leur consommation entière.

Par exemple, boire plus d’eau – nature ou aromatisée – peut aider à la digestionnotamment pour les personnes constipées à cause de la déshydratation.

Et « désintoxication » est un terme vague et non scientifique qui pourrait signifier n’importe quoi, y compris le fonctionnement normal des reins, et il n’existe aucune preuve réelle qu’une eau de désintoxication puisse réellement éliminer les toxines de votre corps.

Eau alcaline

L’eau alcaline, avec un pH compris entre 7,1 et 14,0, fait partie d’une tendance alimentaire populaire généralement connue sous le nom de régime alcalin.

L’idée derrière le régime alcalin est basée sur le remplacement des aliments acidifiants par des aliments alcalins pour améliorer votre santé.

Certains partisans du régime prétendent qu’il peut aider à combattre les maladies. comme l’ostéoporose et même le cancer.

Si l’eau claire ne suffit pas, essayez d’ajouter des herbes comme la menthe ou le basilic. Shutterstock

Le fait est, cependant, que différentes parties de votre corps ont des niveaux de pH très différents, d’acide (pH de 0,0 à 6,9) à alcalin. Les acides de votre estomac – essentiels à la digestion des aliments – sont très différents des composés de votre sang, qui sont légèrement alcalins.

Cependant, les chercheurs médicaux n’ont trouvé aucune preuve qu’un régime alimentaire plus alcalin soit bénéfique pour la grande majorité des gens – et l’eau alcaline pourrait n’être qu’une autre mode coûteuse.

“Il s’agit d’un cas où une entreprise veut vendre un produit, prend de l’eau ordinaire et la fait passer par le processus d’ionisation, peut-être lui appose une étiquette “naturelle”, facture un prix élevé et, en fin de compte, profite du fait que les gens Je veux croire que cela vaut plus que ce que cela vaut », a déclaré Czerwony.

Boire plus d’eau

Même si les perspectives sur l’eau à la mode sont résolument mitigées, un fait est irréfutable : l’eau est bonne pour la santé.

La plupart des experts médicaux conviennent que si les arômes de fruits, les infusions botaniques ou d’autres additifs encouragent les gens à boire plus d’eau, c’est une bonne chose.

C’est particulièrement vrai si l’alternative consiste à boire des sodas sucrés riches en calories, des boissons contenant de la caféine comme le café ou des boissons énergisantes contenant de nombreux ingrédients synthétiques comme des édulcorants artificiels.

Voici quelques conseils pour rendre l’eau plate plus attrayante :

Trancher des concombres ou des courgettes dans ton eau

dans ton eau Expérimentez en ajoutant des herbes comme la menthe, le basilic, le gingembre, le romarin ou la coriandre.

Infuser de l’eau avec des baies, de l’ananas ou du melon

Congelez des petits morceaux de fruits dans un bac à glaçons

Ajouter des tranches de citron, de lime ou d’orange

Investissez dans une machine à soda pour obtenir de l’eau pétillante et désaltérante











