L’eau allumée dans les jaillissements tricolores indiens du barrage du Karnataka dans une vidéo incroyable

Au cours des derniers jours, le Département météorologique indien a prédit des pluies abondantes à très abondantes dans plusieurs États. Parmi ces États, le service météorologique a émis une alerte rouge pour certains des districts du Karnataka. En raison des fortes pluies, les sous-commissaires de certains districts ont déclaré un jour férié pour les écoles et les collèges. Alors que les zones basses sont les plus touchées, une vidéo du barrage de Krishna Raja Sagara montrant un fort apport d’eau fait le tour d’internet. C’est après que le niveau de l’eau a augmenté en raison de fortes pluies, entraînant des difficultés et la panique parmi les citoyens.

La vidéo, partagée par l’agence de presse ANI, montre une montée des eaux au barrage de Krishna Raja Sagara dans le district de Mandya sous un éclairage tricolore. Dans la vidéo devenue virale, l’eau jaillit du barrage illuminé d’un éclairage tricolore. Alors que la vidéo et l’éclairage rendent le jet d’eau magnifique, on ne peut que deviner les difficultés continues des gens à travers les avertissements continus d’IMD. L’agence de presse a publié la vidéo avec la légende : “Karnataka : Visuels du barrage de Krishna Raja Sagara (KRS) dans le district de Mandya où un fort débit d’eau a été observé sous l’éclairage tricolore, en raison de fortes pluies”.

#REGARDEZ | Karnataka : Visuels du barrage de Krishna Raja Sagara (KRS) dans le district de Mandya où un débit d’eau élevé a été observé sous l’éclairage tricolore, en raison de fortes pluies pic.twitter.com/IiPsGl7mUr — ANI (@ANI) 10 juillet 2022

La section des commentaires était inondée d’utilisateurs publiant un mème sur le scénario, tandis que beaucoup adoraient le magnifique cours d’eau. Plusieurs ont même partagé leurs inquiétudes concernant les habitants des zones basses, comme l’a écrit un utilisateur : “L’effet d’éclairage tricolore est magnifique même lorsque le niveau de l’eau est bas, prenez soin de parler des zones basses touchées par ces pluies torrentielles”. Un autre a exhorté les autorités : « Chers représentants du gouvernement, car nous avons été confrontés à une grave crise du charbon, s’il vous plaît, ne gaspillez pas d’énergie là-dessus uniquement à des fins de divertissement. Un troisième utilisateur a écrit : “C’est fantastique… notre cœur et notre âme… Le drapeau indien.”

Les gens qui seront touchés dans les basses terres seront comme pic.twitter.com/zI1zfKpbsV – Professeur de calcul (@techieinequity) 10 juillet 2022

Chers responsables gouvernementaux, alors que nous sommes confrontés à une grave crise du charbon, ne gaspillez pas d’énergie uniquement à des fins de divertissement. — Suchit berlia (@itssuchit) 10 juillet 2022

Selon l’agence de presse PTI, dimanche, de fortes pluies ont frappé les districts côtiers d’Udupi et de Dakshina Kannada. L’alerte rouge du département IMD a incité les autorités à prendre des mesures de précaution comme la déclaration de jours fériés pour les écoles et les collèges.

