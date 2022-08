L’East Bengal FC tient la marine indienne qui travaille dur pour un match nul et vierge

L’East Bengal FC a débuté sa 131e campagne en Coupe Durand par un match nul et vierge contre la marine indienne dans un affrontement du groupe B au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) lundi. Harikrishna AU, le milieu de terrain acharné des marins, a été élu homme du match dans un match qui a vu la formation Rouge et Or dominer, notamment en seconde période.

C’était une première mi-temps prudente avec l’entraîneur de l’East Bengal FC Stephen Constantine, ancien entraîneur de l’équipe nationale indienne, optant pour un milieu de terrain à quatre et un onze 100 % indien. Ses plans se sont probablement détraqués dès le début lorsque Naorem Mahesh Singh s’est blessé et a dû être remplacé par Tuhin Das.

La seule chance notable de la mi-temps est probablement venue lorsque le VP Suhair de l’East Bengal FC a percé à l’intérieur de la surface et a joué à Tuhin, dont le centre a trouvé Amarjit Kiyam dans l’espace, mais le milieu de terrain n’a pas pu trouver la bonne direction.

East Bengal FC est sorti avec intention en seconde période. L’entraîneur Constantine a fait venir le Brésilien Alex Lima à la place d’Aniket Jadhav à la pause dans une démonstration claire de cette intention.

Skipper le jour Sumit Passi, a créé la première chance de la mi-temps lorsque son brillant pilote de pile d’au moins 30 mètres a battu le gardien de la Marine Vishnu et a tonné le droit droit avant de revenir.

Avec le premier but toujours insaisissable, Constantine a continué à sonner dans les changements en apportant le milieu de terrain Souvik Chakrabarti et l’attaquant Mahitosh Roy à la place d’Angousana et Amarjit Kiyam pour insuffler des jambes fraîches en attaque.

Juste avant la pause-café, Suhair, qui a réalisé une brillante seconde mi-temps depuis l’aile droite, a trouvé la course de Sumit Passi dans la surface avec un magnifique centre défensif, mais l’attaquant a frappé directement le gardien. Lima était à portée de main pour bondir sur le rebond, mais son coup de poing précipité était loin de la cible.

À la 82e, Tuhin, qui a finalement eu un bon match, a fourni un grand centre de la gauche et le ballon a traversé le gardien, criant d’une connexion d’un Suhair pressé, mais sa glissade a raté le ballon.

Alors qu’il restait trois minutes de temps réglementaire, Tuhin délivrait un autre superbe centre, mais la tête de Passi offrait un superbe arrêt en vol à Vishnu. Lima était à nouveau à portée de main pour le rebond mais encore une fois n’a pas réussi à marquer de près.

L’East Bengal FC entrera ensuite sur le terrain au Kishore Bharati Krirangan le 25 août pour affronter le Rajasthan United FC tandis que la marine indienne sera vue en action contre l’ATK Mohun Bagan le 31 août au même endroit.

