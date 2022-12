L’East Bengal FC signe un accord permanent avec Lalchhungnunga jusqu’en 2026

L’East Bengal FC a obtenu les services du défenseur Lalchhungnunga sur une base permanente après que le défenseur a signé un contrat qui le maintiendra au club jusqu’en 2026, a annoncé le club dimanche.

Lalchhungnunga, qui joue pour l’East Bengal FC en prêt de Sreenidi Deccan, a été un rocher à l’arrière pour l’équipe de Stephen Constantine et est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue cette saison.

“East Bengal FC a déclenché le prêt à l’option permanente pour signer Lalchungnunga sur un accord à long terme qui le maintiendra au club basé à Kolkata jusqu’à la fin de la saison 2025-26. Le jeune défenseur achèvera son transfert permanent au East Bengal FC en provenance du Sreenidi Deccan FC au début de la saison 2023-24 », a déclaré le club dans un communiqué.

Le joueur de 22 ans a terminé deuxième derrière Mehtab Singh du Mumbai City FC dans la course au prix du joueur émergent du mois d’octobre 2022. Le jeune défenseur a cependant maintenu son niveau de performance.

“Je suis heureux et honoré d’engager mon avenir dans l’un des clubs historiques de l’Inde, l’East Bengal FC. Je tiens à remercier le conseil d’administration d’avoir fait confiance à mes capacités. East Bengal FC est une émotion qui nous unit tous. Je sens que c’est ma famille loin de chez moi et je vise à donner le meilleur de moi-même pour le club et les fans », a déclaré Lalchhungunga après avoir signé le contrat avec le club.

Habile à jouer à la fois arrière latéral et arrière central, Lalchungnunga a jusqu’à présent été déployé dans ce dernier rôle par l’entraîneur-chef du Bengale oriental Stephen Constantine. Le défenseur à la voix douce a reposé la foi en jouant un rôle crucial au cœur de la défense du Bengale oriental cette saison.

Après avoir fait ses débuts en Super League indienne (ISL) contre le Kerala Blasters FC à Kochi le 7 octobre, Lalchungnunga a jusqu’à présent enregistré 47 dégagements, 18 contres, 11 interceptions et 34 plaqués dans la ligue indienne de haut niveau.

En fait, il a réalisé 7 de ces 47 dégagements lors de la victoire 3-1 des Red & Golds contre le Jamshedpur FC, leur troisième et plus récente victoire dans l’édition actuelle de l’ISL.

« Nous sommes satisfaits de la rétention de Lalchungnunga. Il a montré beaucoup de promesses à l’arrière pour nous cette saison et a le potentiel pour aller loin. Un fait intéressant est qu’il est le seul joueur de champ à avoir joué chaque minute de notre campagne jusqu’à présent et est le seul débutant ISL à le faire cette saison dans toutes les équipes. Nous lui souhaitons tout le meilleur !”, a déclaré Namrata Parekh, PDG d’Emami East Bengal FC Pvt Ltd.

Il a également mérité les éloges de ses coéquipiers.

“J’apprécie vraiment que mon collègue défenseur central Nunga (Lalchungnunga) écoute mes commentaires. Cette qualité l’aidera à aller loin », a déclaré Ivan Gonzalez à propos du développement du joueur.

Lalchhungnunga espère continuer sa forme pour le reste de la saison alors que l’East Bengal FC tentera de se faufiler dans les places éliminatoires. Le jeune défenseur jouera un rôle essentiel pour les Rouge et Or dans ce qui devrait être un élément crucial de la campagne.

