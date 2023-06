L’East Bengal FC signe Borja Herrera pour un contrat d’un an

L’East Bengal FC a engagé lundi le milieu de terrain espagnol Borja Herrera pour un contrat d’un an. Le joueur de 30 ans rejoint la brigade Red & Gold sur un transfert gratuit après l’expiration de son contrat d’un an avec le Hyderabad FC fin mai.

Un rouage essentiel dans la configuration du Hyderabad FC (HFC) la saison dernière, Borja a joué un rôle déterminant dans la conduite des Nizams vers leur deuxième demi-finale consécutive de l’ISL. L’Espagnol était une présence influente dans le milieu de terrain du HFC et a prouvé sa valeur en marquant quatre buts, en réalisant cinq passes décisives et en créant 32 occasions lors de sa première campagne ISL.

En plus de participer aux 22 matches ISL du HFC, Borja a également disputé cinq matches de la Coupe Durand et trois matches de la Super Coupe, terminant avec un total de cinq buts et neuf passes décisives la saison dernière. En plus de ses prouesses offensives, Borja peut également contribuer défensivement.

Commentant l’inclusion de Borja dans l’équipe de l’East Bengal FC, M. Debabrata Mukherjee d’Emami Group a déclaré : « Borja est l’un des milieux de terrain les plus complets de l’ISL. Sa vaste expérience et ses qualités de leader apporteront beaucoup de force à notre équipe, tant sur le terrain qu’en dehors.

Pour Borja, représenter l’East Bengal FC lui donne l’opportunité de jouer pour l’énorme base de fans du club et de participer à l’emblématique derby de Kolkata. Il a déclaré: «Je suis ravi de poursuivre mon parcours footballistique en Inde. Après une belle saison avec le Hyderabad FC, je veux maintenant voyager à Kolkata et être un Red & Gold. Nous sommes tous conscients du riche héritage de l’East Bengal FC, alors quand j’ai reçu l’offre de faire partie de ce grand club, je n’ai pas eu à réfléchir à deux fois.

Il a ajouté : « J’ai également hâte de jouer dans le Derby de Kolkata, qui, j’ai entendu dire, est l’un des plus grands derbies d’Asie. Je tiens à remercier l’entraîneur Carles (Cuadrat), Emami Group et le club d’avoir apprécié mon expérience et d’avoir cru en moi.

L’entraîneur-chef de l’East Bengal FC, Carles Cuadrat, a fait l’éloge de la polyvalence de son compatriote en déclarant : « Borja est un ajout fantastique à l’équipe. Il est techniquement très solide et sa polyvalence sur le côté gauche aidera à la fois notre attaque et notre défense. Ayant déjà disputé une saison en Inde, il s’est habitué au niveau de compétition de l’ISL. Il était un membre essentiel de l’équipe du Hyderabad FC la saison dernière, et je suis sûr que son rythme de travail impressionnant nous sera extrêmement bénéfique.

Né à Las Palmas, Borja a gravi les échelons des clubs de sa ville natale UD Las Palmas et Huracan avant de faire ses débuts professionnels seniors pour CF Union Viera dans la division Tercera au cours de la saison 2012-13.

Plus tard, le milieu de terrain expérimenté a joué pour de nombreux clubs espagnols tels que le CD Tudelano, Las Palmas B, la première équipe de Las Palmas, le Real Valladolid, Reus, Albacete, le FC Andorre, l’Unionistas de Salamanca CF et l’UD Tamaraceite.

Borja a représenté Las Palmas en Liga lors de la saison 2017-18. Il a également passé une saison en Israël tout en représentant le club de Premier League israélien Maccabi Netanya en 2019.