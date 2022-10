L’East Bengal FC remporte une victoire 3-1 contre le NorthEast United FC

L’East Bengal FC a mis fin à sa série sans victoire contre le NorthEast United FC en Indian Super League (ISL) avec une confortable victoire 3-1 au Indira Gandhi Athletic Stadium de Guwahati. Un but en première mi-temps de Cleiton Silva (11′) et des frappes en seconde période de Charis Kyriakou (53′) et Jordan O’Doherty (84′) ont assuré les trois points à l’East Bengal FC, avant le but de consolation de Matt Doherty (90′). +2′) a ouvert le compte des buts de NorthEast United pour la saison.

Stephen Constantine a apporté quatre changements à la composition de l’East Bengal FC qui a perdu 2-1 contre le FC Goa. Dans la pirogue opposée, Marco Balbul, qui avait maintenant purgé sa suspension d’un match, avait apporté un changement à la formation depuis la défaite 3-0 contre le Hyderabad FC en faisant entrer Rochharzela dans le onze de départ.

Il a fallu un certain temps aux deux équipes pour trouver leur rythme avec la première vraie chance du match à la 10e minute lorsque Cleiton Silva a frappé une volée à distance sur le but du NorthEast United FC, mais Silva n’a pas eu à attendre longtemps pour obtenir son but. .

L’East Bengal FC a pris les devants une minute plus tard après un travail assidu de Mahesh Naorem Singh. Mohamed Irshad, du NorthEast United FC, s’est fait prendre le ballon lors de la préparation de l’équipe, ce qui a donné à Mahesh Noarem Singh l’occasion de le pincer à l’arrière avant de le renvoyer à Silva, qui n’a fait aucune erreur dans sa finition.

Silva a joué un rôle légèrement plus profond juste derrière l’attaquant et a trouvé de la joie à quelques reprises dans ce rôle plus libre, prenant quelques longs tirs non chiffrés tout au long de la mi-temps.

Le NorthEast United FC avait le plus de possession de balle en première mi-temps, mais avait du mal à se créer de réelles occasions – l’East Bengal FC disposait d’un bloc solide devant le but. Balbul a décidé d’agir tôt en effectuant deux changements à la 31e minute, faisant entrer Emil Benny et Aaron Evans à la place de Romain Philippoteaux et Mohamed Irshad.

Il semblait que les Highlanders allaient terminer la mi-temps sans aucun tir cadré, mais un effort spéculatif d’Emil Benny à la 45e minute a conduit à un rebond que Matt Derbyshire aurait dû terminer. Cela avait été la meilleure chance du match à ce moment-là, mais l’effort de Derbyshire n’a pas trouvé la cible, secouant la barre à la place. L’East Bengal FC menait 1-0 à la mi-temps.

L’East Bengal FC a commencé la seconde mi-temps avec un vrai zeste. Ils menaient 2-0 huit minutes après le début de la seconde période grâce au bon travail de Suhair Vadakkepeedika sur l’aile droite, qui préparait un Charis Kyriakou pressé pour une frappe en flexion depuis le bord de la surface.

Suhair avait causé des problèmes au NorthEast United FC avant le but, se rapprochant de marquer deux fois lui-même. On aurait dit qu’il avait préparé Thongkhosiem Haokip quatre minutes plus tard avec un centre poussé de la droite, que Haokip a talonné pour donner l’avantage 3-0 à l’East Bengal FC, mais le but a été jugé hors-jeu. L’East Bengal FC a été assez dominant en début de seconde période.

Pour faire bouger les choses, Balbul se tourna vers son banc. Imran Khan, qui a été remplacé par Gurjinder Kumar à la 63e minute, a réussi un effort de volée décent une minute après son entrée en jeu. Sylvester Igboun a remplacé Michael Jakobsen à la 71e minute, ce qui a eu un effet encore plus grand sur l’équipe. Chaque fois qu’il montait sur le ballon, des options commençaient à s’ouvrir, donnant un coup de pouce à ses coéquipiers et à la foule.

Le NorthEast United FC a poussé plus de joueurs vers l’avant, mais le risque n’a finalement pas payé. L’East Bengal FC a tué le match à la 84e minute grâce à une transition rapide, Mobashir Rahman mettant en place Jordan O’Doherty, qui a mis fin à l’occasion avec aplomb. Avec le score de 3-0, le jeu était désormais assez ouvert.

Le NorthEast United FC a finalement ouvert son compte de buts pour la saison deux minutes après le début du temps additionnel de la deuxième mi-temps. C’était à nouveau la combinaison de Benny et Derbyshire, Derbyshire marquant une tête proche du poteau depuis un corner parfait. C’était trop peu, trop tard pour le NorthEast United FC.

L’East Bengal FC affrontera de féroces rivaux l’ATK Mohun Bagan lors du derby de Kolkata le 29 octobre au Salt Lake Stadium, tandis que le NorthEast United FC se rendra au JRD Tata Sports Complex pour affronter le Jamshedpur FC le 30 octobre.

